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Tipsport extraliga 2026/27

Výměna v extralize. Sparta pouští Hyku do Boleslavi, bere medailistu z MS juniorů

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  20:26aktualizováno  20:54
Sparťanský útočník Tomáš Hyka u puku před budějovickým obráncem Pavlem Pýchou

Sparťanský útočník Tomáš Hyka u puku před budějovickým obráncem Pavlem Pýchou | foto: ČTK

Před brankářem Romanem Willem se snaží zakončit Tomáš Hyka.
Sparťanský útočník Tomáš Hyka bojuje o kotouč v utkání proti Plzni.
Útočník Tomáš Hyka překonává Nicka Malíka v samostatných nájezdech.
Tomáš Hyka překonává Adama Brízgalu v prvním utkání předkola play off.
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První výměna v nové extraligové sezoně je tu. Odehrála se mezi Spartou a Mladou Boleslaví, kam se po devíti letech vrací Tomáš Hyka. V útočných řadách Pražanů jej nahradí Vojtěch Hradec, kterého trenér Patrik Augusta dobře zná z působení u juniorské reprezentace. Oba hokejisté odchází na hostování do konce sezony.

Impuls k výměně prý přišel ze strany Sparty, která nevstoupila do základní části ideálně a hledala posilu na pozici centra.

„Vojta má dobře našlápnuto do velkého hokeje. I když se jeho rozvoj trochu zabrzdil, věříme, že mu dokážeme pomoct posunout se dál. Trenéři ho znají a jsme přesvědčeni, že pro nás bude přínosem,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Hradec byl jednou z klíčových postav výběru, který pod Augustovým vedením na začátku roku 2025 přivezl z mistrovství světa do dvaceti let bronzové medaile.

Na led chodil v klíčových situacích, v sedmi zápasech zapsal osm bodů (4+4), hlavní kouč Pražanů už tehdy vyzdvihoval jeho všestrannost a pracovitost.

„Je dobrý v defenzivních činnostech, vhazováních a oslabení. Pro úspěch týmu vždy odevzdal maximum a já věřím, že to samé bude odvádět pro Spartu,“ poznamenal Augusta.

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Na nové adrese by měl jedenadvacetiletý útočník zaujmout roli ve spodních dvou formacích. Divíšek zároveň naznačil, že semifinalista minulé sezony může ve výměnách pokračovat.

„Věděli jsme, že mohou přijít. Trenérský štáb chtěl nejprve poznat všechny kluky a vidět je v akci. Byli jsme dohodnuti, že jakmile si ujasní, co potřebují změnit, pokusíme se jim vyhovět. Věřím, že trejd oběma hráčům prospěje,“ přiblížil.

Opačným směrem míří Hyka. Ten už neměl v sestavě Pražanů takové vytížení, jako když před dvěma lety přicházel coby velká posila od rivala z Pardubic

Příliš se mu nevedlo ani bodově. Pokud jde o soutěžní zápasy, v tomto kalendářním roce se gólově prosadil pouze čtyřikrát.

Teď se vrací do známého prostředí. Do rodné Mladé Boleslavi, do klubu, který jej vychoval pro velký hokej a odkud v roce 2017 zamířil do zámoří, kde stihl i sedmadvacet zápasů v dresu Vegas

Sportovní ředitel Tomáš Vlasák ale přiznal, že si s kolegy a s trenéry museli vzít čas na rozmyšlenou: „Oba dva jsou naši odchovanci, nebylo to úplně jednoduché. Nakonec jsme se ale rozhodli, že do toho půjdeme.“

Roli sehrály i Hykovy zkušenosti a jeho typologie. „Potřebovali jsme praváka do přesilovky, protože nám zatím tolik nejdou, a také koncového hráče. Vojta je spíše power forward, Tomáš zase koncový hráč. A protože se v koncovce trápíme, i z tohoto důvodu jsme na nabídku přistoupili,“ vysvětlil sportovní manažer Martin Ševc.

Boleslavi vstup do sezony nevyšel, se ziskem šesti bodů z osmi kol je v tabulce třináctá. Třiatřicetileté křídlo dostane na staronové adrese mnohem více prostoru než ve Spartě. Jak s ním naloží?

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2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 8 4 0 1 3 22:24 13
6. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 8 2 2 1 3 19:20 11
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
9. HC Sparta PrahaSparta 8 3 0 1 4 25:24 10
10. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
11. HC Kometa BrnoKometa 7 2 1 0 4 20:23 8
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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