Krásné sólo, mely a devět gólů na Spartě. Tři jsme si ale dali sami, smutnil soupeř

„Bylo to jak na houpačce,“ pravil s ustaraným výrazem Richard Král, kouč rozpačitých Středočechů, kteří úplně nevěděli, jak k získanému bodu přistoupit.

Sparta sice začala aktivněji, ale jako by se nemohla chytit.

„Bylo to ospalý, po neděli jsme hráli zas až v pátek,“ přemítal Filip Chlapík. „Já ty pauzy osobně rád nemám, nejsem toho fanoušek, i do play off bych radši hned skočil.“

Útočník Pražanů má ale smůlu, v pátek večer už jeho tým mohl teoreticky slavit vítězství v základní části. To se sice odkládá, umístění v top čtyřce, které vynese několikadenní odpočinek, má však zajištěné.

Teď favorit ztrácel. 0:2. 1:3. Soupeř využil faulů, dva zásahy dal v přesilovkách, další přidal po domácí minele z nařízeného trestného střílení.

A jedna trefa se vyjímala. Nebyla typicky přesilovková. Obránce Filip Pyrochta, možná nejrychlejší hokejista v extralize, vzal puk a prosadil se nádherně, v pádu zakončeným sólem přes celé hřiště! Takhle se v hlavním městě v probíhající 19. minutě otevíralo skóre.

„Snažil jsem se nabrat co největší rychlost, protože jsem viděl, že je dvacet vteřin do konce přesilovky. Furcháč (Dominik Furch) mi puk zastavil u brány, vzal jsem ho, kopnul do toho a jakmile jsem objel druhého hráče, všiml jsem si, že se otevřel prostor mezi beky a snažil jsem se tam proklouznout. Dával jsem to i trochu nahoru, protože jsem viděl, že Kořen (Josef Kořenář) je na zemi,“ líčil autor skvostné branky.

Ani on ale nevěděl, co si o výsledku pohledného klání nakonec pomyslet.

„Neříká se mi to dobře, ale bod bereme,“ prohodil lakonicky. „S pokorou, protože tady je bodovat těžký. Ale měli bychom to udržet, je škoda náskok promarnit.“

Co se stalo? Sparta v průběhu druhé části evidentně rozjela nohy a probrala se z apatie. Ožilo také hlediště.

Zleva Jani Lajunen ze Sparty, Tomáš Havlín z Mladé Boleslavi

Všem najednou přišly vhod množící se šarvátky. Mače dvou kousek od sebe sídlících mužstev bývají běžně spíš nekonfliktní. Tentokrát nastala výjimka.

Na jedné straně se rvali Bruslaři, kteří po třech porážkách v základní době chtěli konečně zabodovat a zabojovat o top čtyřku. Na druhé tým, jenž extraligu jasně vede, ale nemohl se nechat zahanbit.

Zničehonic spolu navzájem u modré čáry lomcovali Forman s Havlínem, rukavice ovšem neshodili. V rohu u Furchovy branky na sebe pro změnu vletěly obě kompletní pětky. Chlapíka nevyjímaje.

Rozmíška v extraligovém utkání mezi sparťanským útočníkem Miroslavem Formanem (vpravo) a boleslavským obráncem Tomášem Havlínem

„Mně to asi i pomohlo, jsem rád, když jsem takhle v zápase. Jsem takový odmala a rád se zapojím. V první třetině jsme tam úplně nebyli, pak vás tohle nabudí.“

Když k tomu připočtete slabší chvilku Furcha, který Pražanům špatnou rozehrávkou daroval gól... Sparta byla v zápase. Ještě do pauzy dotáhla obrat z 1:3 na 4:3.

„Ale tři góly jsme jim dali sami,“ naříkal Král. „Jednou jsme jim to namazali, později jsme si to tam dvakrát tečovali...“

Nejvýstižněji vypadala branka Pavla Kousala, dokonalý protiklad té Pyrochtovy. Bývalý boleslavský forvard puk jen nametl do brankoviště, kde se od Furcha odrazil do zadáka Pavlíka a od něj za čáru. Další atypický zásah v početní výhodě.

Přece jen ale chválili oba trenéři, byť během klání asi trpěli. Aktivní Dominik Lakatoš ve třetím dějství zařídil prodloužení.

„To je cenné i pro naše sebevědomí, vracet se za takové situace zpátky,“ poznamenal Pyrochta. A Král ho doplnil: „Po předchozích zápasech se od toho musíme odrazit.“

Devítigólový večer, kterému až do rozuzlení nechyběly emoce, nakonec uzavřel Chlapík. V přestřelce se prosadil dvakrát, vždy po přihrávkách od Špačka.

Pro Pražany jedině plus, že jim nejproduktivnější spojení v sestavě dál klape. A že berou už devátý triumf v řadě.

„Zase jsme si zkusili taky obracet,“ bral Chlapík vývoj pozitivně. „Dlouho jsme nebyli v takové situaci, že bychom takhle ztráceli, ale věřili jsme si. Víme, že síla tady je.“

Schopnost nabízet poutavé zápasy jakbysmet. Bez Boleslavi, která se zasloužila o zápletku, by se ale podívaná neobešla.