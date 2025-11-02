400. utkání v dresu Sparty. To už je slušná porce.
No, utíká to... Snad ještě pár sezon přidám! Moc hezké číslo, navíc okořeněné gólem, což je takhle před reprezentační přestávkou fajn.
Dvě třetiny jste drželi utkání pod kontrolou, v závěru se ale Boleslav tlačila za vyrovnáním. Ulevilo se vám?
Občas není na škodu si zahrát těsnější zápasy. Jasně, určitě bychom preferovali hladší průběh, ale i tohle nám něco přinese, potřebujeme si to vyzkoušet, naučit se takové situace zvládat. Soupeř hrál vabank, Kovář nás podržel, něco málo tam měli, ale k ničemu velkému jsme je nepustili.
Branek mohlo být víc, vy sám jste měl i další velkou šanci.
Jo, tam jsem byl naštvaný sám na sebe, protože Dzierkals mě hezky našel. Chtěl jsem střílet nad lapačku, nepovedlo se, poslal jsem to mezi betony a gólman to chytil.
Vyhráli jste počtvrté v řadě. Roste pohoda v kabině?
Nějaká série byla potřeba. Ne všechny vyhrané zápasy měly hladký průběh, ale body se počítají. Dneska jsme to chtěli zvládnout, i po reprezentační pauze půjdeme zápas od zápasu, protože tabulka je neskutečně našlapaná. Chceme se držet co nejvýš.
Třetí a desátý tým dělí jen deset bodů, je extraliga ještě vyrovnanější než v minulé sezoně?
Nejspíš ano, odskočený je pouze Třinec, jinak stačí komukoliv nahoře dvakrát prohrát a spadne dolů. Je vidět, že každý dokáže porazit každého, což je pro atraktivitu soutěže jedině dobře.
Nový trenér Jaroslav Nedvěd je na střídačce už téměř měsíc. Co se pod ním změnilo?
Jen pár detailů, nějak radikálně se naše hra nezměnila. Nový hlas v kabině, dostali jsme nový impulz, ale pořád je to hlavně o nás na ledě. Musíme hrát dobře jako tým, dělat věci, které se po nás chtějí, což se nám na začátku sezony nedařilo.
Věříte, že těžké období máte za sebou?
Snad už jsme si to vybrali a půjdeme jen nahoru. Tam se škrábe hrozně těžko, naopak dolů se padá strašně rychle. I já se cítím lépe než před měsícem. Fyzicky i psychicky, povedlo se mi posbírat i nějaké body. (4+4 v posledních osmi zápasech).
Do extraligy znovu naskočíte už příští neděli. Doma proti Liberci, stále během reprezentační přestávky.
Budou nám chybět Chlapík s Kořenářem. Tak to prostě je, nic s tím neuděláme. Program se musí nějak poskládat, dát se dohromady s termíny v O2 areně, čeká nás ještě Spengler Cup, asi se ten zápas nedal nikam jinam dát. Škoda, že nemůžeme mít trochu delší volno, ale třeba nám to pomůže a budeme rozehranější.