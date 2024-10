Rarita, jak jsme Litvínov na tři minuty zmáčkli, žasl Horák. Vrátil se a dal gól

„Řekl bych, že nám to teď celkem šlape,“ pochvaloval si třiatřicetiletý hráč.

Kvůli zdravotním lapáliím vynechal čtyři extraligové bitvy a jednu v Lize mistrů. Připadalo mu to jako věčnost. „Když chvilku nehrajete, začnou vás svrbět ruce. Koukáte na zápasy v televizi a chcete skočit na led, máte chuť,“ líčil Horák svoje rozpoložení. „Zároveň si trošku odpočinete. Jsem rád, že mně i Michalu Řepíkovi se návraty povedly. Doufejme, že to takhle půjde dál.“

Comeback zrovna ve šlágru kola před vyprodaným Hlinkovým stadionem, to je ostrý restart. „Vypadnout ze zápasového tempa a vrátit se do něj není jednoduché, zvlášť v Litvínově, kde je malé hřiště a hra má spád. Jsem rád, že jsem dal první gól v sezoně a pomohl jsem týmu odvézt tři body. A že jsem zpátky,“ usmíval se vousáč.

Ráda je i Sparta. Horák rozhodl při přečíslení, které využil svižnou střelou bez přípravy z jízdy. „Nevěděl jsem, jak Roman bude vypadat. Co se týče bruslení a načasování, je zápas jiný než trénink. Byl lepší, než jsem myslel, že bude. Je vidět, že už má něco odehráno. Periferní vidění mu pomáhá, dal krásný gól,“ smekl před ním sparťanský asistent Otakar Vejvoda mladší.

Českobudějovický rodák Horák zase děkoval Filipu Chlapíkovi, který mu asistoval. „Výborně mi to dal do tandemu,“ pochválil parťáka. „Důležité bylo, že jsme během pár minut vyrovnali. Brzy nato jsme skórovali v oslabení, to tým nakopne. A pak jsme ujeli my s Chlápou.“

Sparťanští fanoušci slaví vítězství v Litvínově.

Ačkoli druhou část načal gólem Litvínov, obraz hry se dramaticky změnil. Sparty, v první třetině neviditelné, bylo rázem všude plno. „Ve druhé třetině jsme hráli velice dobře s pukem, na jejím konci jsme dokázali Litvínov zavřít před vlastní branku na nějaké tři minuty, což je rarita.“

Chemici byli v té době jako na kolotoči. Sparta je mačkala v přesilovkovém rytmu, i když síly byly vyrovnané. „Nohy neobalamutíte, když druhý tým dokážete zavřít a výborně si prostřídat, což značí dobrou týmovost. Někdy se totiž stává, že hráči na ledě chtějí zůstat a dát si gól, ale my se dokázali vyměnit,“ vykreslil Horák. „Poslední tři čtyři minuty druhé třetiny jsme Litvínov úplně zamkli, z naší strany výborná pasáž! Ale jinak se tady hraje těžce, protože Verva má kvalitní, výborně bruslící tým.“

Nejen týmovost, ale i dobrý pohyb a sílu na puku označil účastník dvou mistrovství světa za rozhodující faktory obratu. „Jen konec si příště musíme ještě víc pohlídat. Zbytečně jsme dostali gól, nakonec jsme to uhráli, ale někdy se vám to vymstí. To je ponaučení pro příště.“

Sparta se ponaučila i z nevýrazného entrée do sezony. „Víme, že zápasy jak s Kladnem, tak s Karlovými Vary nebyly optimální. Prohrálo se, obraz hry nebyl dobrý,“ přiznal Horák. „Něco jsme si k tomu řekli, zlepšilo se to. Pár hráčů chybělo, postupně se vracíme do sestavy.“

I hokejisté na záskok zvedli Spartu, která už atakuje čelo tabulky. Také díky skvělé venkovní sérii, u soupeřů vyhrála pět zápasů, v tom je nejlepší. „Když chcete sezonou projít dobře a být připravení na play off, tým potřebujete mít širší. Kdyby vám vypadli dva hráči a vy jste nebyli schopní je nahradit, bylo by to složité,“ podotkl Horák. „Kluci, co naskočili, odvedli parádní výkony. Třeba Kryštof Hrabík hraje neuvěřitelně, boduje. My tu hloubku kádru máme, to nám může pomoct do další fáze sezony.“