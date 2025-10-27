Bráníme na hovno. Sparťan Kovář volá po zlepšení v tabulce, proti Litvínovu se bál

Ten dlouho sahal po čistém kontu. V 19. extraligovém zápase by bylo pro Spartu vůbec prvním v probíhající sezoně, jenže v 57. minutě do sítě prolétla šlupka od Marka Baránka a nula byla pryč.
„Ale je mi to úplně jedno. Soupeř měl ve druhé třetině super velkou šanci, ale gól nedal. Tam jsem říkal, klidně mi ho dejte, ale body nám tady nechte. Protože v jednu chvíli jsem měl pocit, že se to začíná podobat obratu Vítkovic, které nás od desáté minuty začaly mlít jak mlýnek na hovězí,“ popisoval Kovář.
Vracel se ke středeční bitvě s Riderou, do které Sparta vstoupila parádně. Po 13 minutách vedla 3:0, v druhé části ještě přidala další gól, přesto nakonec slavila až v prodloužení.
„My teď potřebujeme jakékoliv body. Je nám jedno, jestli vyhrajeme krásně nebo škaredě. Bereme výhru všemi deseti,“ ulevilo se Romanu Horákovi.
Právě on nakonec vstřelil vítězný gól. Minutu před koncem první třetiny ztečoval nahrávku Filipa Chlapíka. Od té doby se Sparta však už neprosadila. Spíš bránila střelecky aktivnějšího soupeře a strachovala se, aby těsný náskok udržela.
Nejvíc namále měla v oslabeních. Hrála jich hned šest v celém utkání, čímž tak trochu potvrdila status nejvylučovanějšího týmu v extralize.
„Hele my na hovno bráníme celý rok a když hrajeme oslabení, tak ti čtyři hráči aspoň stojí vzadu. Někdy se na ně snažíme řvát, ať faulujou, abychom aspoň prostě bránili. Je to jediná část hry, kdy fakt bráníme,“ odlehčil hodnocení po zápase Kovář.
„Bylo to zkrátka těžký. Přežili jsme spoustu obrovských šancí Litvínova, šest přesilovek. Museli jsme toho hodně skousnout, zblokovat, opotit a ještě se modlit do poslední vteřiny, aby to dopadlo dobře,“ přidal.
Podobný průběh zápasu je pro Spartu v probíhajícím ročníku typický. Častokrát si za 40 minut vypracuje vedení, ale ve třetí třetině o něj přichází. Po střetnutí s Litvínovem bilanci vstřelených a inkasovaných gólů v závěrečných dvacetiminutovkách Pražané ještě zhoršili na mínus deset.
„Poslední dobou se to zlepšilo, ale občas tam body zbytečně necháme. Pořád je co zlepšovat, je to o každodenní práci a jít si za tím. Musíme se vyvarovat tolika oslabením a taky si trochu víc pohlídat závěr. Myslím, že pořád máme na víc,“ tuší Horák.
O moc lepší výkon avšak nemohl předvést Kovář, jenž čelil 33 litvínovských střelám. Puky nevyrážel, nedovolil dotěrným útočníkům dorážky, což se ukázalo jako klíčové. A přestože se Spartě příliš nedaří, zkušený gólman drží úctyhodnou úspěšnou zákroků 92,2 %.
„Jsme jedenáctí, sebevědomí není moc dobré. Já se ve svém věku už uklidňuju spíš tabulkou než osobními statistikami, to teď moc nejde. Potřebujeme makat, v tabulce s tím něco udělat a pokud nezačneme být poctiví, ne to jenom říkat, lepší to nebude. Musíme si tohoto zápasu vážit a vzít si z něj poučení nebo příklad cesty, jak jít dál a být lepší,“ zakončil Kovář.
Sparta sice zůstala po výhře na jedenácté příčce, odskočila ale dvanáctému Kladnu na rozdíl pěti bodů a především se dotáhla na soupeře nad sebou. Tři body ztrácí na páté České Budějovice, jen o jeden víc pak na třetí Pardubice.
Panikařit je tak zbytečné, Pražanům by se ale hodila nějaká série výher, která by je ve vyrovnané soutěži zase katapultovala na místa, kde se viděli před startem sezony. Ale to hlavní stejně přijde až v play off.