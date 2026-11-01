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Tipsport extraliga 2026/27

Hokej jako v pralese, čelila Sparta kritice. Čtvrtá lajna táhla, dlouhé čekání nevadilo

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  21:00

Hokejisté Sparty se radují z gólu do sítě Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

První třetinu extraligové sezony mají za sebou, výsledky by si ale její příznivci představovali lepší. I proto fanoušci Sparty vytáhli v zápase s Litvínovem transparent s nápisem „Showtime jako v NHL, hokej jako v pralese!“. Pražané se přesto na reprezentační pauzu naladili výhrou 3:0. A nerozhodilo je ani nepříjemné čekání na úvodní buly, které se o 20 minut pozdrželo.

Po tradiční předzápasové show, na kterou se domácí kotel také odkazoval ve svém transparentu, se vše schylovalo k zahájení zápasu 17. kola. Jenže nastal problém ve středovém kruhu.

Z kostky nad ním totiž na plochu tekla kapalina, a hráči tak po několikaminutovém kroužení odešli do kabin.

„Z kostky jsem kapající vodu ještě nezažil, ale ze střechy ano,“ prohodil s úsměvem Martin Procházka, který se v domácí O2 areně představil poprvé od nedávného příchodu.

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Pořadatelé dokonce museli spustit kostku k ploše, aby mohli dát situaci do pořádku. Když se pak obří krychle vracela ke stropu, z obou kotlů se ozval potlesk, jenž nastal i po následném schválení hrací plochy rozhodčími Luďkem Pilným a Tomášem Mejzlíkem.

Trvalo více než 20 minut, než se hráči na led vrátili.

„Museli jsme si dát pozor, abychom nevypadli z tempa a byli nastavení v daný moment. Nejhorší je, že máte rozcvičku a jste zvyklí na nějaký harmonogram. Takže jsme dali kolo a rozhýbání, abychom se udrželi zahřátí,“ přiblížil Procházka.

Martin Procházka ze Sparty během zápasu proti Kladnu

„Myslím, že prvních pět minut jsme se obě strany praly s pukem, byli jsme takoví studení. Pro oba týmy to bylo stejné. Takové věci se stanou, ale jsou mimo naši kontrolu,“ komentoval sparťanský asistent Ladislav Šmíd.

„Je rok 2026, kluci by měli být profesionálové. Nemyslím si, že by to mělo vliv na celé utkání,“ přidal litvínovský asistent Jakub Petružálek.

Zprvu se zdálo, že dlouhá prodleva dopadla na domácí celek, jenž nedorazy v obraně nabízel Severočechům nadějné příležitosti.

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Po necelých třech minutách však Filip Chlapík namířil puk do tyčky a litvínovský Matej Tomek si kotouč posléze srazil za vlastní záda. Hosty nezachránil ani přezkum u videa.

„Sparta dominovala v předbrankových prostorech a vytěžila z toho jeden gól. Nebyla úplně nejlepší, ale vedla,“ hlesl Petružálek.

Video zasahovalo i po druhém gólu, tentokrát však s pozitivním verdiktem pro Severočechy. Procházka totiž dostal puk do brány kopnutím.

Asistent trenéra Ladislav Šmíd na sparťanské střídačce během utkání s Libercem.

I tím ale ukázal pro celý zápas typickou zbraň domácích. Důraz v brankovišti.

Ten se projevil mimo jiné i na konci úvodní části, kdy Janis Jaks naremploval dotírajícího Jiřího Pospíšila mezi tři tyče, kde ještě mezi oběma aktéry proběhla krátká potyčka.

Právě Pospíšil byl výraznou postavou duelu. Ve druhé třetině ujížděl na bránu, chyběla mu však lepší koncovka.

Přece jenom se ale dočkal v závěrečném dějství, když po nahrávce od Michaela Špačka kličkou vykoupal Tomka. A radost v jeho podání byla zjevná, pozitivní emoce z něj sálaly na všechny strany.

Aby také ne, vždyť v extralize se prosadil vůbec poprvé. Ve 23. utkání mezi tuzemskou elitou šlo zároveň o jeho vůbec první bod.

Sparťanský útočník Jiří Pospíšil slaví gól v přípravném utkání proti Litoměřicím.

„Nejprve mi to Tomek vypíchl v poslední vteřině, ale i tak jsem to zkusil udělat znovu. A kličku jsem provedl o něco dřív,“ popsal střelecký okamžik Pospíšil.

Ten nyní nastupuje ve čtvrté formaci s Procházkou a Kristianem Vesalainenem a jejich spolupráce si vysloužila pochvalu i od trenérského štábu.

„Byl to asi nejlepší zápas čtvrté lajny. Byli cítit, dodali nám energii. Jsou to tři velcí kluci, dávali puky hluboko, chodili do forčeku, šli do brány. To přesně od nich očekáváte,“ těšilo Šmída.

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I díky nasazení Pospíšila a spol. Sparta dokráčela k druhé výhře za sebou, což se jí v sezoně podařilo teprve podruhé. Triumf pečetil ještě 1,1 sekundy před koncem Matěj Blümel po Chlapíkově zadovce.

Na kritiku z řad fanoušků tedy Pražané zareagovali nejlepším možným způsobem. Dobře ale ví, že v tomto nastavení musí pokračovat i po pauze.

„Jak si celou dobu říkáme, že musíme hrát týmově, tak jsme viděli víc a víc prvků. Byli jsme pospolu, zblokovali jsme řadu střel. A to je pozitivum do další části sezony,“ uzavřel Šmíd.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 13 1 1 2 67:39 42
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 11 1 1 4 64:43 36
3. Rytíři KladnoKladno 17 7 3 3 4 53:49 30
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 8 2 0 7 41:33 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 8 0 2 7 45:47 26
6. HC Sparta PrahaSparta 17 7 1 2 7 45:40 25
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 4 6 1 6 44:42 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 6 1 4 5 44:43 24
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 2 2 6 43:42 24
10. HC Kometa BrnoKometa 16 5 3 3 5 43:43 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 17 6 1 1 9 36:45 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 4 2 1 10 35:57 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 4 1 2 9 38:52 16
14. HC OlomoucOlomouc 17 3 1 2 11 32:55 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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