Vyrovnaný střelecký rekord? Hlavně chci vyhrát titul, hlásí sparťan Irving

Ten vytvořil v sezoně 2019/20 kladenský Brady Austin. Irvingovi ovšem do konce základní části zbývá odehrát ještě 15 zápasů.

„Rekord je výsledkem mé práce během léta a sezony. Navíc se nám teď daří přesilové hry,“ pochvaloval si kanadský bek. Nejprve otevřel skóre ve čtvrté minutě, po půlce utkání právě při hře v početní převaze poslal Pražany do vedení 3:2 a dotáhl se na Austina.

„Musím ale říct, že rekordy a individuální statistiky pro mě tolik neznamenají. Já tu chci hlavně vyhrát titul a myslím, že na to se soustředí i celý tým.“

Sparta zaznamenala už sedmé vítězství v řadě a severočeskému konkurentovi se vzdálila na pět bodů. Úspěšně se jí tak podařilo završit 16. ročník akce Sparta vzdává hold, která se letos věnovala kyberšikaně.

„Velmi důležité téma. Jako hráči jsme toho zažili více, než si asi lidé myslí. Jde o nebezpečnou věc. Je dobře, že se do toho Sparta pustila a upozornila na to,“ ocenil rodák z Edmontonu.

Pro něj šlo o speciální utkání, v Litvínově odehrál dvě sezony, než se přes Finsko a Švýcarsko přesunul právě do Sparty.

Hromadná šarvátka v utkání mezi Spartou a Litvínovem.

„Je to velmi ofenzivní tým, navíc i neuvěřitelně kvalitní v obraně. Snažili jsme se najít mezery v jejich hře. Mají také dva skvělé gólmany a věděli jsme, že budeme čelit i jejich silné přesilovce. Ale jsme šťastní, že jsme se v početní výhodě opět prosadili i my,“ uvedl spokojeně osmadvacetiletý obránce.

Přesilovkové trefy zaznamenali Pražané dvě, u jedné z nich asistoval Filip Chlapík, který nahrával už v šestém duelu za sebou.

„Je jedno, kdo se trefuje. Nějaké šance mívám, ale spíše se nyní snažím hledat spoluhráče, kteří teď góly dávají,“ přiblížil produktivní útočník.

Sparťanský brankář Josef Kořenář ve speciálním dresu v utkání s Litvínovem.

Jako klíčový se ukázal moment na startu třetí třetiny, kdy Severočeši nejprve nastřelili tyčku a za pár vteřin se na druhé straně radovali z gólu domácí.

„Mohlo to jít jakýmkoliv směrem, naštěstí to dopadlo takhle. Nás jinak podržel brankář Pepa Kořenář, měl několik důležitých zákroků. Nám tam góly spadly, soupeři ne. Štěstíčko bylo na naší straně. Jsme rádi a vděční za ty šance a výhry, které nyní máme. Snad si to přeneseme do úterní Ligy mistrů,“ zadoufal Chlapík před úterním semifinále proti Färjestadu.