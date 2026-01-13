ONLINE: Boleslav čelí Hradci, Liberec vyzve Budějovice. Spartu čeká doma Litvínov

Sparta po návratu ze Spengler Cupu prohrála s Kladnem, Pardubicemi a v Třinci. „Výsledky teď nejdou úplně v náš prospěch, ale v kabině si říkáme, co zlepšit. Nebudu říkat přesně, co padlo v kabině, ale musíme začít úplně od základních věcí - tahat, bojovat, dohrávat, nebát se ušpinit. Jen tak si myslím, že to dokážeme překlopit,“ vyhlašuje útočník Kryštof Hrabík.
Teď Pražané bojují s posledním Litvínovem, který v O2 areně prohrál devětkrát za sebou. Naposledy Severočeši v metropoli uspěli v únoru 2021. V tabulce ale snížili ztrátu na třináctou Mladou Boleslav na tři body a v neděli zvládli vítězně derby s Karlovými Vary (4:3N).
Zbylé dva duely se původně měly hrát minulý týden v úterý, kvůli nemoci hokejistů Českých Budějovic a Mladé Boleslavi však muselo dojít k přeložení.
Bruslaři se snaží ukončit sérii tří porážek a vylepšit si bilanci na vlastním kluzišti, kde jsou nejhorší v soutěži. Skalní fanoušci středočeského klubu navíc po posledním domácím nezdaru ohlásili bojkot.
„Mrzí mě, co se teď objevilo. Samozřejmě každý má právo mít svůj názor a já ho respektuju. Bohužel jsme v situaci, v jaké jsme. Ale chci ujistit, že ať už to zvenku vypadá jakkoliv, štve to mě a štve nás to všechny,“ líčí forvard Tomáš Fořt.
Se spoluhráči nyní čelí Hradci, jenž se na venkovních stadionech řadí mezi nejlepší extraligové celky. V Boleslavi zvládli Východočeši i říjnové klání, ve kterém vydřeli triumf 3:2 po samostatných nájezdech.
Šestý Liberec padl doma v jediném z posledních devíti utkání, na dobrou formu před vlastními fanoušky chce tentokrát navázat proti Českým Budějovicím. Motor vyhrál dvakrát za sebou, ve venkovních zápasech ale neuspěl třikrát v řadě a na severu Čech nezvládl ani listopadové klání (2:5).