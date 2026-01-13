Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Boleslav čelí Hradci, Liberec vyzve Budějovice. Spartu čeká doma Litvínov

17:20aktualizováno  17:34
Tři duely nabízí úterní program hokejové extraligy. V dohrávkách 39. kola hraje Mladá Boleslav od 17.30 s Hradcem Králové, Liberec vyzývá České Budějovice od 18 hodin. Sparta poté v předehrávce 44. kola hostí Litvínov, všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Hradecký Nenonen se snaží protlačit před bránu Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Sparta po návratu ze Spengler Cupu prohrála s Kladnem, Pardubicemi a v Třinci. „Výsledky teď nejdou úplně v náš prospěch, ale v kabině si říkáme, co zlepšit. Nebudu říkat přesně, co padlo v kabině, ale musíme začít úplně od základních věcí - tahat, bojovat, dohrávat, nebát se ušpinit. Jen tak si myslím, že to dokážeme překlopit,“ vyhlašuje útočník Kryštof Hrabík.

Sledujte zápasy hokejové extraligy ONLINE

Teď Pražané bojují s posledním Litvínovem, který v O2 areně prohrál devětkrát za sebou. Naposledy Severočeši v metropoli uspěli v únoru 2021. V tabulce ale snížili ztrátu na třináctou Mladou Boleslav na tři body a v neděli zvládli vítězně derby s Karlovými Vary (4:3N).

Zbylé dva duely se původně měly hrát minulý týden v úterý, kvůli nemoci hokejistů Českých Budějovic a Mladé Boleslavi však muselo dojít k přeložení.

Dělá si srandu? Čajkovič žasl nad výkonem Čajana, tabulku neřeší: Musíme vyhrávat

Bruslaři se snaží ukončit sérii tří porážek a vylepšit si bilanci na vlastním kluzišti, kde jsou nejhorší v soutěži. Skalní fanoušci středočeského klubu navíc po posledním domácím nezdaru ohlásili bojkot.

„Mrzí mě, co se teď objevilo. Samozřejmě každý má právo mít svůj názor a já ho respektuju. Bohužel jsme v situaci, v jaké jsme. Ale chci ujistit, že ať už to zvenku vypadá jakkoliv, štve to mě a štve nás to všechny,“ líčí forvard Tomáš Fořt.

Rozhodčí poškodili Liberec. Nájezd proti Pardubicím měl platit, uznal šéf sudích

Se spoluhráči nyní čelí Hradci, jenž se na venkovních stadionech řadí mezi nejlepší extraligové celky. V Boleslavi zvládli Východočeši i říjnové klání, ve kterém vydřeli triumf 3:2 po samostatných nájezdech.

Šestý Liberec padl doma v jediném z posledních devíti utkání, na dobrou formu před vlastními fanoušky chce tentokrát navázat proti Českým Budějovicím. Motor vyhrál dvakrát za sebou, ve venkovních zápasech ale neuspěl třikrát v řadě a na severu Čech nezvládl ani listopadové klání (2:5).

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 40 19 3 7 11 112:80 70
3. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 39 17 6 1 15 104:95 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 39 17 2 6 14 98:93 61
7. HC Sparta PrahaSparta 38 16 4 3 15 117:101 59
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 42 17 3 2 20 99:119 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 39 15 5 3 16 105:104 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 39 12 3 4 20 78:108 46
14. HC Verva LitvínovLitvínov 41 11 3 4 23 91:131 43
