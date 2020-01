Liberec se chystá na šlágr na Spartě. Porazí ji i počtvrté v sezoně?

Do konce základní části zbývá Liberci odehrát posledních 13 utkání. V nich se rozhodne, zda se už pošesté v historii stane vítězem základní části extraligy.

Našlápnuto k tomu mají Bílí Tygři dobře. Po tápání v úvodu sezony a příchodu brankáře Dominika Hrachoviny nasedli na vítěznou vlnu, která je dovezla až na vrchol tabulky. V dnešní bitvě na ledě Sparty půjde o to, jestli si pozici ještě upevní.

„Je to zápas o odskočení v tabulce. Dobře si to uvědomujeme a chceme získat rozdílový bodík, který nám může nakonec pomoct,“ řekl jeden z nejproduktivnějších libereckých hráčů Radan Lenc. „Musíme být aktivní po celý zápas a nekomplikovat si hru v obranném pásmu, protože Sparta má výborné útočníky. Půjdeme do zápasu s co nejjednodušším plánem a doufám, že vyhrajeme.“

Bílí Tygři se v neděli naladili domácí vysokou výhrou 5:1 nad Hradcem Králové. Ve vyhecovaném zápase rozhodčí udělili celkem 79 trestných minut. „Všechna utkání v poslední čtvrtině základní části budou vyhrocená a vystresovaná. Všichni do nich půjdou s naprostým nasazením,“ řekl prezident libereckého klubu v televizním pořadu Hokej den poté.

Sparta vs. Liberec Online reportáž ve středu od 18:30

Liberec má před poslední porcí zápasů před druhou Plzní pětibodový náskok. „Jsme spokojení, ale pokorní. Víme, že dvaapadesát kol je důležitých pro celé nastavení týmu a je to ohromný základ pro poslední fázi sezony, kterou chceme hrát co nejdéle,“ uvedl Syrovátko.

Případný zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části je pro Tygry velkým lákadlem. I proto potřebují uspět na Spartě, kterou v letošním ročníku dokázali už třikrát porazit. Největší drama přinesla hned první vzájemná bitva, kterou Liberečtí na svém ledě zvládli 8:7 v prodloužení.

Tygrům bude chybět útočník Jaroslav Vlach, který dostal od disciplinární komise trest na dva zápasy za faul na Zdeňka Čápa z Hradce v nedělním utkání. Sparta kvůli trestu postrádá produktivního obránce Jana Košťálka.