Zahříval jsem studený motor, líčil Kovář po návratu. Ránu pukem dostal do tepny

Je to jeho osobitý styl, s novináři si občas poklábosí, zavtipkuje, sáhne po něčem originálním. Při rozhovorech Kovářův diesel funguje na sto procent.

Koneckonců ani v zápase nebylo moc poznat, že by mu trvalo se chytit, předvedl spolehlivý výkon a nedovolil Bílým Tygrům, aby se ze stavu 0:2 dotáhli.

„Kovy byl výborný a zase jen potvrdil, že máme dva velmi dobré gólmany,“ chválil brankáře sparťanský trenér Pavel Gross.

Jakube, nakonec se vám povedlo motor rozhýbat, co?

Trošku to ale trvá, ještě v zimě, když je ještě trochu studený, tak je třeba ho zahřát. Jsem rád, že se mi to povedlo a doufám, že dál už poběží.

Pochytal jste několik nebezpečných šancí.

Nebylo to úplně o chycení deseti jasných gólů, ale spíš o trpělivosti, abych byl připravený na důležité chvíle. Teď byla nejdůležitější asi ubráněná přesilovka ve druhé třetině. Samozřejmě mě mrzí gól v první minutě třetí části a zdramatizování zápasu, ale jsem moc rád i za kluky, že jsme vyhráli.

Co rána na krku, kam vás přesně trefila? A ozývá se ještě?

Dostal jsem ji do krční tepny a pořád bolí, ale už mě neomezuje. Jak mě tehdy puk trefil, tak mi na chvíli vzal kyslík a proto jsem se skácel. Vyšetření pak ukázalo, že k žádnému zranění nedošlo.

Jak vypadalo zotavování?

Byl jsem rozlámaný, hodně to bolelo, nemohl jsem otáčet hlavou, měl jsem dost oteklý krk, úplně dobře se mi nejedlo, k tomu bolesti hlavy. Takže to nebylo lehké, zřejmě jsem z rány měl i lehčí otřes mozku, ale jsou i horší věci.

Také vás skvěle zastoupil brankář Kořenář.

Já jsem byl v bezvědomí a pak v nemocnici jsem o zápase nic nevěděl. Ale pak obecně Pepa prožil skvělý leden, samozřejmě je podstatné mít dva velmi dobré gólmany.

Klub během duelu představil i další dvě posily, už je cítit, jak se blíží play off?

Cítit ještě nic není, ani jednu z nich jsme doteď neviděli, ale moc se na ně těšíme.

V pátek vás čeká duel s Pardubicemi, zápas dvou nejlepších týmů tabulky, už po něm pošilháváte?

Po zápasu jo, ale ne po tabulce. Alespoň já osobně to tak mám. Samozřejmě víme, jaký máme náskok na Třinec, což je pro nás důležité, když jsme v této pozici, ale základ je uhrát čtvrtfinále, první dvojka by byla super. A je mi úplně jedno, jak Pardubice hrají, utekly nám, takže je nesmysl se na ně soustředit. Nicméně pořád jde o první tým soutěže a to je vždycky obrovská výzva.