Tipsport extraliga 2025/26

Týmy bez opor, spor o ofsajd a těsná bitva. Měli jsme ale na víc, cítí v Liberci po Spartě

Autor:
  8:40
Netradičně o reprezentační pauze, ale zato s atraktivní a místy až chaotickou podívanou. Fanoušci, kteří v neděli zavítali na extraligové utkání do O₂ areny, rozhodně neprohloupili. Předehrávku 35. kola mezi Spartou a Libercem doprovázely zvraty, šarvátky i poměrně kuriózní situace. Až večerní drama rozhodla nádherná akce v prodloužení. „Bylo to fakt nahoru a dolů,“ prohodil domácí hokejista Tomáš Hyka.
Hromadná strkanice mezi hokejisty Sparty a Liberce.

Hromadná strkanice mezi hokejisty Sparty a Liberce. | foto: ČTK

Martins Dzierkals se za brankou postrkává s Radanem Lencem.
Tomáš Hyka se trefuje v utkání s Libercem.
Sparťan Michael Špaček s pukem před Jaromírem Pérezem z Liberce
Sparťanský brankář Jakub Kovář ze Sparty inkasuje gól.
10 fotografií

Sám zapsal dva body, po více jak měsíci poprvé skóroval. A jak, puk po jeho střele vzduchem pomaličku plachtil až za zadní tyč.

„Samozřejmě se mi ulevilo,“ usmál se. „Jsem za to rád, protože vím, že jsem tu od toho, abych bodoval a skóroval. Někdy je to měsíc, jindy týden, ale ty góly přijdou.“

Podívejte se na šťastný gól sparťanského útočníka Tomáše Hyky:

Jeho zásah na 3:2 aspiroval také na označení „vítězný“. Jenže to by v 45. minutě nesměla gólmanu Kovářovi projít přes lapačku střela obránce Michala Ivana, po které se několik minut nehrálo.

Pražané si vzali výzvu na ofsajd kvůli přechodu Petrovského. Ten byl natolik těsný, že čároví rozhodčí dlouho hledali průkazný záběr. Avšak neuspěli.

Nastal jeden z raritních případů, původní rozhodnutí setrvalo v platnosti a přitom nikdo ze sparťanů v souladu s pravidly neputoval na trestnou lavici. To by totiž sudí museli jasně říct, že se o ofsajd nejednalo.

Sparta – Liberec 4:3P. Napínavá předehrávka, v prodloužení rozhodl Shore

Šlo jen o pár milimetrů. Ani trenéři na jednotlivých stranách se nemohli shodnout.

„Byli jsme přesvědčení, že to je ofsajd,“ pravil domácí asistent Patrik Martinec. „Z našeho pohledu to tak vypadalo. Bohužel se ale průkazný záběr nenašel, aby to bylo definitivní.“

„Co jsme viděli my, opravdu to průkazné nebylo, aby verdikt šel v náš neprospěch,“ hlásil pro změnu hostující kouč Jiří Kudrna. „Věřili jsme, i když to mohlo dopadnout tak i tak.“

Jak se mění pravidla? Extraligu doplní nová výzva a výjimka, zvýší se i ochrana sudích

Bílí Tygři poté, co při úniku Jaromíra Péreze skóre otáčeli v první třetině, načež následně s dalším obratem kontrovala Sparta, nebyli daleko ještě od jednoho zvratu. Ve třetí části měli navrch, také celkově soupeře přestříleli.

„Podali jsme skvělý výkon, měli jsme výborný forčeking, tvrdě jsme pracovali a byli i aktivnější,“ povídal Kudrna. „Bod má svou cenu, protože jsme hráli proti špičkovému týmu, ale myslím, že jsme měli na víc. Musíme se posunout v mentalitě, abychom uměli vydolovat ještě víc. Je to škoda.“

„Bod může mít nakonec cenu zlata, ale po tom průběhu asi vidíme, že jsme dva ztratili,“ pronesl posmutněle navrátilec Tomáš Filippi. Severočechům chyběl plných 241 dní, co laboroval se zraněným kolenem.

„Nebylo to nic příjemného, nehrál jsem ani přípravu. Ale jde to zvládnout. První tři čtyři střídání to bylo ve stylu wow, kam mám jet, co mám dělat... Ale pak už jsem se do toho dostal, čekal jsem to horší.“

Letící puk se snaží zasáhnout sparťan Michal Vitouch (vlevo) a Tomáš Filippi z Liberce.

Liberci se tak jedna opora vrátila, zatímco dvě scházely vinou reprezentačních povinností. Brankář Petr Kváča a pilíř obrany Radim Šimek pobyli s národním týmem ve Finsku. Hosté se však nevymlouvali.

„Samozřejmě chyběli, jsou to klíčoví hráči, ale my se od začátku sezony nevyjadřujeme ani ke zraněním, teď zase měla pochopitelně přednost reprezentace. I tak jsme podali dobrý výkon a srovnali se s tím,“ odvětil Kudrna.

„Od našeho obratu na 3:2 byl Liberec i lepší,“ uznal Martinec, jehož tým ze stejných důvodů bojoval bez kapitána Filipa Chlapíka a gólmana Josefa Kořenáře.

Se štěstím proměněný únik libereckého forvarda Jaromíra Péreze:

„Taky nám chyběli. Nicméně kluci, co naskočili, hráli skvěle,“ ocenil Hyka kolegy, co se taky několikrát ocitli ve strkanicích před oběma brankami. Střetům předcházel i kuriózní zásah Aarona Irvinga, jenž ve 22. minutě nejprve tvrdou ranou sestřelil Pytlíka a vzápětí na druhý pokus skóroval.

„Jsme rádi, že jsme to zvládli, byla znát týdenní pauza, po dobrém začátku jsme se uspali. Ale dva body jsou určitě zlatý, zaplaťpánbůh, že jsme je získali.“

Individuální akcí a zakončením do horního růžku je vystřelil Devin Shore.

„Krása, ten to vymetl,“ zíral Hyka. „Ne nadarmo má už deset gólů, je hodně platný a ukázal i zkušenosti, co má z NHL.“

Pražané se po neděli díky páté výhře v řadě vyhoupli na druhé místo tabulky. A hned v pátek je v nadcházejícím utkání nejvyšší české soutěže čeká... Liberec. Prostoru na překvapení moc není, třeba si tak oba celky atraktivní bitvu brzy zopakují.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Sparta PrahaSparta 23 10 3 1 9 67:56 37
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
4. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 21 9 0 4 8 52:54 31
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Brněnští hokejisté zasahují před brankou Aleše Stezky.

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

Vladaře vyhnalo Toronto z branky. Boston udolal Carolinu, Nečas pálil za Colorado

Gólman Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání proti Torontu.

Boston díky gólům ze třetí třetiny urval v NHL těsný triumf 2:1 nad hokejisty Caroliny, zvítězil tak už potřetí za sebou. Hvězdný David Pastrňák tentokrát nebodoval, centr Pavel Zacha asistoval u...

Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

Sparťanský obránce Aaron Irving se raduje z gólu proti Třinci.

Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde...

Týmy bez opor, spor o ofsajd a těsná bitva. Měli jsme ale na víc, cítí v Liberci po Spartě

Hromadná strkanice mezi hokejisty Sparty a Liberce.

Netradičně o reprezentační pauze, ale zato s atraktivní a místy až chaotickou podívanou. Fanoušci, kteří v neděli zavítali na extraligové utkání do O₂ areny, rozhodně neprohloupili. Předehrávku...

10. listopadu 2025  8:40

Nečas s Hronkem bodovali ve vzájemném duelu, Dostál má další výhru

Pohledy Quinna Hughese i Martina Nečase směřují za kotoučem.

Nedělní program NHL otevřely dvě venkovní výhry v předehrávaném čase. Chicago dobylo 5:1 Detroit a Los Angeles bylo o gól lepší, než domácí Pittsburgh. Češi se prosadili až v nočních duelech. Martin...

9. listopadu 2025  22:53,  aktualizováno  10. 11. 8:08

Rulíkova sázka na útočníky z Evropy? První akce neklapla, ale rozhodovat bude důvěra

Zadumaný trenér Radim Rulík na české střídačce

A nekonečné debaty mohou začít. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík poodhalil před první mezinárodní akcí, jak uvažuje nad složením kabiny pro únorový turnaj na olympijských hrách v Itálii,...

10. listopadu 2025  7:27

Sparta – Liberec 4:3P. Napínavá předehrávka, v prodloužení rozhodl Shore

Hráči Sparty se radují z vítězného gólu v prodloužení.

Ani v reprezentační přestávce extraliga nespala. V předehrávce 35. kola porazila Sparta hokejisty Liberce těsně 4:3 v prodloužení. V nastaveném čase pohlednou individuální akcí rozhodl kanadský...

9. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  21:26

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025,  aktualizováno  9. 11. 19:16

Triumf bez zaváhání. Švédové si na první akci Euro Hockey Tour poradili i s Finskem

Švédští hokejisté s trofejí pro vítěze Finských her.

Švédští hokejisté zvítězili na Finských hrách v Tampere nad domácí reprezentací 4:2 a ovládli turnaj bez ztráty bodu. Finové skončili třetí se stejným ziskem tří bodů jako druhé Česko a čtvrté...

9. listopadu 2025  19:07

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, jak hráli Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je za námi první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od od 6. do 9. listopadu předvedli na Finských hrách. V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy padli...

9. listopadu 2025  15:10,  aktualizováno  18:55

Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL

Kanadský brankář Malcolm Subban.

Hokejové Pardubice ohlásily novou posilu, do extraligy přichází kanadský brankář Malcolm Subban, který má za sebou 87 zápasů v NHL. Mladší bratr někdejšího hvězdného obránce P.K. Subbana naposledy...

9. listopadu 2025  17:25

Hlavně nebýt bez výhry! Češi v novém hávu zabrali. Dal bych i Spartu, žertoval Chlapík

Český útočník Filip Chlapík míří po vstřelené brance slavit ke střídačce.

„Asi nejlepší zápas turnaje.“ Z hodnocení nedělního výkonu českých hokejistů v podání tříbodového Filipa Chlapíka by šlo bez váhání vyškrtnout první slůvko. Národní tým do souboje se Švýcary vstoupil...

9. listopadu 2025  17:06

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  14:40

Pastrňák má 399. gól v NHL, Colorado smetlo Oilers. Zápas hrůzy pro Vejmelku

David Pastrňák slaví gól Bruins proti Torontu.

Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 2:1 po nájezdech nad Pittsburghem. Domácí Devils s Ondřejem Palátem v sestavě se tak průběžně dostali do čela Metropolitní divize, vedení...

8. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  9. 11. 8:53

Dojemné gesto. Legendě Pirátů se vrátil postupový prsten, který dala na charitu

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Když s Piráty na jaře 2012 vybojoval extraligu, dostal stejně jako celý tým zlatý, postupový prsten. Když klubového moderátora 11 let poté postihla mrtvice, věnoval zlatý šperk do aukce, aby...

9. listopadu 2025  6:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.