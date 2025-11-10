Týmy bez opor, spor o ofsajd a těsná bitva. Měli jsme ale na víc, cítí v Liberci po Spartě

Sám zapsal dva body, po více jak měsíci poprvé skóroval. A jak, puk po jeho střele vzduchem pomaličku plachtil až za zadní tyč.
„Samozřejmě se mi ulevilo,“ usmál se. „Jsem za to rád, protože vím, že jsem tu od toho, abych bodoval a skóroval. Někdy je to měsíc, jindy týden, ale ty góly přijdou.“
Podívejte se na šťastný gól sparťanského útočníka Tomáše Hyky:
Tomáš Hyka potřeboval k brance i trochu 🍀 štěstí, Sparta proti Liberci otáčí skóre! 🔙@HCSpartaPraha | #TELH | #momentytelh | #SPABTL pic.twitter.com/wkRX43l8pj— Tipsport extraliga (@telhcz) November 9, 2025
Jeho zásah na 3:2 aspiroval také na označení „vítězný“. Jenže to by v 45. minutě nesměla gólmanu Kovářovi projít přes lapačku střela obránce Michala Ivana, po které se několik minut nehrálo.
Pražané si vzali výzvu na ofsajd kvůli přechodu Petrovského. Ten byl natolik těsný, že čároví rozhodčí dlouho hledali průkazný záběr. Avšak neuspěli.
Nastal jeden z raritních případů, původní rozhodnutí setrvalo v platnosti a přitom nikdo ze sparťanů v souladu s pravidly neputoval na trestnou lavici. To by totiž sudí museli jasně říct, že se o ofsajd nejednalo.
Sparta – Liberec 4:3P. Napínavá předehrávka, v prodloužení rozhodl Shore
Šlo jen o pár milimetrů. Ani trenéři na jednotlivých stranách se nemohli shodnout.
„Byli jsme přesvědčení, že to je ofsajd,“ pravil domácí asistent Patrik Martinec. „Z našeho pohledu to tak vypadalo. Bohužel se ale průkazný záběr nenašel, aby to bylo definitivní.“
„Co jsme viděli my, opravdu to průkazné nebylo, aby verdikt šel v náš neprospěch,“ hlásil pro změnu hostující kouč Jiří Kudrna. „Věřili jsme, i když to mohlo dopadnout tak i tak.“
Jak se mění pravidla? Extraligu doplní nová výzva a výjimka, zvýší se i ochrana sudích
Bílí Tygři poté, co při úniku Jaromíra Péreze skóre otáčeli v první třetině, načež následně s dalším obratem kontrovala Sparta, nebyli daleko ještě od jednoho zvratu. Ve třetí části měli navrch, také celkově soupeře přestříleli.
„Podali jsme skvělý výkon, měli jsme výborný forčeking, tvrdě jsme pracovali a byli i aktivnější,“ povídal Kudrna. „Bod má svou cenu, protože jsme hráli proti špičkovému týmu, ale myslím, že jsme měli na víc. Musíme se posunout v mentalitě, abychom uměli vydolovat ještě víc. Je to škoda.“
„Bod může mít nakonec cenu zlata, ale po tom průběhu asi vidíme, že jsme dva ztratili,“ pronesl posmutněle navrátilec Tomáš Filippi. Severočechům chyběl plných 241 dní, co laboroval se zraněným kolenem.
„Nebylo to nic příjemného, nehrál jsem ani přípravu. Ale jde to zvládnout. První tři čtyři střídání to bylo ve stylu wow, kam mám jet, co mám dělat... Ale pak už jsem se do toho dostal, čekal jsem to horší.“
Liberci se tak jedna opora vrátila, zatímco dvě scházely vinou reprezentačních povinností. Brankář Petr Kváča a pilíř obrany Radim Šimek pobyli s národním týmem ve Finsku. Hosté se však nevymlouvali.
„Samozřejmě chyběli, jsou to klíčoví hráči, ale my se od začátku sezony nevyjadřujeme ani ke zraněním, teď zase měla pochopitelně přednost reprezentace. I tak jsme podali dobrý výkon a srovnali se s tím,“ odvětil Kudrna.
„Od našeho obratu na 3:2 byl Liberec i lepší,“ uznal Martinec, jehož tým ze stejných důvodů bojoval bez kapitána Filipa Chlapíka a gólmana Josefa Kořenáře.
Se štěstím proměněný únik libereckého forvarda Jaromíra Péreze:
Extraligová branka číslo 1️⃣3️⃣ pro Jaromíra Péreze! 🚀#TELH | #momentytelh | #SPABTL | @hcbilitygri pic.twitter.com/St1piOxQ4O— Tipsport extraliga (@telhcz) November 9, 2025
„Taky nám chyběli. Nicméně kluci, co naskočili, hráli skvěle,“ ocenil Hyka kolegy, co se taky několikrát ocitli ve strkanicích před oběma brankami. Střetům předcházel i kuriózní zásah Aarona Irvinga, jenž ve 22. minutě nejprve tvrdou ranou sestřelil Pytlíka a vzápětí na druhý pokus skóroval.
„Jsme rádi, že jsme to zvládli, byla znát týdenní pauza, po dobrém začátku jsme se uspali. Ale dva body jsou určitě zlatý, zaplaťpánbůh, že jsme je získali.“
Individuální akcí a zakončením do horního růžku je vystřelil Devin Shore.
„Krása, ten to vymetl,“ zíral Hyka. „Ne nadarmo má už deset gólů, je hodně platný a ukázal i zkušenosti, co má z NHL.“
Pražané se po neděli díky páté výhře v řadě vyhoupli na druhé místo tabulky. A hned v pátek je v nadcházejícím utkání nejvyšší české soutěže čeká... Liberec. Prostoru na překvapení moc není, třeba si tak oba celky atraktivní bitvu brzy zopakují.