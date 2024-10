Kváčova minela? Já chyb v utkání udělal desítky, opáčil sebekriticky kouč Pešán

„Otevřel jsem to téma v šatně a před celým týmem mu poděkoval. Dával nám pořád šanci vyhrát. Držel nás,“ věděl dobře šestačtyřicetiletý trenér po porážce 2:3 v čase nad rámec základní hrací doby.

Však také náročné bruslivé utkání doprovázelo několik šancí na obou stranách. Brejky, přečíslení, nepříjemné odrazy. Přesto branky padaly pouze v přesilových hrách. Mezi hlavní postavy duelu tak patřili na jedné straně Kořenář a na druhé právě Kváča.

Liberecký gólman Petr Kváča zasahuje v utkání proti Spartě.

Ten měl ještě o něco víc práce, vytáhl jedenatřicet zásahů.

„Kdybychom byli disciplinovaní, nemuseli bychom jít ani do prodloužení,“ mrzelo domácího asistenta Otakara Vejvodu soupeřovo vyrovnání z 54. minuty.

„Sparta působila po celý zápas o něco aktivněji,“ přiznával i Pešán.

Stejně ale vyčnívá osudový moment, který si gólman jeho týmu vybral v 64. minutě. Kotouč měl na holi a přemýšlel, co udělá. Až se v úvahách možná trochu ztratil. Filip Chlapík ho připravil o puk, který jen píchl k vítěznému střelci Romanu Horákovi. Přímo před odkrytou branku.

„Chtěl jsem něco vymyslet, hlavně to nikam nezahazovat, protože přece chceme hrát na puku,“ uvědomoval si Kváča důležitost aspektu hry, který v prodloužení ve třech ještě nabírá na významu. „Bohužel mi to nevyšlo, Chlapík mě taky nepřekvapil. Zkrátka moje chyba.“

„Nevím, to se prostě stane,“ zamýšlel se pak napadající sparťan. „Já tam šel, on to měl těžký, protože neměl co dělat. Naštěstí jsem dosáhl... Ale on je kvalitní gólman a tohle potkává i ty ještě lepší. Asi ho to mrzí, ale to nám asi může být jedno.“

Zrovna Chlapíka vzápětí vyhlásili mužem utkání, k asistenci přidal jeden gól po ráně z 39. minuty a v bodování se zase pomalu rozjíždí: „Začátky mívám horší, jak se do toho dostávám, ale důležitý bude konec sezony. Já se cítím s každým zápasem čím dál líp.“

Hráči Sparty se radují z druhého gólu proti Liberci.

A vypadá to, že ani Kváča neklesne: „Určitě budu ostražitější, ale spíš mě to fakt mrzí vůči týmu, než že bych si něco sám vyčítal, když nechci zahazovat puky. Spím taky dobře, vždycky přijedu domů, podívám se na vlastního syna a všechno je v pohodě.“

Sedmadvacetiletý brankář a jasná týmová jednička už v pátek Bílím Tygrům fantasticky pomohl 44 zákroky k bodu v Pardubicích (1:2N). A teď k dalšímu, opět na stadionu silného protivníka.

Ondřej Najman v souboji s Oscarem Flynnem. Marek Zachar se snaží prosadit kolem Jakuba Krejčíka.

„Podívejte, jaký mají tým! A jak jsme bojovali, ještě na to, kolik máme zraněných hráčů. Nechceme se určitě na nic vymlouvat, tak to je, musíme se s tím porvat. Zkrátka odvážíme bod z venku a ten je pro nás hodně cenný,“ zdůrazňoval Kváča, kterého po utkání podpořil nejen trenér, ale i spoluhráči, kvůli nimž se cítil nesvůj.

„Když gólman udělá chybu, je vidět,“ povídal pak Pešán před novináři, načež sebekriticky poznamenal: „Já jsem jich během zápasu udělal desítky. A tolik vidět nejsou.“