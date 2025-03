Zákrok sezony, sparťan Kovář ohromil parádou: Vůbec nevím, jak jsem to udělal

Nejpozoruhodnější akce utkání se seběhla zkraje 11. minuty, kdy liberecký útočník Ryšavý zavezl puk do brankoviště, na jehož hraně se s Kovářem srazil. V kolizi se ocitli ještě sparťanští beci a gólman skončil mimo pozici.

Případná trefa by možná neplatila, Kovář přesto dál pozorně sledoval dění před sebou. Útočník Daníček odehrával puk pryč, avšak ten po ledě doputoval přímo k volnému obránci Radimu Šimkovi, jenž okamžitě pálil.

Podívejte se na úžasný zákrok Jakuba Kováře:

Domácí maskovaný muž se natáhl lapačkou před poloodkrytou brankou a postaral se o úžasný moment. Dokonale zdokumentovaný.

„Fantastický Jakub Kovář!“ řval komentátor přenosu. „To jestli nebude zákrok sezony, tak už nevím co.“

PUK ZŮSTÁVÁ V KOŠÍKU LAPAČKY. Sparťanský brankář Jakub Kovář vytáhl excelentní zákrok.

„Ten save, co Kovy předvedl, to nevidíme každý den!“ spokojeně si zamlaskal kouč Pavel Gross na pozápasové tiskové konferenci.

„Asi si to budu muset zítra vyzkoušet na tréninku, protože vůbec nevím, jak jsem to udělal,“ reagoval pak sám hrdina okamžiku. „Byl jsem v těžký pozici, ale po puku jsem celou dobu koukal, nebylo to máchnutí naprázdno a byl jsem si celkem jistý, že to chytím, i když jsem moc šancí neměl.“

Sparťanský brankář Jakub Kovář se natahuje po letícím puku, který následně parádně chytá.

Situaci na kostce pak užasle sledovala i střídačka, Kovář dostával pochvaly a uznalá poplácávání. Během komerční přestávky měl možnost se na situaci také hned podívat. To si ale nechal až na konec, jen se vleže na ledě kochal reakcí nadšené haly.

V zápase si vystačil se čtrnácti zásahy, Pražané po většinu klání hráli dál od vlastního obranného pásma. Další velká práce na jejich gólmana čekala v závěru.

Dvacet sekund před vypršením základní doby rozhodčí za Kempného padnutí na puk v brankovišti nařídili trestné střílení, které jel hostující Flynn.

„Měl jsem trošku déjà vu, tohle se mi stalo v roce 2013 v Plzni. Tam jsme s Budějovicema vedli 1:0 a tehdy můj brácha těsně před koncem dával na 1:1. Nevím proč mi to blesklo hlavou,“ zavzpomínal šestatřicetiletý brankář na tehdejší duel 49. kola, kdy o dva roky mladší sourozenec Jan Kovář skóroval v čase 59:52.

Teď nechtěl zažít něco podobného, Sparta duel 50. kola věnovala vzpomínce na mistry z roku 2000, které před úvodním buly přivítala na ledě a nastoupila v retro dresech.

„Ten zápas, legendy a že se stihla moje výzbroj... Vše hezky zapadalo, tak jsem si říkal, že ten výsledek 1:0 si to zaslouží,“ líčil Kovář, který si Flynna pohlídal a liberecký forvard zakončil vedle. „Jestli se nepletu, finále se Vsetínem tehdy skončilo taky 1:0!“

Těsný triumf se proti úplně jinému soupeři skutečně opakoval a nadšený gólman přibližoval, jak se hezky sešel i s výzdobou masky, kam si nechal namalovat některé strůjce čtvrtstoletí starého titulu – trojici David Výborný, Richard Žemlička a Petr Bříza.

„Tehdy David Výborný dával jediný gól, Petr Bříza vychytal nulu a Richard Žemlička zvedal pohár. Takže to bylo symbolicky k tomu, co se dneska odehrálo,“ usmál se.

Tak jako po svém zákroku sezony.