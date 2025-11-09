ONLINE: Sparta - Liberec, předehrávka v reprezentační pauze, oba týmy bez opor

Na jedné straně chybí brankář Josef Kořenář a kapitán Filip Chlapík, hosté se zase musí obejít bez svého lídra kabiny Radima Šimka či gólmana Petra Kváči.
„Dá se říct, že to je skoro fifty-fifty. Mrzí mě, že na Spartě hrát nebudu,“ řekl Šimek, jenž se po více než třech letech vrátil do české reprezentace.
Ze sestavy Bílých Tygrů se pozvánky do národních týmů dočkali také Slováci Michal Ivan s Martinem Faško-Rudášem a Lotyš Kristaps Zile, ti ale jsou trenérovi Jiřímu Kudrnovi pro zápas k dispozici. Na druhé straně ale nemůže počítat s Ondřejem Procházkou, který vyfasoval disciplinární trest na dva duely.
V horší situaci z pohledu výsledků je právě Liberec, který před přestávkou prohrál čtyři z posledních pěti zápasů a v tabulce se propadl na desátou pozici. V každém ze zápasů přitom padl jen o gól.
„Máme hodně střel, ale potřebujeme víc gólů. Pracujeme na tom a snad se to zlepší,“ doufá Faško-Rudáš. Ke konci září jeho tým v Praze uspěl 3:1 i díky dvěma brankám Jaromíra Pytlíka. Pakliže by slavil i tentokrát v základní hrací době, přeskočil by v tabulce Vítkovice a Olomouc.
Jenže proti stojí Pražané ve formě, se čtyřzápasovou vítěznou šňůrou. Navíc bodovali šestkrát v řadě, což se jim v probíhající sezoně poštěstilo prvně. Díky tomu vyskočili na čtvrtou příčku a teď by je i zisk dvou bodů vyšvihl hned za suverénně vedoucí Třinec.
„Už jsme potřebovali udělat nějakou sérii,“ sdělil útočník Michal Řepík. „Ne všechny zápasy, co jsme vyhráli, ale byly vyhrané hladce. Víme, jak je tabulka našlapaná. Vyzkoušeli jsme si, jak lehce se sklouzne dolů, když prohrajete dva tři zápasy. To už nechceme, ale jdeme postupně.“
Hrát teď během pauzy Sparta potřebuje kvůli těžce nabitému programu. Jednak bojují v play off Ligy mistrů, jednak je na přelomu roku čeká ještě další měření sil se zahraničními celky na tradičním Spenglerově poháru.
J. Kovář - J. Sirota, M. Pysyk - N. Seppälä, A. Irving - N. Tomov, D. Němeček - D. Mašín - P. Kousal, D. Shore, T. Hyka - M. Řepík, M. Špaček, R. Horák - M. Dzierkals, M. Vitouch, P. Ton - J. Eberle, A. Raška, D. Vitouch
Š. Lukeš - T. Galvas, D. Zeman - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Aubrecht - J. Hampl - R. Lenc, J. Weatherby, F. Sandberg - J. Pérez, T. Filippi, M. Faško-Rudáš - A. Musil, A. Najman, J. Pytlík - S. Petrovský, F. Jansa, M. Zachar
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0