Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Sparta - Liberec, předehrávka v reprezentační pauze, oba týmy bez opor

Autor: ,
Sledujeme online   18:20
Hokejová extraliga mimořádně nespí ani o reprezentační pauze. Netradiční předehrávkou 35. kola její nedělní program vyplňuje souboj Sparty s Libercem, kterým právě kvůli povinnostem v národních týmech chybí několik hráčů. Oba týmy mohou v případě výhry poskočit výš pořadím, domácí dokonce na druhé místo. Utkání můžete od 18:30 sledovat v podrobné online reportáži.

Jaromír Pytlík z bezprostřední blízkosti překonává Martina Michajlova. | foto: ČTK

Na jedné straně chybí brankář Josef Kořenář a kapitán Filip Chlapík, hosté se zase musí obejít bez svého lídra kabiny Radima Šimka či gólmana Petra Kváči.

„Dá se říct, že to je skoro fifty-fifty. Mrzí mě, že na Spartě hrát nebudu,“ řekl Šimek, jenž se po více než třech letech vrátil do české reprezentace.

ONLINE: HC Sparta Praha vs. Bílí Tygři Liberec

Předehrávku 35. kola hokejové extraligy sledujeme podrobně.

Ze sestavy Bílých Tygrů se pozvánky do národních týmů dočkali také Slováci Michal Ivan s Martinem Faško-Rudášem a Lotyš Kristaps Zile, ti ale jsou trenérovi Jiřímu Kudrnovi pro zápas k dispozici. Na druhé straně ale nemůže počítat s Ondřejem Procházkou, který vyfasoval disciplinární trest na dva duely.

V horší situaci z pohledu výsledků je právě Liberec, který před přestávkou prohrál čtyři z posledních pěti zápasů a v tabulce se propadl na desátou pozici. V každém ze zápasů přitom padl jen o gól.

Liberecký Procházka přijde o dvě utkání. Bezohledný zákrok, vzkázala komise

„Máme hodně střel, ale potřebujeme víc gólů. Pracujeme na tom a snad se to zlepší,“ doufá Faško-Rudáš. Ke konci září jeho tým v Praze uspěl 3:1 i díky dvěma brankám Jaromíra Pytlíka. Pakliže by slavil i tentokrát v základní hrací době, přeskočil by v tabulce Vítkovice a Olomouc.

Jenže proti stojí Pražané ve formě, se čtyřzápasovou vítěznou šňůrou. Navíc bodovali šestkrát v řadě, což se jim v probíhající sezoně poštěstilo prvně. Díky tomu vyskočili na čtvrtou příčku a teď by je i zisk dvou bodů vyšvihl hned za suverénně vedoucí Třinec.

Řepík oslavil jubileum gólem: Série výher byla potřeba, snad už půjdeme jen nahoru

„Už jsme potřebovali udělat nějakou sérii,“ sdělil útočník Michal Řepík. „Ne všechny zápasy, co jsme vyhráli, ale byly vyhrané hladce. Víme, jak je tabulka našlapaná. Vyzkoušeli jsme si, jak lehce se sklouzne dolů, když prohrajete dva tři zápasy. To už nechceme, ale jdeme postupně.“

Hrát teď během pauzy Sparta potřebuje kvůli těžce nabitému programu. Jednak bojují v play off Ligy mistrů, jednak je na přelomu roku čeká ještě další měření sil se zahraničními celky na tradičním Spenglerově poháru.

Tipsport extraliga 2025/26
9. 11. 2025 18:30
Zápas probíhá
Sparta : Liberec 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Kovář - J. Sirota, M. Pysyk - N. Seppälä, A. Irving - N. Tomov, D. Němeček - D. Mašín - P. Kousal, D. Shore, T. Hyka - M. Řepík, M. Špaček, R. Horák - M. Dzierkals, M. Vitouch, P. Ton - J. Eberle, A. Raška, D. Vitouch
Sestavy:
Š. Lukeš - T. Galvas, D. Zeman - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Aubrecht - J. Hampl - R. Lenc, J. Weatherby, F. Sandberg - J. Pérez, T. Filippi, M. Faško-Rudáš - A. Musil, A. Najman, J. Pytlík - S. Petrovský, F. Jansa, M. Zachar

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 3 8 49:50 30
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Brněnští hokejisté zasahují před brankou Aleše Stezky.

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

Vladaře vyhnalo Toronto z branky. Boston udolal Carolinu, Nečas pálil za Colorado

Gólman Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání proti Torontu.

Boston díky gólům ze třetí třetiny urval v NHL těsný triumf 2:1 nad hokejisty Caroliny, zvítězil tak už potřetí za sebou. Hvězdný David Pastrňák tentokrát nebodoval, centr Pavel Zacha asistoval u...

Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

Sparťanský obránce Aaron Irving se raduje z gólu proti Třinci.

Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde...

ONLINE: Sparta - Liberec, předehrávka v reprezentační pauze, oba týmy bez opor

Sledujeme online
Jaromír Pytlík z bezprostřední blízkosti překonává Martina Michajlova.

Hokejová extraliga mimořádně nespí ani o reprezentační pauze. Netradiční předehrávkou 35. kola její nedělní program vyplňuje souboj Sparty s Libercem, kterým právě kvůli povinnostem v národních...

9. listopadu 2025  18:20

Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL

Kanadský brankář Malcolm Subban.

Hokejové Pardubice ohlásily novou posilu, do extraligy přichází kanadský brankář Malcolm Subban, který má za sebou 87 zápasů v NHL. Mladší bratr někdejšího hvězdného obránce P.K. Subbana naposledy...

9. listopadu 2025  17:25

Hlavně nebýt bez výhry! Češi v novém hávu zabrali. Dal bych i Spartu, žertoval Chlapík

Český útočník Filip Chlapík míří po vstřelené brance slavit ke střídačce.

„Asi nejlepší zápas turnaje.“ Z hodnocení nedělního výkonu českých hokejistů v podání tříbodového Filipa Chlapíka by šlo bez váhání vyškrtnout první slůvko. Národní tým do souboje se Švýcary vstoupil...

9. listopadu 2025  17:06

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté od 6. do 9. listopadu hrají na Finských hrách (dříve Karjala Cup). V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy...

9. listopadu 2025  15:10

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných prohrách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem aktivním...

9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  14:40

Pastrňák má 399. gól v NHL, Colorado smetlo Oilers. Zápas hrůzy pro Vejmelku

David Pastrňák slaví gól Bruins proti Torontu.

Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 2:1 po nájezdech nad Pittsburghem. Domácí Devils s Ondřejem Palátem v sestavě se tak průběžně dostali do čela Metropolitní divize, vedení...

8. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  9. 11. 8:53

Dojemné gesto. Legendě Pirátů se vrátil postupový prsten, který dala na charitu

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Když s Piráty na jaře 2012 vybojoval extraligu, dostal stejně jako celý tým zlatý, postupový prsten. Když klubového moderátora 11 let poté postihla mrtvice, věnoval zlatý šperk do aukce, aby...

9. listopadu 2025  6:50

Jako vyhrabané rolexky. Čajka se musí v hodinářském ráji s nákupy krotit

Premium
Petr Čajka z Bielu v zápase s Ambri Piottou

Od našeho spolupracovníka ve Švýcarsku Ze čtvrti Mett mu stačí dvacet minut svižné chůze podél říčky Schüss, která zásobuje místní jezero. Když se ohlédne směrem vpravo, v dáli spatří Tissot Arenu, domov hokejistů EHC Biel. Ještě pár...

9. listopadu 2025

Nejde hrát jen třetinu... Češi až příliš pozdě napravovali dojem. Nestíhali jsme, ví Rulík

Finští hokejisté se radují z gólu proti Česku.

I kdyby čeští hokejisté z druhého utkání sezony nakonec vytěžili body, jistě by cítili, že jejich hra dost drhne. Nakonec ale na Finských hrách opět padli, opět zaslouženě. Domácí celek si vítězství...

8. listopadu 2025  21:20

Kolín zdolal Litoměřice a je druhý. Zlín se trápí, prohrál počtvrté za sebou

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Hokejisté Kolína porazili v souboji o druhé místo v tabulce první ligy Litoměřice 5:3. Středočeský celek ztrácí na Slavii 12 bodů, vedoucí Pražané zdolali v páteční předehrávce 20. kola B-mužstvo...

8. listopadu 2025  20:55

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Česko - Finsko 2:4. Druhá prohra v sezoně, hokejisté se vzchopili až v závěru

Arttu Ruotsalainen z Finska saví se spoluhráči gól proti Česku.

Ani druhý zápas v sezoně čeští hokejisté vítězně nezvládli. Ve finském Tampere nestačili v rámci Euro Hockey Tour na domácí výběr 2:4. Trefy národního týmu obstarali Dominik Kubalík a Radim Zohorna.

8. listopadu 2025  15:40,  aktualizováno  18:51

Jednoznačná záležitost. Švédové si smlsli na Švýcarech, nasázeli jim osm branek

Švédští hokejisté slaví gól proti Švýcarům.

Švédští hokejisté porazili na Finských hrách Švýcarsko 8:3. Seveřané navázali na úvodní domácí výhru z Ängelholmu nad Čechy (3:1) a vedou tabulku úvodního turnaje Euro Hockey Tour v sezoně s plným...

8. listopadu 2025  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.