Hokejová Sparta odstartovala už 19. ročník dobročinného projektu Sparťanská krev. V minulé sezoně tato akce přilákala do odběrových místností rekordních více než tři tisíce dárců, z toho zhruba čtyři stovky nováčků. Letos chce klub milník překonat. Třeba i díky speciálnímu personalizovanému videu, které má fanoušky motivovat k odběrům krve.
„Vytvořte si vlastní „krvavé“ video, sdílejte ho dál, běžte darovat a dostanete vstupenku na zápas Sparty zdarma,“ zní z klubu.

O co jde? Fanoušci si mohou vytvořit vlastní verzi unikátního videa. Stačí do něj přidat své jméno, fotografii a pak už jen sledovat, jak se stáváte jednou z tváří Sparty, novou krví klubu.

Potkáte se s hokejistou Jakubem Sirotou, hercem Jakubem Štáfkem, hokejistkou Danielou Pejšovou, moderátorem Čestmírem Strakatým a objevíte se i na kostce v pražské O2 areně.

Jste hrdinou. Pomohli jste totiž darovat krev.

Video má za cíl motivovat k dárcovství krve a k zápisu do registru dárců kostní dřeně. I ten, kdo nemůže nebo nechce darovat krev, má šanci pomoci zachránit lidské životy tím, že video bude sdílet dál.

Sparťanská krev se koná od roku 2007 a je nejstarším dobročinným projektem v českém sportu. Letošní novinkou je možnost zúčastnit se odběrů krve ve všech pražských nemocnicích s transfúzním oddělením a také ve středočeské nemocnici Hořovice.

Leukemie, dvě transplantace, tři nádory. Jak fanoušek Sparty bojoval o život

Akce probíhá od 2. listopadu do 7. prosince. Za každý odběr obdržíte voucher na volnou vstupenku na zápas Sparty s Karlovými Vary, který se hraje v pražské O2 areně právě v neděli 7. prosince.

Každý dárce si navíc může nadále zažádat o Kartu dárce Sparťanské krve, a to v daném odběrovém centru nebo ve Fanshopu HCS. Transfuzní oddělení pak v této kartě razítkem potvrdí dokončený odběr plné krve a dárci dostanou ve Fanshopu HCS speciální dárky.

Své fanoušky chtějí hokejisté Sparty potěšit i na ledě. V neděli od 18:30 přivítají doma Liberec, poté je čeká v extralize hned osm zápasů venku. Zpestří si je dvojzápasem v Lize mistrů proti švýcarskému Zugu.

Připomeňte si loňský ročník projektu Sparťanská krev:

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 3 8 49:50 30
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Martin Nečas (88) v dresu Colorado Avalanche

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Martin Nečas z Colorado Avalanche se raduje z gólu v utkání s New Jersey Devils.

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Musíme zrychlit! A metr sudích je přísnější než běžně, líčil Rulík po porážce na úvod

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Ne, tohle zdaleka nebyl start jako v předešlých dvou letech, kdy soupeři vždy nadělili pět branek. Čeští hokejisté pod vedením Radima Rulíka tentokrát už Švédy nezaskočili. Olympijskou sezonu na...

Zacha natáhl vítěznou sérii Bostonu, Palát slavil gól proti Dobešovi

Pavel Zacha (Boston) v prodloužení překonává gólmana Linuse Ullmarka (Ottawa).

Hokejisté Bostonu v NHL pokračují ve vítězné jízdě. Pátou výhru v řadě jim ve čtvrtek trefil Pavel Zacha, jenž rozhodl v prodloužení na 3:2 proti Ottawě. Gól ve stejný den slavil i Ondřej Palát z New...

7. listopadu 2025  6:33,  aktualizováno  8:03

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

7. listopadu 2025  6:16

Česko - Švédsko 1:3. Nepovedený vstup do olympijské sezony, jediný gól dal Lauko

Isac Hedqvist bojuje o puk s Marianem Adámkem.

Zápasem proti Švédsku zahájili Češi ve čtvrtek Finské hokejové hry. První reprezentační utkání v olympijské sezoně skončilo pro český výběr prohrou 1:3, jediný gól střelil ve druhé třetině Jakub...

6. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:50

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté od 6. do 9. listopadu hrají na Finských hrách (dříve Karjala Cup). V prvním utkání nestačili na Švédsko, v sobotu je čeká domácí...

6. listopadu 2025  21:27

Švýcarsko si vyšláplo na domácí tým, na úvod Finských her zapisuje výhru

Švýcarští hráči slaví branku proti Finsku.

Hokejisté Švýcarska vyhráli v úvodním zápase Finských her v Tampere nad domácím Finskem 3:1 a v sérii Euro Hockey Tour porazili Suomi podruhé za sebou. Navázali na vítězství ze začátku května z...

6. listopadu 2025  20:39

Excelentní forma a druhá Košťálkova šance. Rulík mu odpustil, chce ho v týmu

Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem...

Když začal trenér národního týmu Radim Rulík číst nominovaná jména na turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, málokterý z přítomných novinářů mohl čekat, co bude následovat. Po deseti zvolených obráncích...

6. listopadu 2025  15:38

Litvínov posiluje defenzivu, přichází lotyšský reprezentant Komuls

Lotyšský obránce Markuss Komuls nahazuje puk v utkání se Slovenskem.

Nejslabší tým hokejové extraligy posiluje defenzivu, Litvínov získal lotyšského reprezentačního obránce Markusse Komulse, který si zahrál i na letošním mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku.

6. listopadu 2025  15:27

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

6. listopadu 2025  13:53

Další krok k pardubické aréně. Hala podle úřadu nemusí mít důležité razítko

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Podle krajského úřadu nemusí majitel Dynama Pardubice Petr Dědek žádat o posouzení vlivu jeho zamýšlené arény na životní prostředí. Investor tak přeskakuje těžkou překážku na cestě k největší hale...

6. listopadu 2025  13:14

Rulíkův rébus: Vlevo prázdno, kdo se nezalekne hvězd? Koreis by hleděl i do AHL

Premium
Radim Rulík během zápasu české reprezentace proti Švýcarsku. (4. května 2025)

Těžký úkol to bude pro všechny hráče. Hned v prvním zápase na olympiádě na ně vlétne McDavid, MacKinnon nebo Makar. Kanadští rychlíci, jedni z nejlepších hokejistů na světě. Někteří Češi zažívají...

6. listopadu 2025

