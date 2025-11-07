„Vytvořte si vlastní „krvavé“ video, sdílejte ho dál, běžte darovat a dostanete vstupenku na zápas Sparty zdarma,“ zní z klubu.
O co jde? Fanoušci si mohou vytvořit vlastní verzi unikátního videa. Stačí do něj přidat své jméno, fotografii a pak už jen sledovat, jak se stáváte jednou z tváří Sparty, novou krví klubu.
Potkáte se s hokejistou Jakubem Sirotou, hercem Jakubem Štáfkem, hokejistkou Danielou Pejšovou, moderátorem Čestmírem Strakatým a objevíte se i na kostce v pražské O2 areně.
Jste hrdinou. Pomohli jste totiž darovat krev.
Video má za cíl motivovat k dárcovství krve a k zápisu do registru dárců kostní dřeně. I ten, kdo nemůže nebo nechce darovat krev, má šanci pomoci zachránit lidské životy tím, že video bude sdílet dál.
Sparťanská krev se koná od roku 2007 a je nejstarším dobročinným projektem v českém sportu. Letošní novinkou je možnost zúčastnit se odběrů krve ve všech pražských nemocnicích s transfúzním oddělením a také ve středočeské nemocnici Hořovice.
Leukemie, dvě transplantace, tři nádory. Jak fanoušek Sparty bojoval o život
Akce probíhá od 2. listopadu do 7. prosince. Za každý odběr obdržíte voucher na volnou vstupenku na zápas Sparty s Karlovými Vary, který se hraje v pražské O2 areně právě v neděli 7. prosince.
Každý dárce si navíc může nadále zažádat o Kartu dárce Sparťanské krve, a to v daném odběrovém centru nebo ve Fanshopu HCS. Transfuzní oddělení pak v této kartě razítkem potvrdí dokončený odběr plné krve a dárci dostanou ve Fanshopu HCS speciální dárky.
Své fanoušky chtějí hokejisté Sparty potěšit i na ledě. V neděli od 18:30 přivítají doma Liberec, poté je čeká v extralize hned osm zápasů venku. Zpestří si je dvojzápasem v Lize mistrů proti švýcarskému Zugu.
