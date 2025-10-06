Tipsport extraliga 2025/26

V krizi jako kdysi. Sparta se povědomě trápí, fanouškům dochází trpělivost

Jakub Hromada
  19:00
Křeč, deka, útlum. Sám asistent trenéra Otakar Vejvoda po domácí porážce s Hradcem pronesl: „Můžete si to označit, jak chcete.“ Jednoduše napsáno, hokejová Sparta je v krizi. Po dvanácti kolech je desátá, prohrála čtyřikrát v řadě, naposledy v neděli na Kladně 4:5.
Kouč Sparty Pavel Gross sleduje zápas s Kladnem.

Kouč Sparty Pavel Gross sleduje zápas s Kladnem. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.
Kladenský Martin Procházka (vlevo) a Devin Shore ze Sparty
Fanouškům začíná docházet trpělivost, jsou zvyklí na úplně jiné výkony. Teď opomeňme neúspěšná tažení v play off během posledních let, ale v základní části Sparta vždycky hrála prim.

Především doma, kdy pravidelně bavila pohledným ofenzivním hokejem plným spoustou branek, je rozdíl vůbec nejpatrnější.

Jeden gól proti Liberci, nula proti Plzni, další nula proti Hradci.

Reakce?

„My chceme Spartu!“

„Budíček, budíček!“

Budíček! znělo na Spartě. Nebyl to výkon hodný klubu, vědí hazardující Pražané

Do toho všelijaké tóny pískotu a bučení, také nesouhlasné vrtění hlavou i házení rukama.

Sparta se trápí. Chybí jí elán, nápaditost, mnohdy se může zdát, že i touha. Ale jak z toho ven?

„Rozpoložení v kabině není nic moc, ale nechci být sprostý. Je to o tvrdé práci, která někomu nemusí vonět, ovšem jiná cesta není. Není to o štěstí,“ hlásil po porážce v Kladně útočník Tomáš Hyka.

Hráči logicky nejásají, vědí, že situace není ideální. Ale snaží se myslet pozitivně, doufají, že šňůru porážek brzy zvrátí. Nechtějí panikařit, vždyť Třinec v titulové sezoně 2023 postoupil do play off z šestého místa...

Už v Kladně to vypadalo nadějně, Pražané konečně protrhli střelecké trápení, pro změnu si ale neohlídali zadní dvířka. Těmi prošlo hned pět kladenských ran a další prohra byla na světě.

Čtvrtá v řadě, už sedmá v sezoně.

Doma je spolu s Mladou Boleslaví a Litvínovem vůbec nejhorším týmem, v přesilovkách i oslabeních plachtí v ligovém průměru.

Zklamaní sparťané po domácí porážce s Libercem.

„My se z toho můžeme dostat jedině prací. Je nám jasné, že to mlátí s psychikou týmu, potřebovali bychom získat nějaký impulz,“ ví asistent kouče Antonín Stavjaňa.

Ideálně naskočit na sérii vítězství, ale tak dopředu sparťané koukat nemohou. Musí se nakopnout dobrým týmovým výkonem, vydřenou výhrou. Zavelet k nápravě by měla především úzká skupinka lídrů v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem a samozřejmě také hlavní trenér Pavel Gross. Ten podepsal před posledním play off novou smlouvu, vedení do něj navzdory nezdarům v bojích o titul vložilo další důvěru.

Je otázkou, jestli bude na nynější strádání reagovat. Sparta totiž pod Grossem v základní části nikdy neprohrála čtyři zápasy v řadě, v tomto ohledu tak jde o novou zkušenost. Celková situace pak dost připomíná tu z podzimu roku 2022.

Nechci být sprostý... Sparta v krizi, Hyka mluvil o individualistech. A co trenéři?

Před třemi lety se Pavel Patera s Patrikem Martincem loučili se Spartou po mizerných výkonech na začátku listopadu, po 18 odehraných kolech.

Tehdy byla Sparta dvanáctá, měla nasbíraných 21 bodů. Což dělalo zhruba 1,16 bodu na utkání.

Jak je na tom klub z hlavního města teď?

Tušíte správně.

Úplně stejně, zase 1,16 bodu na zápas, jen má za sebou o šest kol méně.

V roce 2020 v rozběhnuté sezoně odcházel pro změnu německý kouč Uwe Krupp, ale u něj byla situace odlišná.

Sparta reagovala na nechvalnou lednovou formu, ačkoliv stále držela třetí místo. Ze šesti zápasů měla jen dva body a chtěla se stabilizovat před play off. A vsadila na duo Jandač, Hořava.

Kouč Sparty Pavel Gross sleduje zápas s Kladnem.
Kladno, 5.10. 2025, Rytíři Kladno - Sparta Praha, hokejová extraliga. Kryštof Hrabík překonává Josefa Kořenáře.
Kladno, 5.10. 2025, Rytíři Kladno - Sparta Praha, hokejová extraliga. Kladno slaví gól Kryštofa Hrabíka, vlevo Mark Pysyk.
Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.
Teď se Spartě opět nedaří, ale sezona teprve nedávno začala. V klubu aktuální výkony detailně analyzují a dumají, jak se z krize co nejrychleji vydrápat.

Řešení je víc, všechna ale směřují k jednomu cíli.

Získat po osmnácti letech titul.

A jak už jednou ukázal Třinec, k němu není zapotřebí dominovat v základní části.

