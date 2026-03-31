Tipsport extraliga 2025/26

Jedna černá série skončila. Sparta se v sedmém duelu dočkala, Jandač dál trpí

Robert Rampa
  8:18
Skončila první třetina a plzeňský útočník Jan Schleiss skočil po sparťanském kapitánovi Filipu Chlapíkovi. Chytil ho za hlavu, sejmul mu helmu a jasně vzkázal: U našeho brankáře nebudeš blízko ani stát. Sedmý zápas. To nejdramatičtější, co play off hokejové extraligy mohlo nabídnout.
Potyčka plzeňského Adama Kubíka a Aarona Irvinga před sparťanskou bránou Josefa Kořenáře. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Schleiss později emocí musel hrozivě litovat, protože za to dostal trest na dvě minuty a právě Chlapík v přesilové hře pěti proti třem otevřel skóre.

„Udělali jsme úplně nesmyslný faul,“ pokývl plzeňský trenér Josef Jandač.

„Všichni víme, že se to trestá. Je to teda přísné a já bych takové situace v play off nechával, ale taková jsou pravidla. A jim to prohrálo zápas,“ souhlasil Chlapík.

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Protože Josef Kořenář nepustil ani jeden gól, Chlapík taky rozhodl o postupu do semifinále, kde se Sparta utká s Pardubicemi.

V extralize nemůžete natrefit na očekávanější a vyhrocenější souboj než právě těchto dvou klubů.

Pardubice do semifinále půjdou sebevědomé, protože smetly Kometu. Sparta půjde neuvěřitelně posilněná ze dvou přetěžkých sérií. Nejdřív zvládla v předkole páté utkání s Kladnem.

Teď vyřadila Plzeň, druhý tým základní části.

A vůbec poprvé v historii uspěla v sedmém zápase. Na osmý pokus.

Prolomila prokletí. Zbavila se strašáku.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Sparta sedmé rozhodující zápasy ne že neuměla, bolestně v nich od roku 2004 selhávala.

Poslední přidala loni v semifinále s Kometou, pozdějším extraligovým šampionem, přičemž vedení pražského klubu vypadnutí vyhodnotilo jako finální neúspěch a rozhodlo se pro řez kádrem: rozloučilo se s veterány Sobotkou, Kempným i dalšími a prohlásilo, že tahle skvadra už měla šancí na titul dost a musí dojít k třesku.

Na druhé straně včera stáli hokejisté z Plzně, kteří naopak v sedmých duelech většinou uměli: šest výher, jedna prohra.

Jenže... Jenže? Vedl je Josef Jandač. Náramně zkušený kouč, s nepochybnými kvalitami a vizí, ovšem Jandač taky v sedmých duelech dosud nevyhrál. Teď už popáté, z toho třikrát právě coby trenér Sparty.

Jedna bídná série musela skončit, druhá se natáhla.

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Hráči na jednu stranu říkají, že pro sedmé zápasy – obecně pro ty rozhodující – hokej hrají. Zároveň vám ale potvrdí i zcela opačné emoce. „Svým způsobem u toho být nechcete. Vidět slavit druhý tým je to nejhorší. Hodně to bolí,“ vykládal bývalý obránce Tomáš Žižka před rokem pro iDNES.cz.

Jedny z nejhorších vzpomínek na sedmé duely mají aktuálně hokejisté Pardubic. Jen považte.

Finále 2024. Doma v sérii za stavu 3:3 na utkání prohrálo Dynamo v prodloužení a muselo koukat, jak Třinec slaví titul šampiona na jeho vlastním ledě.

Finále 2025. Ten samý výsledek, jen se vyměnil oslavenec, který protentokrát přijel z Brna.

Sparta vyzve Pardubice, hraje se o výhodu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Snad proto pardubičtí hokejisté pro jistotu (s mírnou nadsázkou) vyřadili Kometu už po čtyřech zápasech. Žádných sedm! Kromě toho ušetřili síly, na rozdíl třeba od Sparty.

Ale ta úleva v pražském klubu. Pryč je loňské vypadnutí s Kometou. Pryč je i předloňský neúspěch v sedmém zápase semifinále proti Třinci, které došlo až do času 121:46. Tedy do druhého nejdelšího zápasu extraligových dějin.

Konečně to zvládli. „Únava? Vůbec ji na hráčích nevidím. Adrenalin a eufórie vám dává do těla velké množství energie,“ řekl kouč Sparty Jaroslav Nedvěd.

Zato Jandač? Když v pondělí pozoroval, že plzeňští hokejisté mají problém se prosadit, mračil se. Tu a tam si povzdechl. Přece jen, extraligový titul mu zatím chybí. A to v soutěži trénuje od sezony 2002/03.

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
Sparta
Třinec
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:3
Karlovy Vary

