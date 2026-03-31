Jedna černá série skončila. Sparta se v sedmém duelu dočkala, Jandač dál trpí

Schleiss později emocí musel hrozivě litovat, protože za to dostal trest na dvě minuty a právě Chlapík v přesilové hře pěti proti třem otevřel skóre.
„Udělali jsme úplně nesmyslný faul,“ pokývl plzeňský trenér Josef Jandač.
„Všichni víme, že se to trestá. Je to teda přísné a já bych takové situace v play off nechával, ale taková jsou pravidla. A jim to prohrálo zápas,“ souhlasil Chlapík.
Protože Josef Kořenář nepustil ani jeden gól, Chlapík taky rozhodl o postupu do semifinále, kde se Sparta utká s Pardubicemi.
V extralize nemůžete natrefit na očekávanější a vyhrocenější souboj než právě těchto dvou klubů.
Pardubice do semifinále půjdou sebevědomé, protože smetly Kometu. Sparta půjde neuvěřitelně posilněná ze dvou přetěžkých sérií. Nejdřív zvládla v předkole páté utkání s Kladnem.
Teď vyřadila Plzeň, druhý tým základní části.
A vůbec poprvé v historii uspěla v sedmém zápase. Na osmý pokus.
Prolomila prokletí. Zbavila se strašáku.
Sparta sedmé rozhodující zápasy ne že neuměla, bolestně v nich od roku 2004 selhávala.
Poslední přidala loni v semifinále s Kometou, pozdějším extraligovým šampionem, přičemž vedení pražského klubu vypadnutí vyhodnotilo jako finální neúspěch a rozhodlo se pro řez kádrem: rozloučilo se s veterány Sobotkou, Kempným i dalšími a prohlásilo, že tahle skvadra už měla šancí na titul dost a musí dojít k třesku.
Na druhé straně včera stáli hokejisté z Plzně, kteří naopak v sedmých duelech většinou uměli: šest výher, jedna prohra.
Jenže... Jenže? Vedl je Josef Jandač. Náramně zkušený kouč, s nepochybnými kvalitami a vizí, ovšem Jandač taky v sedmých duelech dosud nevyhrál. Teď už popáté, z toho třikrát právě coby trenér Sparty.
Jedna bídná série musela skončit, druhá se natáhla.
Hráči na jednu stranu říkají, že pro sedmé zápasy – obecně pro ty rozhodující – hokej hrají. Zároveň vám ale potvrdí i zcela opačné emoce. „Svým způsobem u toho být nechcete. Vidět slavit druhý tým je to nejhorší. Hodně to bolí,“ vykládal bývalý obránce Tomáš Žižka před rokem pro iDNES.cz.
Jedny z nejhorších vzpomínek na sedmé duely mají aktuálně hokejisté Pardubic. Jen považte.
Finále 2024. Doma v sérii za stavu 3:3 na utkání prohrálo Dynamo v prodloužení a muselo koukat, jak Třinec slaví titul šampiona na jeho vlastním ledě.
Finále 2025. Ten samý výsledek, jen se vyměnil oslavenec, který protentokrát přijel z Brna.
Snad proto pardubičtí hokejisté pro jistotu (s mírnou nadsázkou) vyřadili Kometu už po čtyřech zápasech. Žádných sedm! Kromě toho ušetřili síly, na rozdíl třeba od Sparty.
Ale ta úleva v pražském klubu. Pryč je loňské vypadnutí s Kometou. Pryč je i předloňský neúspěch v sedmém zápase semifinále proti Třinci, které došlo až do času 121:46. Tedy do druhého nejdelšího zápasu extraligových dějin.
Konečně to zvládli. „Únava? Vůbec ji na hráčích nevidím. Adrenalin a eufórie vám dává do těla velké množství energie,“ řekl kouč Sparty Jaroslav Nedvěd.
Zato Jandač? Když v pondělí pozoroval, že plzeňští hokejisté mají problém se prosadit, mračil se. Tu a tam si povzdechl. Přece jen, extraligový titul mu zatím chybí. A to v soutěži trénuje od sezony 2002/03.