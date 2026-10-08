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Tipsport extraliga 2026/27

Další porážka, Spartě nestačilo ani 47 střel. Šťastní nejsme, ani za bod, líčí Augusta

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  22:16
Hráči Komety se radují ze vstřeleného gólu proti Spartě.

Hráči Komety se radují ze vstřeleného gólu proti Spartě. | foto: ČTK

Josef Kořenář natahuje vyrážečku po puku.
Jakub Brabenec se snaží tečovat kotouč před brankou Josefa Kořenáře.
Jiří Pospíšil cloní před brankářem Alešem Stezkou.
Matěj Blümel ze Sparty (vpředu vpravo) střílí gól brankáři Aleši Stezkovi z...
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Výkony hokejistů Sparty mají v aktuální sezoně stále od ideálu tuze daleko. Herní pohoda jim zatím není vlastní, výrazné zlepšení nepřinesl ani tradiční duel proti Kometě, z něhož však vyválčili alespoň bod (3:4P). „Šťastní samozřejmě nejsme. Ani za ten bod,“ říkal jasně kouč Pražanů Patrik Augusta.

Vzhledem k průběhu klání ale musí být sparťané ještě rádi. Dlouho totiž nic nenasvědčovalo tomu, že by neměli odejít s prázdnou.

Velkou většinu duelu platilo následující:

Územní převaha? Velká.

Četnost střel? 47 pokusů, tudíž na jedničku.

Schopnost vytvářet si šance? Taky solidní.

Ale kvalitní zakončení sparťanům drhlo. Nabízí se napsat: Už zase. Navíc opět doma, kde se jim vydařilo pouze utkání s Českými Budějovicemi.

Kromě toho domácí porážka s Mladou Boleslaví, Karlovými Vary a teď i Kometou.

Josef Kořenář natahuje vyrážečku po puku.

„Je to další prohra, s čímž samozřejmě spokojení nejsme. Alespoň jsme v závěru trošku naklonili euforii na naši stranu a podařilo se nám vyrovnat, i když už to, myslím, ani nikdo nečekal,“ pravil Augusta.

Sparta totiž ještě takřka dvě minuty před koncem prohrávala 1:3. Navíc se jí ve třetí třetině příliš nedařilo, už si nevytvářela tolik jasných příležitostí jako ve druhé třetině.

Pochopitelně si toho všimli i její příznivci, kteří dění na ledě podobně jako v předešlých duelech doplnili pískotem a bučením.

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„Děláme hloupé chyby a pak nás to stojí spoustu sil. A na góly se ohromně nadřeme. A když to řeknu blbě: Ve druhé třetině jsme tlačili a pak jsme z jediné šance dostali gól,“ poznamenal sparťanský obránce Ronald Knot.

„Odehráli jsme velice špatnou první třetinu, pak výbornou druhou, ve které jsme ale dlouho nedali gól a soupeř ještě odskočil na 2:0. A pak už to bylo vyrovnané. A tím, jak jsme se tlačili do zakončení, jsme měli okýnka vzadu a soupeř je dokonale využil,“ hlásil Augusta.

V prostřední části byl tlak domácích suverénně největší. V několika šancích se vyskytl Matěj Blümel, v nebezpečné příležitosti pálil i Jiří Sekáč a další. Jenže místo srovnání přišel Knotem zmíněný gól Filipa Krále.

Jakub Brabenec se snaží tečovat kotouč před brankou Josefa Kořenáře.

„Takové věci nás potom srážejí. A my nejsme momentálně v pozici, kdy bychom měli sebevědomí tak vysoké, že bychom nad tím mohli mávnout rukou. Ale musíme pracovat dál a já věřím, že se to otočí,“ doufá Knot.

Blümel nakonec na konci druhé dvacetiminutovky snížil, ve 47. minutě se ale prosadil hostující Jakub Brabenec a zase rozjásal hostující kotel.

Domácí ve stíhací jízdě díky trefám Knota a Michaela Špačka vyválčili prodloužení, v němž ale rozhodl o výhře z protiútoku brněnský Robert Leino.

Sparta tak prohrála už čtvrtý z posledních pěti zápasů a v tabulce je osmá. Kometa se jí přiblížila na jediný bod.

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2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
7. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
8. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
10. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
11. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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