Vzhledem k průběhu klání ale musí být sparťané ještě rádi. Dlouho totiž nic nenasvědčovalo tomu, že by neměli odejít s prázdnou.
Velkou většinu duelu platilo následující:
Územní převaha? Velká.
Četnost střel? 47 pokusů, tudíž na jedničku.
Schopnost vytvářet si šance? Taky solidní.
Ale kvalitní zakončení sparťanům drhlo. Nabízí se napsat: Už zase. Navíc opět doma, kde se jim vydařilo pouze utkání s Českými Budějovicemi.
Kromě toho domácí porážka s Mladou Boleslaví, Karlovými Vary a teď i Kometou.
„Je to další prohra, s čímž samozřejmě spokojení nejsme. Alespoň jsme v závěru trošku naklonili euforii na naši stranu a podařilo se nám vyrovnat, i když už to, myslím, ani nikdo nečekal,“ pravil Augusta.
Sparta totiž ještě takřka dvě minuty před koncem prohrávala 1:3. Navíc se jí ve třetí třetině příliš nedařilo, už si nevytvářela tolik jasných příležitostí jako ve druhé třetině.
Pochopitelně si toho všimli i její příznivci, kteří dění na ledě podobně jako v předešlých duelech doplnili pískotem a bučením.
|
Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino
„Děláme hloupé chyby a pak nás to stojí spoustu sil. A na góly se ohromně nadřeme. A když to řeknu blbě: Ve druhé třetině jsme tlačili a pak jsme z jediné šance dostali gól,“ poznamenal sparťanský obránce Ronald Knot.
„Odehráli jsme velice špatnou první třetinu, pak výbornou druhou, ve které jsme ale dlouho nedali gól a soupeř ještě odskočil na 2:0. A pak už to bylo vyrovnané. A tím, jak jsme se tlačili do zakončení, jsme měli okýnka vzadu a soupeř je dokonale využil,“ hlásil Augusta.
V prostřední části byl tlak domácích suverénně největší. V několika šancích se vyskytl Matěj Blümel, v nebezpečné příležitosti pálil i Jiří Sekáč a další. Jenže místo srovnání přišel Knotem zmíněný gól Filipa Krále.
„Takové věci nás potom srážejí. A my nejsme momentálně v pozici, kdy bychom měli sebevědomí tak vysoké, že bychom nad tím mohli mávnout rukou. Ale musíme pracovat dál a já věřím, že se to otočí,“ doufá Knot.
Blümel nakonec na konci druhé dvacetiminutovky snížil, ve 47. minutě se ale prosadil hostující Jakub Brabenec a zase rozjásal hostující kotel.
Domácí ve stíhací jízdě díky trefám Knota a Michaela Špačka vyválčili prodloužení, v němž ale rozhodl o výhře z protiútoku brněnský Robert Leino.
Sparta tak prohrála už čtvrtý z posledních pěti zápasů a v tabulce je osmá. Kometa se jí přiblížila na jediný bod.