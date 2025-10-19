Nedvěd o vzestupu Sparty: Není to magie. Odvahu nečekaného bitkaře ocenil i Trojan

Jen potvrdil, že ještě nedávno leklí Pražané jsou zase připravení se rvát. Když brněnský tvrďák ve třetím dějství ostrým hitem poslal k ledu jeho parťáka Mašína, nad ničím nepřemýšlel a shodil rukavice.
„Já jen viděl, jak tam Máša leží, tak jsem ho chtěl pomstít. Vůbec jsem nevěděl, proti komu stojím,“ culil se člen čtvrté formace s lehce odřeným nosem, jenž v aktuální sezoně třikrát naskočil i za Litoměřice.
Cestou z hloučku novinářů do kabiny se zpoza něj zničehonic ozvalo: „Dobrý den, pane Vitouch, nemohl byste se vyfotit s mým synem, prosím?“
To na dvaadvacetiletého útočníka promluvil známý český herec Ivan Trojan, který se na utkání s obhájci titulu přišel podívat. Na rozloučenou pak ještě dodal: „Díky moc. A skvělá bitka!“
Proti Hollandovi, o poznání těžší váhové kategorii a v podobných situacích ostřílenějšímu ranaři, mladší z bratrského dua sparťanů se ctí obstál.
Sklidil bouřlivé ovace z ochozů, na tiskové konferenci jeho odvahu vyzdvihl také Jaroslav Nedvěd.
„Byl tam zákrok na hraně, Michal do toho šel. To jen svědčí o tom, že se umíme postavit jeden za druhého, proti Českým Budějovicím to samé předvedl Kuba Krejčík,“ pochvaloval si domácí kouč.
Hráčům i fanouškům možná během utkání vyskočily v hlavě vzpomínky na předchozí setkání obou mužstev v O2 areně.
Neděle 13. dubna.
Den, kdy Sparta prodloužila hrozivou bilanci v sedmých zápasech v play off.
Den, kdy musela znovu odložit plány na ukončení mistrovského půstu.
Den, o kterém lze zpětně říct, že byl začátkem konce pro nedávno odvolaného trenéra Grosse.
Kometa tehdy uštědřila největšímu favoritovi na zlato tvrdou, bolavou ránu. Také proto ji příznivců Pražanů na ledě přivítali hlasitým pískotem, hostující kotel si zase několikrát rýpl pokřikem: „Mistři! Mistři!“
Tentokrát měl ale navrch soupeř. Především díky náramně zvládnuté prostřední dvacetiminutovce, v níž brankář Kavan, jenž si jinak počínal velmi solidně, lovil puk ze sítě třikrát během šesti minut a sedmi sekund.
V součtu s úterním úspěchem proti Grenoblu šlo o třetí vítězství v řadě pro Nedvěda, jenž po utkání hlásil: „Pár klíčových hráčů dostalo na Ligu mistrů volno, pauza nám prospěla.“
S výkonem mohl být spokojený. Sparta působila kompaktně, koncentrovaně, sebevědomě. Úplně jinak než minulý pátek, kdy doma schytala od Pardubic šest kousků.
„O kvalitě týmu se nemusíme bavit. Nevím, proč to předtím nefungovalo, nebyl jsem tu. Ale pozor, to není nějaká magie, jen dvacet chlapů má teď čistší hlavu a zase získává sebevědomí,“ líčil šestapadesátiletý trenér.
Jistě, pořád by se dalo najít několik nedokonalostí, ale poměrně výrazná změna za velmi krátkou dobu byla patrná.
Na vítězství měli mimořádný podíl především dva hráči.
Zkušený bek Pysyk, letní posila z finské SaiPy a držitel více než 500 startů v NHL, jako jeden z mála snesl přísnější měřítka i během složitých týdnů v úvodu sezony.
V tabulce +/- si vede nejlépe z týmu, zároveň patří ke špičce v rámci celé extraligy. Může se pyšnit bilancí +10, ani jeden z dosavadních patnácti duelů nezakončil v mínusu.
Další spolehlivý defenzivní výkon podpořil dvěma trefami.
Nejprve do branky propadla jeho skrytá přesilovková rána od modré čáry, o chvíli později si na pravém kruhu našel Špačkovu brilantní přihrávku a pověsil puk pod horní tyč.
Podívejte se na druhou trefu Marka Pysyka:
🤌🏻 Neskutečný pas Michaela Špačka a Mark Pysyk zakončil přesně pod víko 😎
„Občas se to sejde, všechno se vám odráží, jak potřebujete. Na hattrick jsem nemyslel, dva góly jsou na mě až moc,“ usmíval se Kanaďan, zatímco kolem něj nadšeně poletovaly jeho dvě ratolesti.
Několikrát při pozápasovém hodnocení zazněla i pochvala směrem k brankáři Kovářovi, jenž se v úterý vrátil do akce poprvé od 23. září.
„Proti Grenoblu se rozchytal. Teď znovu podal skvělý výkon, podržel nás v těžkých situacích,“ poznamenal Nedvěd.
Nebylo jich málo. Ač měla Kometa drtivou většinu času méně ze hry a ve střelecké aktivitě za soupeřem zaostala (23:40), několikrát zvládla velmi nebezpečně zahrozit.
|
Až na jednu výjimku Kovář pochytal veškeré šance, v devětatřicáté minutě byl proti perfektně provedenému trestnému střílení v podání Adama Zbořila zcela bezmocný.
„Do té doby jsme ve druhé třetině dominovali. Nechci být nenažraný, ale mohli jsme přidat i další góly. Pak jsme začali hrát zajištěně zezadu, trochu nám to přestalo střílet, ale k tomu si něco povíme,“ řekl Nedvěd.
Zdá se, že Sparta pod jeho vedením pomalu ožívá, ale potřebuje šlapat dál a nebrzdit. Už v úterý se jí do cesty postaví vedoucí Třinec.