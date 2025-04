Na dlouhé série jsme připraveni, zní ze Sparty. Kořenář to neměl jednoduché

Právě on si pamatuje všechny tři poslední vzájemné série, ve kterých Sparta s velkým rivalem padla. Že by se tak přece jenom projevil strašák, který se před startem sledovaných bitev hojně připomínal? „Já už se dozadu nekoukám, je mi to úplně jedno,“ dodal s úsměvem Forman.

Ten mohl sledovat úspěšné vstupy do prvních dvou třetin, ve kterých domácí hýřili velkou aktivitou a dařilo se jim soupeře držet v obranném pásmu.

Jenže Kometě vyšla sázka na precizní defenzivu a rychlé protiútoky. Už v úvodní třetině se do nich dokázala opakovaně dostat, po jednom takovém otevřel skóre brněnský kapitán Jakub Flek, jemuž puk do ideální pozice předložil Šimon Stránský.

„Víme, jak hrajou. Když dostali šance, byli efektivnější a využili je. Už před play off jsme si řekli, že jsme připraveni na dlouhé a těžké série,“ přiblížil Forman.

Opřít se Pražané nemohli ani o svoji velkou zbraň, vždyť v přesilovkách se v play off dosud pyšnili vůbec nejlepší bilancí. Jenže v úterním klání nevyužili ani jednu z pěti nabídnutých početních výhod.

GÓL. Sparta vyrovnává, střelu Michala Řepíka už brankář Michal Postava nedokázal zastavit.

„Je pravda, že tentokrát jsme si jimi nepomohli. Ale měli jsme i šance při hře pět na pět, tam musíme být efektivnější. Vždycky je složité chodit do plné obrany,“ popsal kapitán domácích.

Sparťanům střelecká aktivita nechyběla, nakonec na brněnského gólmana vyslali 33 pokusů. A hned 19 v prostřední části, kdy dokázali vývoj otočit trefami Michalů Řepíka a Kempného.

Jenže šok pro většinu přítomných fanoušků přišel pouhých sedm vteřin před koncem prostředního dějství, kdy vyrovnal Hynek Zohorna. „Určitě jim to pomohlo, škoda, že jsme to už nedotáhli,“ mrzelo Kempného.

A ten po rozhodujícím gólu Lukáše Cingela v 57. minutě mohl smutnit o to víc, že soupeř vyslal na Josefa Kořenáře pouhých devět střel.

„Pro žádného gólmana není taková situace jednoduchá, Pepa je ale výborný brankář a je tady pro nás celou sezonu. Naopak my se musíme víc rvát před bránou, abychom se dostali k odraženým pukům,“ podržel parťáka Kempný.

V bitvách na brankovišti se Pražanům v úterý tolik nedařilo, ačkoliv gólmana Michala Postavu udržovali v permanenci a zápas byl místy herně jednoznačný.

Nešťastný sparťanský brankář Josef Kořenář po prohře s Kometou.

I když...

„Neřekl bych, že to bylo jednoznačné. Poměr střel možná tak vypadal, ale tohle je zkrátka play off,“ mínil Kempný.

A podobný názor sdílel i trenér Pavel Gross: „Nějakou střeleckou převahu jsme trochu měli, ale na to se dnes nehraje. A hokej je nádherný v tom, že můžeme sérii okamžitě vyrovnat.“

Další duel je totiž na programu už ve středu od 18:30. Podaří se Spartě najít recept na brněnský styl?