„Nálada není ideální,“ neskrýval autor druhé branky Pražanů po skončení pátého duelu, v němž si pracovitá a odhodlaná Kometa vybojovala první mečbol.

Zkušený centr ani nemusel tolik mluvit. Skleslost, smutek a frustrace šly z něj i jeho spoluhráčů cítit. Sparťané se po trpké prohře zavřeli zhruba na čtvrt hodiny v kabině. A když z ní vyšli, nebylo jim zrovna do řeči.

Zpražila je nekompromisní dělovka Libora Zábranského mladšího. Puk v čase 65:20 zapadl přímo do horního rohu branky, Jakub Kovář se mohl jen ohlédnout.

Podívejte se na vítěznou trefu Libora Zábranského mladšího:

Oneplay Sport @oneplaysportcz 🏒 Kometa uspěla v pátém duelu semifinále a je krůček od postupu! Vítěznou branku dal v prodloužení Libor Zábranský. #TELH https://t.co/SwNQAOXf8k oblíbit odpovědět

„Hlavou se mi honilo hrozně moc emocí. Předtím mi jedna střela nesedla, ale rychle jsme otočili hru zpátky. Pak už to tam padlo, strašně důležitý gól,“ usmíval se hostující hrdina.

Soupeř už podruhé v semifinále nevyužil výhodu domácího prostředí. Od začátku se nezdál být v optimální pohodě, jako by snad hráče v klíčový moment semifinále svazovala nervozita.

„Nevyšly nám detaily. Musíme se zlepšit a hodit to za hlavu. Nic jiného nám nezbývá,“ soukal ze sebe mezi novináři Sobotka.

V úvodním dějství se nachomýtl u dvou zásadních momentů, právě on jako první nasměroval puk do sítě. Jenže do vlastní. A navíc velice kuriózně.

Společně s Jakubem Krejčíkem dali po sérii smolných odrazů dohromady ukázkový vlastňák, po kterém fanoušci na tribunách opět vyprodané O 2 areny jen nevěřícně kroutili hlavami.

Nevšední moment vítěze základní části nepoložil. Zvládl na něj zareagovat díky Michaelu Špačkovi a tentokrát šťastnějšímu Sobotkovi, jenž skrytou ranou z pravého kruhu zaskočil Michala Postavu.

Hokejisté Sparty oslavují vyrovnání. Trefu obstaral Michael Špaček.

Druhý brněnský gól měl zcela jiný efekt. Spartu zaskočil, úplně ji vyhodil z tempa. Nemohla se nastartovat, působila opařeně, kotouč rázem hráče přestal úplně poslouchat.

Jen marně hledali cesty, jak kloudně založit útočnou akci. Naráželi na pečlivě zformovanou hostující defenzivu, v prostředním dějství se zmohli jen na čtyři pokusy.

„Úplně jsme z toho vypadli, nebyli jsme stoprocentní. Ztráceli jsme puky na jejich modré čáře, oni rychle otáčeli hru. Ale nemyslím si, že by nás nějak zaskočili, nepřišli s ničím novým,“ popisoval Sobotka.

Ještě ve třiapadesáté minutě se zdálo, že svěřence Pavla Grosse vytáhne z hrozící bryndy zbraň, na kterou se ve čtvrtfinále mohli tolik spolehnout.

Proti Třinci v početních výhodách kralovali. Udeřili v nich šestkrát, dokázali si jimi ulevit v klíčových momentech, úspěšnost využití drželi nad třiceti procenty.

Fanoušci Sparty oslavují gól na 2:1.

V úvodních čtyřech soubojích s Kometou přišla změna. Ani jedno z patnácti vyloučení soupeře nepřineslo gólový úspěch, z přednosti se rázem stal klíčový nedostatek.

Až Špaček prolomil semifinálové přesilovkové trápení, Tomáš Hyka ve třetím dějství potrestal zbytečně vyhození puku na tribunu v podání jmenovce Rachůnka po sedmadvaceti vteřinách.

V tu chvíli byla O 2 arena ve varu, náladu výrazně ovlivnil vyrovnávací gól Jakuba Fleka, který se během vyrovnané série pravidelně dostává do samostatných úniků.

Fanouškům odchod domů ještě mnohem víc znepříjemnil přesně mířící Zábranský, jenž rozhodující trefu nadšeně oslavoval s celým týmem přímo pod kotlem Komety.

„Nebláznili jsme se, pořád jsme věřili v náš systém. A vyšlo to! Jeden se můžeme opřít o druhého, všichni víme, co chceme,“ vyprávěl odhodlaně čtyřiadvacetiletý obránce.

NESLYŠÍM. Libor Zábranský právě trefil vítězství Komety v pátém semifinále na ledě Sparty.

První přesilovkový zásah Komety v letošním play off se dostavil ve správný moment. Favorizovaného protivníka dostal pod ohromný tlak, postavil jej před reálnou hrozbu konce sezony.

„Vývoj série přijímáme, jede se dál, pořád je to o jednom utkání. Mužstvo má charakter, věřím, že ho teď ukáže,“ prohlásil na tiskové konferenci velice stručný kouč Gross.

„Určitě máme na to, abychom v Brně uspěli a vrátili sérii zase k nám,“ přidal se Sobotka.

Sparta se nachází v situaci, v níž se za žádnou cenu nechtěla ocitnout. Základní částí suverénně proplula, odklidila z cesty Třinec. Ale až teď se ukáže, jak odolná ve skutečnosti je.