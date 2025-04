Jsme prázdní, smutnili sparťané. Tým nebyl připravený, beru to na sebe, hlesl Gross

„Upřímně ani nevím, co mám po tomhle zápase říct,“ soukal ze sebe po porážce 1:3 zklamaný útočník Tomáš Hyka.

„Je to prázdnost, zklamání. Těžko se něco hodnotí,“ připojil se kapitán Miroslav Forman.

Oba se shodli, že Kometě dali šanci. Vždyť na totéž posléze upozorňoval i brněnský kouč Kamil Pokorný. Proti silné Spartě, která ovládla základní část a v play off vyřadila pětinásobné mistrovské obhájce z Třince, rychle získali sebevědomí.

Brněnští hokejisté se radují z brzkého gólu v rozhodujícím semifinále proti Spartě. Trefil se Hynek Zohorna.

„Musím soupeři pogratulovat,“ podotkl trenér favorizovaného celku Pavel Gross. „Sérii jsme neprohráli dnes, ale v prvním zápase. Nějak jsem nenašel způsob naše mužstvo připravit na sérii. Když třikrát doma prohrajete? Tak si to nezasloužíte. Jak jsme se připravili na Třinec, kdy z nás sršelo, že jsme chtěli vyhrát, tady to nebylo.“

Nedokázal ale najít důvod proč, stejně jako nikdo jiný z tázaných.

„Já si myslel, že podáme úplně jiný výkon, ale nebylo to tam. Nevím proč, to se musíte zeptat v šatně, kde si každý musí sáhnout sám do svědomí. Nehráli jsme jako tým, co chce vyhrát sedmý zápas,“ hněval se Hyka.

Pražané posedmé ze sedmi příležitostí prohráli v sedmém zápase play off. Po dobrém šestém klání v lichém duelu zase klesli. Výkonem nešli naproti tomu, aby negativní bilanci alespoň jednou narušili. Hrubými chybami pouštěli soupeře do fatálních brejků.

Lépe z jejich pohledu snad vypadaly akorát první minuty utkání. Nebo třetí třetina, v níž však marně tepali do obětavé a takřka neprodyšné defenzivy se skvěle chytajícím gólmanem Postavou.

Sparťanský útočník Tomáš Hyka v první šanci rozhodujícího semifinále proti Kometě

Ba co víc, před startem play off žhavý adept na titul nevyužil ani dvojité početní převahy z poloviny klání, kdy se mohl s Moravany dostat do kontaktu.

„Nesmyslně jsme někoho hledali,“ prohodil jen Hyka. „Dostali jsme ještě šanci, ale nedali jsme ji,“ zůstal podobně úsečný Forman, věrný srdcař, který v klubu působí už od mládežnických kategorií.

Právě mu skončila patnáctá extraligová sezona, opět neúspěšná. A je otázkou, jak se po ní tým, který víc než na příliv posil spoléhal na zaběhnuté jádro, promění.

„Nevím, co nás teď čeká, uvidíme, co vedení vymyslí a jak to bude, musí to vyhodnotit oni. Může se stát cokoli. Ať to bude jakkoli, hlavně, ať je to nejlepší pro Spartu, aby se dostala tam, kde má být,“ poznamenal čtyřiatřicetiletý forvard.

Zklamání na sparťanské střídačce po vyřazení z play off. Vlevo kapitán Miroslav Forman

„Slýchám často, že je tady velký tlak, já nic jiného než Spartu nepoznal, tak to nevnímám, vždycky jsem se z neúspěchu zvládl otřepat a tu energii, tu chuť vždycky mám. Nepřipouštím si minulost a neúspěchy. Ale říkám... Těžký.“

„Horší pocity jsem při přebírání medaile určitě ještě nezažil,“ smutnil Hyka. „Člověk do toho investoval a věřil. Hráli jsme v sezoně skvěle, ale dneska jsme si to nezasloužili.“

Ať už bude nečekané selhání a emoční úpadek ve srovnání se čtvrtfinále proti Ocelářům řešit kdokoli, na sebe ho vzal sám kouč Gross.

„Beru zodpovědnost za to, že jsme nebyli mentálně připravení. Nevím, proč mužstvo existovalo až od čtvrtého zápasu. Je to moje chyba.“