Sparťané se čílí: Musíme se nad sebou zamyslet! Od Komety schytali další lekci

  23:09
Na Spartě si zase připomněli poslední semifinále play off. Jen tentokrát už v předehrávce 42. extraligového kola. V roli školitele opět dříči z hokejové Komety. Obětaví, neústupní a efektivní. Za výhrou 3:1 si Brňané došli tak jako pro poslední titul. A domácím ukázali, jak se hrají zápasy o všechno.
„Jsme nesmírně vděční, protože odsud se body odnáší těžko. S pokorou si je teď domů vezeme všechny tři,“ zdržel se jakýchkoli okázalých gest výtečně chytající gólman Aleš Stezka.

Týmu pomohl neuvěřitelnými 43 zákroky.

„Ale viděli jste to, kluci neskutečné bloky, brutálně obětavý výkon a umlátili jsme to bravurně. Já se jim snažím pomoct zákroky, a když něco nevidím nebo se rychle něco semele, oni zase přispěchají s blokem.“

Sparta dvojnásobně přestřílela Brno, ale stejně padla. V oslabení rozhodl Zábranský

Konkrétně jich vytasili také ohromné množství – třiadvacet. Obzvlášť působivý dojem statistika vyvolává v „jednom z mnoha“ zápasů základní části.

Mentalita, kterou hokejisté z Brna vynikali na jaře a o níž kouč Jiří Horáček při dosavadním průběhu sezony pronášel, že ji „cestou trochu poztráceli“, se v týmu evidentně dál drží.

Sparta zase nenacházela recept. Tak jak v dubnu opakovaně ztrácela domácí utkání, teď navrch připsala další. Dopadla úplně stejně jako v posledním sedmém semifinále.

„Bohužel nejsme schopní podstoupit víc soubojů, dát špinavý gól, nechceme si umazat ruce,“ hořekoval hlavní trenér Jaroslav Nedvěd. „Nebyli jsme horší, ale soupeř nás zastavil obětavostí, která nám v obraně minimálně v jednom nebo ve dvou případech chyběla. Snad se poučíme, protože takhle velké zápasy vyhrávat nebudeme.“

Ještě víc si přisadil útočník Martinš Dzierkals. S klidnou tváří i hlasem, ale se silnou promluvou.

„Teď vám můžu jen říct, že to fakt nebylo dobré. Hrůza. Měli jsme několik šancí, dost jsme je přestříleli, ale musíme pracovat na jednoduchých věcech. Tvrdá práce, blokování střel, schopnost obětovat se.“

V tom byl během čtvrtečního večera patrný největší rozdíl mezi oběma mužstvy. Zdaleka ne poprvé. Otázkou spíš je, zdali na delší dobu naposled.

„Všichni by se měli podívat do zrcadla a zamyslet se, co můžou týmu dát,“ doplnil lotyšský forvard, který se za tři týdny chystá na olympiádu v Miláně.

Po vzoru starých vzájemných střetů se jelo hned od začátku. Pražané lépe chytili start. Když vedli 8:1 na střely, tradičně jim pláchl Jakub Flek a už prohrávali.

„Měli jsme horší vstup, ale museli jsme pár minut před utkáním zamávat se sestavou,“ vysvětloval Horáček, kterému na poslední chvíli vypadl útočník Kristián Pospíšil. „Ale nic vážného, měl lehké komplikace, příště bude nachystaný.“

A zbytek mužstva? Ten dá podle Stezky po „příjemné bolesti“ nohy do ledu, aby v neděli mohl s chutí vyrazit do Vítkovic. Usilovat bude o čtvrté vítězství v řadě. Navíc také o předskočení Sparty.

Tu na sedmém místě dělí od čtvrtečního protivníka už jen skóre. V našlapané tabulce navíc oproti týmům před sebou nemá zápasy k dobru. Čtyřmi porážkami z posledních pěti klání se zase vzdaluje přímému postupu do čtvrtfinále.

Přemýšlet musí i o přesilovce, nad kterou si zoufal zadák Aaron Irving. Jediný úspěšný střelec za domácí v předešlé sezoně nasázel 23 gólů, teď se prosadil počtvrté. V aktuální sestavě mu chybí důraz: „Gólman vidí všechno a nemáme dorážky.“

Ovšem nemyslete si, že by Stezku jen nechali vyniknout. Zkušený gólman se zaskvěl zejména ve 44. minutě skokem proti Mašínově dorážce, zdánlivě do odkryté branky.

„Přišla střela z první, na tu jsem se už natahoval. Viděl jsem kotouč letět na levou stranu. Věděl jsem, že se tam nedostanu jinak než skokem a snažil se jít štěstí naproti, dát tam ruku, tělo. Naštěstí mě to trefilo,“ dodal k patrně svému nejlepšímu zákroku sezony.

Zrovna tak by bylo špatně se domnívat, že Pražané obecně udělali ze soupeře vítěze. Brňané si vítězství vydřeli, vytrestali laxnost Sparty a nadělili jí i gól v oslabení.

Potřebujeme už doma začít vyhrávat, ví Řepík. Knot vzpomínal na svůj debut

Domácí fanoušci sice popíchli hosty plachtou, na které vedle sebe postavili dva orloje, Staroměstský a unikátní Brněnský. Přímo nad nápis: „Nezáleží, kolikrát nás vyřadíte, stejně pořád budete z Brna.“

Příznivci soupeře ale po chvíli ticha hned přispěchali s odvetou a skandovali heslo: „Mis-tři, mis-tři, mis-tři!“

Poté už s hlavní lekcí přišli hokejisté na ledě. Na nedbalou Spartu si úspěšně vyšlápli potřetí v sezoně.

42. kolo

43. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 40 19 3 7 11 112:80 70
3. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 40 18 2 6 14 104:96 64
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 40 17 6 1 16 104:97 64
7. HC Sparta PrahaSparta 40 17 4 3 16 123:105 62
8. HC Kometa BrnoKometa 41 17 3 5 16 113:110 62
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 42 17 3 2 20 99:119 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 40 15 5 3 17 108:110 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 40 13 3 4 20 80:108 49
14. HC Verva LitvínovLitvínov 42 11 3 4 24 92:136 43
