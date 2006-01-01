náhledy
Klub legend hokejové Sparty se rozrostl od dalších pět osobností. Ty si užily slavnostní ceremoniál přímo na ledové ploše před úvodním buly extraligového duelu s Vítkovicemi. Pražané odehráli zápas ve speciální sadě dresů, které připomínaly titul z roku 2006. Prohlédněte si snímky z unikátního večera.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
JAN HANZLÍK. První se po koberci prošel obránce, jenž v pražském celku strávil 13 extraligových sezon, odehrál pátý nejvyšší počet zápasů a vybojoval tři mistrovské tituly.
Odchovanec Mladé Boleslavi poté strávil tři ročníky v brněnské Kometě, poslední tři roky kariéry plnil roli kapitána právě ve středočeském městě.
ONDŘEJ KRATĚNA. Legenda nejen Sparty, ale celé české nejvyšší soutěže. Získal osm titulů, nejvíce ze všech hráčů. Kromě čtyř trofejí ve Spartě se radoval třikrát se Vsetínem a jednou s Plzní.
V extralize získal Kratěna úctyhodných 15 medailí, mistrovský pohár vybojoval také ve Finsku v dresu Kärpätu.
JAROSLAV HLINKA. Nejvíce zápasů za Spartu (828), nejvíce bodů (716) i asistencí (472). Opravdová ikona tradičního českého týmu, která titul slavila čtyřikrát.
U hokeje Hlinka zůstal i po konci aktivní kariéry, ve Spartě se přesunul z ledu do kanceláří. Aktuálně působí v roli sportovního manažera.
FRANTIŠEK PTÁČEK. Symbol hokejové dlouhověkosti, v extralize poctivý obránce odehrál 1210 zápasů, z toho 710 ve Spartě. S Pražany slavil čtyři tituly, ten poslední jako kapitán.
Také Ptáček u hokeje zůstal, ve Spartě dělal trenéra či kondičního kouče u mládeže, nyní je asistentem v Litvínově.
PETR TON. S 293 góly nejlepší střelec klubu, v produktivitě mu patří druhé místo po Hlinkovi. Jeho trefy pomohly Spartě ke dvěma titulům.
Po dvou letech v Kometě a jedné sezoně na Kladně se přesunul do role sportovního manažera Sparty, momentálně je výkonným manažerem klubu.
Všech pět nově uvedených legend se seřadilo na středovém kruhu za potlesku O2 areny i hráčů a realizačních týmů obou mužstev.
Chybět nemohla ani společná fotka s již dříve uvedenými legendami. Namátkou třeba Richterem, Hrdinou či Výborným.
DALŠÍ NA SEZNAMU? Současný kouč Jaroslav Nedvěd v Klubu legend zatím nefiguruje, dost pravděpodobně se ale mezi ostatní zařadí.
Bývalý obránce proslul tvrdou hrou, ve Spartě je rekordmanem v počtu trestných minut. Jak se Nedvědovi bude dařit na střídačce?
Sparťané proti Vítkovicím nastoupili ve speciálních dresech, které měly připomenout titul v roce 2006. Na hrudi tak dominovalo staré logo a zaujala i vizuální čistota bez reklam.
Unikátní dresy si pochvaloval například útočník Pavel Kousal: „Líbily se mi, klidně bych je dal jako domácí.“
Kousalův spoluhráč v bráně Jakub Kovář čelil celkem 40 střelám, zaskvěl se například proti trestnému střílení Martina Hanzla.
Spartě vyšla skvěle pasáž v úvodní třetině, během tří minut a 34 vteřin se prosadila třikrát a vytvořila si nakonec rozhodující náskok.
Po nevydařeném vstupu se vítkovický kouč Václav Varaďa rozhodl pro změnu v brankovišti, Lukáše Klimeše nahradil Dominik Hrachovina.
Čisté konto Hrachovina sice neudržel, ale s ním v bráně se Ostravané dokázali na pražského rivala dotáhnout.
Dařilo se Jindřichu Abdulovi, který se prosadil dvakrát. Díky tlaku takto snižoval na 3:4.
Po ztrátě čtyřgólového náskoku atmosféra v libeňské hale zhoustla, domácí navíc i nadále čelili vítkovickému tlaku.
Utkání dospělo až do prodloužení, ve kterém mohli Varaďovi svěřenci dokončit skvostný comeback.
Tomu ale zabránil obránce Jakub Krejčík, jenž v čase 62:18 rozhodl o triumfu 5:4.
„Přišlo mi, že jsme se báli vyhrát. Zbytečně jsme si to pos*ali,“ mrzelo domácího Kousala. Nakonec ale s týmem bral alespoň dva body.
