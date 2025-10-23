Tipsport extraliga 2025/26

OBRAZEM: Legendy, ceremoniál, speciální dresy i drama. Jak to vypadalo na Spartě?

Autor:
  15:30
Klub legend hokejové Sparty se rozrostl o dalších pět osobností. Ty si užily slavnostní ceremoniál přímo na ledové ploše před úvodním buly extraligového duelu s Vítkovicemi. Pražané navíc odehráli zápas ve speciální sadě dresů, které připomínaly titul z roku 2006. A kdo se mezi ikony tradičního celku zařadil? Prohlédněte si fotogalerii z unikátního večera.
Klub legend hokejové Sparty se rozšířil o pět nových hráčů. Jan Hanzlík byl uveden do Klubu legend hokejové Sparty. Ondřej Kratěna byl uveden do Klubu legend hokejové Sparty. Jaroslav Hlinka byl uveden do Klubu legend hokejové Sparty. Bývalý hokejový obránce František Ptáček zdraví diváky při svém vstupu do... Petr Ton byl uveden do Klubu legend hokejové Sparty. Sparťanský klub legend se ve středu 22. října 2025 rozrostl o pět nových členů,...

17. kolo

Kompletní los

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 15 10 2 1 2 49:31 35
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 8 2 1 6 51:40 29
3. HC Kometa BrnoKometa 16 9 0 2 5 43:42 29
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 8 1 2 4 33:25 28
5. HC OlomoucOlomouc 16 9 0 1 6 40:40 28
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 9 0 0 8 50:42 27
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 6 3 2 5 50:43 26
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 8 0 1 7 37:36 25
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 5 4 0 6 38:34 23
10. HC Sparta PrahaSparta 17 6 2 0 9 48:46 22
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 0 1 8 35:39 22
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 5 0 1 9 30:41 16
13. Rytíři KladnoKladno 16 4 1 2 8 33:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 16 2 0 1 13 24:57 7
Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Vyladěný retro duel, NHL se vrátila v čase. Nečas bodoval i za Quebec, proti Hartfordu

Dvě ikonická loga, osmdesátková klasika, souboje v Adamsově divizi. Hokejová NHL na chvíli nostalgicky zavzpomínala. Vrátila se minimálně o třicet let zpět, kdy ještě soutěž hrávali jak Quebec, tak...

24. října 2025  14:55

Famózní devítibodová show mladíků. Nerespektovali jsme je, štvalo soupeře

Sázka na mladé se San Jose při přestavbě vyplácí. A jak! Devatenáctiletý Macklin Celebrini a o rok starší Will Smith předvedli proti hokejistům New York Rangers fenomenální výkon, při výhře 6:5 po...

24. října 2025  13:11

Tomášek slaví první gól v NHL. Prosadil se i Nečas, Pastrňák a Zacha jen mírnili prohru

Ve čtvrtek NHL nabídla bohatý program. Body Davida Pastrňáka (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) neodvrátily již šestou prohru Bostonu za sebou. Naposledy byl nad jejich síly po divokém skóre 5:7 Anaheim s...

24. října 2025  7:22,  aktualizováno  8:41

Pardubice doma převálcovaly Budějovice a posunuly se na druhé místo tabulky

Čtvrteční předehrávka 17. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi dopadla lépe pro domácí, kteří vyhráli 5:2. Svěřenci Filipa Pešána se díky gólům Kelemena, Košťálka, Mandáta,...

23. října 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

Klub legend hokejové Sparty se rozrostl o dalších pět osobností. Ty si užily slavnostní ceremoniál přímo na ledové ploše před úvodním buly extraligového duelu s Vítkovicemi. Pražané navíc odehráli...

23. října 2025  15:30

23. října 2025  15:30

Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

V minulých týdnech si Aleš Jergl musel chvílemi myslet, že bez něj to mužstvu jde lépe než s ním. Než se totiž útočník hradeckého Mountfieldu zranil, šel tým v úvodu hokejové extraligy – až na jednu...

23. října 2025  13:39

Další české eso v NHL? Dobeš září, říká si o olympiádu. Jsem pyšný, chválí ho kapitán

Asi se počítalo s tím, že dostane slušnou porci zápasů. Že si po minulé sezoně, kde se ukázal v NHL v solidní formě, řekne o stálé místo v Montrealu. Ovšem český hokejový brankář Jakub Dobeš v...

23. října 2025  12:58

Mandát o svých těžkých chvílích: Hledal jsem si na internetu, jak se zabít

Jeho příběh už zná snad každý hokejový fanoušek v republice. V roce 2020, ve svých pětadvaceti letech, si připadal neohroženě a fetoval. Bral kokain, který mu na dva roky přibrzdil nejen slibnou...

23. října 2025  12:17

Debut za stavu 0:6, pak čtyři tituly. Přátelé už mi můžou říkat legendo, žertuje Ptáček

František Ptáček ve středu asi prožíval zvláštní večer. V pražské O₂ areně sklízel ovace, když se od mateřské Sparty po výtečné hráčské kariéře dočkal ocenění a vstoupil do klubu legend....

23. října 2025  10:20

Klapka se trefil proti Dobešovi, výhru ale nakonec bral český brankář

Už čtvrtý hrací den hokejové NHL za sebou se český útočník střelecky prosadil proti svému krajanovi v bráně soupeře. Naposledy do dané série ve středu přispěl dlouhán Adam Klapka, jenž platil za...

23. října 2025  7:15,  aktualizováno  8:06

Sparta před legendami zaháněla malér. Zbytečně, báli jsme se vyhrát, říkal Kousal

Speciální dresy, utkání s puncem výjimečnosti. Možná i rozšíření Klubu legend sparťanské hokejisty vybičovalo k solidnímu vstupu do extraligového zápasu s Vítkovicemi. Jenže ten si Pražané...

22. října 2025  22:56

Litoměřice prohrály po nájezdech s Třebíčí, Frýdek-Místek bere výhru nad Vsetínem

Hokejisté Litoměřic v první lize podlehli 3:4 po samostatných nájezdech Třebíči a Slavia tak vede tabulku již o čtyři body. Stadion se dočkal alespoň bodu poté, co po úvodní třetině prohrával 0:3....

22. října 2025  22:05

