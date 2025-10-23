|
OBRAZEM: Legendy, ceremoniál, speciální dresy i drama. Jak to vypadalo na Spartě?
17. kolo
18. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři TřinecTřinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2.
|HC Dynamo PardubicePardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|3.
|HC Kometa BrnoKometa
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|4.
|HC Škoda PlzeňPlzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|5.
|HC OlomoucOlomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|6.
|Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7.
|HC Vítkovice RideraVítkovice
|16
|6
|3
|2
|5
|50:43
|26
|8.
|Bílí Tygři LiberecLiberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9.
|Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr.
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10.
|HC Sparta PrahaSparta
|17
|6
|2
|0
|9
|48:46
|22
|11.
|HC Energie Karlovy VaryK. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|12.
|BK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|16
|5
|0
|1
|9
|30:41
|16
|13.
|Rytíři KladnoKladno
|16
|4
|1
|2
|8
|33:45
|16
|14.
|HC Verva LitvínovLitvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak
Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...
Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně
Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...
Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe
Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...
Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál
Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.
Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice
Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...
Vyladěný retro duel, NHL se vrátila v čase. Nečas bodoval i za Quebec, proti Hartfordu
Dvě ikonická loga, osmdesátková klasika, souboje v Adamsově divizi. Hokejová NHL na chvíli nostalgicky zavzpomínala. Vrátila se minimálně o třicet let zpět, kdy ještě soutěž hrávali jak Quebec, tak...
Famózní devítibodová show mladíků. Nerespektovali jsme je, štvalo soupeře
Sázka na mladé se San Jose při přestavbě vyplácí. A jak! Devatenáctiletý Macklin Celebrini a o rok starší Will Smith předvedli proti hokejistům New York Rangers fenomenální výkon, při výhře 6:5 po...
Tomášek slaví první gól v NHL. Prosadil se i Nečas, Pastrňák a Zacha jen mírnili prohru
Ve čtvrtek NHL nabídla bohatý program. Body Davida Pastrňáka (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) neodvrátily již šestou prohru Bostonu za sebou. Naposledy byl nad jejich síly po divokém skóre 5:7 Anaheim s...
Pardubice doma převálcovaly Budějovice a posunuly se na druhé místo tabulky
Čtvrteční předehrávka 17. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi dopadla lépe pro domácí, kteří vyhráli 5:2. Svěřenci Filipa Pešána se díky gólům Kelemena, Košťálka, Mandáta,...
OBRAZEM: Legendy, ceremoniál, speciální dresy i drama. Jak to vypadalo na Spartě?
Klub legend hokejové Sparty se rozrostl o dalších pět osobností. Ty si užily slavnostní ceremoniál přímo na ledové ploše před úvodním buly extraligového duelu s Vítkovicemi. Pražané navíc odehráli...
Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl
V minulých týdnech si Aleš Jergl musel chvílemi myslet, že bez něj to mužstvu jde lépe než s ním. Než se totiž útočník hradeckého Mountfieldu zranil, šel tým v úvodu hokejové extraligy – až na jednu...
Další české eso v NHL? Dobeš září, říká si o olympiádu. Jsem pyšný, chválí ho kapitán
Asi se počítalo s tím, že dostane slušnou porci zápasů. Že si po minulé sezoně, kde se ukázal v NHL v solidní formě, řekne o stálé místo v Montrealu. Ovšem český hokejový brankář Jakub Dobeš v...
Mandát o svých těžkých chvílích: Hledal jsem si na internetu, jak se zabít
Jeho příběh už zná snad každý hokejový fanoušek v republice. V roce 2020, ve svých pětadvaceti letech, si připadal neohroženě a fetoval. Bral kokain, který mu na dva roky přibrzdil nejen slibnou...
Debut za stavu 0:6, pak čtyři tituly. Přátelé už mi můžou říkat legendo, žertuje Ptáček
František Ptáček ve středu asi prožíval zvláštní večer. V pražské O₂ areně sklízel ovace, když se od mateřské Sparty po výtečné hráčské kariéře dočkal ocenění a vstoupil do klubu legend....
Klapka se trefil proti Dobešovi, výhru ale nakonec bral český brankář
Už čtvrtý hrací den hokejové NHL za sebou se český útočník střelecky prosadil proti svému krajanovi v bráně soupeře. Naposledy do dané série ve středu přispěl dlouhán Adam Klapka, jenž platil za...
Sparta před legendami zaháněla malér. Zbytečně, báli jsme se vyhrát, říkal Kousal
Speciální dresy, utkání s puncem výjimečnosti. Možná i rozšíření Klubu legend sparťanské hokejisty vybičovalo k solidnímu vstupu do extraligového zápasu s Vítkovicemi. Jenže ten si Pražané...
Litoměřice prohrály po nájezdech s Třebíčí, Frýdek-Místek bere výhru nad Vsetínem
Hokejisté Litoměřic v první lize podlehli 3:4 po samostatných nájezdech Třebíči a Slavia tak vede tabulku již o čtyři body. Stadion se dočkal alespoň bodu poté, co po úvodní třetině prohrával 0:3....