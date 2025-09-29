Sparta mění s Kladnem. Chce nakopnout reprezentanta, na měsíc získává pracanta

Hrabík měl v poslední sezoně skvělý start, dařilo se mu bodově i herně, dokonce si vysloužil také pozvánku do reprezentace na Karjala Cup.
Po ní už ale produktivně upadl, v novém roce se pak trápil úplně. Ve 22 odehraných duelech posbíral jen dvě asistence a trenér Pavel Gross musel sázet na jiné hráče.
A ani v probíhajícím ročníku se doposud nedokázal zvednout (8 zápasů, 0+0), proto vedení reaguje měsíčním hostováním.
„Cítíme, že Kryštof v této sezoně zatím zaostává za svým potenciálem a rádi bychom ho znova nakopli k výkonům z minulé sezony. Věříme, že se to podaří právě na Kladně, kde dostane více příležitostí a času na ledě,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek skrz klubový web.
Druhým směrem míří o rok mladší, 24letý útočník Ondřej Bláha, jenž má na kontě zatím jeden gól. „Ondra je podobný typ hráče jako Kryštof. Slibujeme si od něj oživení naší čtvrté lajny,“ dodal Divíšek.
V ní nastupoval po boku bratrů Vitouchových právě Hrabík, mihla se v ní také litoměřická výpomoc Jakub Klepiš, po uzdravení by ji měl centrovat finský forvard Jani Lajunen.
„Věříme, že krátkodobá změna může být impulzem, který pomůže oběma týmům i hráčům,“ popsal výměnu z druhé strany sportovní ředitel Kladna Tomáš Plekanec.
Oba útočníci se do svých klubů vrátí 2. listopadu.