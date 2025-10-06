Tipsport extraliga 2025/26

Nechci být sprostý... Sparta v krizi, Hyka mluvil o individualistech. A co trenéři?

Petr Bílek
  7:30
Na dlouho se zavřeli v šatně a vyříkávali si další porážku. Už čtvrtou v řadě. Hokejisté Sparty zvýraznili svoji krizi v Kladně. Nestačilo jim ani dvojí vedení, báječně rozehranou nedělní bitvu ztratili 4:5 a krčí se až na desátém místě extraligové tabulky. „Rozpoložení v kabině není nic moc, ale nechci být sprostý,“ udržel dekorum útočník Tomáš Hyka. Ustojí krizi trenéři?
Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

foto: Ondřej Bičiště

Kouč Sparty Pavel Gross sleduje zápas s Kladnem.
Miroslav Forman z Kladna (vlevo) během utkání se Spartou.
Kladenští hokejisté děkují fanouškům, třetí zleva Miroslav Forman.
Kladno slaví gól v zápase se Spartou.


Sparta současnosti je křehká, což potvrdila i slova asistenta trenéra Antonína Stavjani: „Měli jsme snový začátek, šli jsme do vedení 2:0, ale nevyužili jsme přesilovky a ztratili jsme glanc. A když domácí srovnali na 3:3, šlo cítit, že sebevědomí máme nahlodané.“

O dva góly vedla Sparta za pouhých 188 sekund, co víc si mohla přát? A přece to bylo nakonec málo.

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

„Začali jsme dobře, ale zápas není o dvaceti minutách. Druhou třetinu jsme prospali, ve třetí jsme udělali nějaké chyby. Konečně dáme čtyři góly, ale pět dostaneme, něco si k tomu musíme říct,“ kabonil se Hyka, autor jedné branky i asistence.

Zápas nabídl strhující podívanou, ale pro hosty s hořkým koncem. Předtím prohráli i s Hradcem Králové, Plzní a Libercem, dali jediný gól. A na další se načekali 178 minut.

„Jsme rádi, že nám to v Kladně napadalo, ale musíme najít cestu, jak zápas vyhrát. Jako tým, ne jako individualisté,“ naznačil Hyka, v čem vidí problém. „Prohráváme souboje… v první třetině to bylo dobré, ve druhé špatné. Je to o tvrdé práci, která někomu nemusí vonět, ale jiná cesta není. Není to o štěstí, ale skutečně jen o práci.“

Kouč Sparty Pavel Gross sleduje zápas s Kladnem.

Stejná slova volil i Stavjaňa, když dostal otázku, zda má trenérský štáb ještě chuť a vůli s mizérií něco dělat.

„My se z toho můžeme dostat jedině prací. Je nám jasné, že to mlátí s psychikou týmu, potřebovali bychom získat nějaký impulz,“ nadnesl.

Řeší se, nakolik je pozice trenéra Pavla Grosse ohrožená. A spekuluje se, že Sparta má trenéra v partnerských Litoměřicích, Jaroslava Nedvěda. Se Stadionem vede první ligu. „Já spekulace nečtu, soustředím se sám na sebe,“ odstřihl se Hyka od šumů.

Kotel Sparty dojal Formana velkolepým gestem. Emotivní, přiznal kapitán Kladna

Ačkoli mohl být – a vlastě byl – naštvaný, při odchodu do šatny věnoval svoji hokejku malému fanouškovi. „Děti chodí na zimák kvůli nám, člověk musí být profesionál, ať se daří, nebo ne. Udělat jim trošku radost. Já taky nebyl jako malý jiný, i já pořád chtěl po někom hokejku.“

Rozdávat hokejky je v pořádku, rozdávat body ve Spartě už ne. V úterý nastoupí v Lize mistrů ve švýcarském Curychu, její program je nemilosrdný. Pomůže jí to, nebo ještě víc uškodí?

„Popravdě bychom si možná potřebovali odpočinout. Ani ne tak fyzicky, ale psychicky,“ vypozoroval Stavjaňa. „Teď nás doběhla zranění, na Ligu mistrů už nemůžeme na soupisku doplnit víc jmen. Pak máme v pátek doma Pardubice, to je pro Spartu velká výzva. Věřím, že se borci nabudí. Potřebujeme jeden zápas otočit, umlátit, jak se říká, pak se uvidí.“

12. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 8 0 0 4 42:25 24
2. HC Oceláři TřinecTřinec 11 6 2 1 2 36:26 23
3. HC Kometa BrnoKometa 12 7 0 2 3 34:31 23
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
5. HC Dynamo PardubicePardubice 12 5 2 0 5 37:28 19
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 6 0 1 5 28:28 19
8. HC OlomoucOlomouc 11 6 0 1 4 25:26 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 6 0 1 5 29:31 19
10. HC Sparta PrahaSparta 12 4 1 0 7 31:29 14
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 2 0 6 26:30 13
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
13. Rytíři KladnoKladno 12 2 1 2 7 25:38 10
14. HC Verva LitvínovLitvínov 11 2 0 1 8 17:35 7
Zobrazit více
Sbalit

