Tipsport extraliga 2025/26

Oheň, LED náramky i monopost formule 1. Ale hlavně hokej! Sparta zbrojí na Kladno

Autor:
Oba kluby patří mezi nejstarší v republice a vychovaly řadu hráčů pro NHL. Tentokrát si ale notovat nebudou. Sparta versus Kladno. V osmifinále play off se utkají dva rivalové. Jen jeden získá vstupenku do dalších bojů. Začíná se už v pondělí a v úterý (9. a 10. března) v pražské O₂ areně. Tam se navíc výjimečně objeví monopost formule 1, konkrétně Red Bullu.
Michal Řepík ze Sparty slaví se spoluhráči gól po šesti vteřinách v utkání...

Michal Řepík ze Sparty slaví se spoluhráči gól po šesti vteřinách v utkání proti Plzni. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Klub HC Sparta Praha v O2 areně
Multimediální kostka v pražské O2 areně umí také chrlit dým a neodmyslitelně...
Sparťanští hokejoví fanoušci
Momentka z utkání Sparta - Kladno.
38 fotografií

Poprvé povede sparťany v cestě za titulem v roli kapitána Filip Chlapík. Ten je v této sezoně k nezastavení. V nohou má základní část extraligy, Euro Hockey Tour, Ligu mistrů, Spengler Cup i olympijský turnaj.

„Nejtěžší sezona, kterou jsem hrál. Ale užívám si to, protože mě zápasy baví. Teď už máme v hlavě jen Kladno. Začíná se od nuly a víme, do čeho jdeme,“ řekl pro klubový web Chlapík, který věří, že k postupu sparťany požene i plná O2 arena.

Prodej vstupenek na osmifinále Sparta – Kladno

„Naši fanoušci jsou skvělí a budeme je opět potřebovat. Vážíme si toho, že návštěvnost každým rokem roste. Myslím, že to navíc není jen o tom, že by si přišli užít nějakou zábavu, ale čím dál víc fandí a jsou zapálenější,“ míní Chlapík.

A důkazem jsou i čísla.

Během základní části extraligy chodilo na domácí zápasy Sparty průměrně 13 255 diváků, což je o 451 více než v předchozí sezoně. Jde o rekord Sparty i extraligy. Přitom před jedenácti lety navštěvovalo v O2 areně zápasy sparťanů v průměru „jen“ 7 612 diváků.

Co je pro ně takovým lákadlem? Špičkový hokej i zábava včetně výjimečné audiovizuální show. Nyní ji klub plánuje ještě vyšperkovat.

„Je play off, takže přitvrdíme. Chystáme ještě lepší program, než na který byli naši fanoušci zvyklí. Inspirovali jsme se těmi nejlepšími světovými událostmi,“ říká Jakub Dlouhý, člen správní rady klubu zodpovědný za marketing a obchod.

O2 arenu rozzáří kombinace ohně, laserů a světelných efektů doplněných o nové vizuální prvky.

„Součástí show se stanou i samotní fanoušci a to díky svým LED náramkům. Cíl je jasný – rozbouřit halu a dostat atmosféru na maximum ještě před začátkem zápasu,“ doplňuje Marek Táborský, PR manažer Sparty.

Soutěž o vstupenky na první play off utkání v O2 areně mezi Spartou a Kladnem

Mimochodem, buly vhodí speciální host – snowboardcrossařka Eva Adamczyková, stříbrná medailistka z letošních olympijských her v Itálii. A fanoušci se v útrobách stadionu dočkají poprvé třeba i monopostu formule 1 od Red Bullu.

Osmifinále mezi Spartou a Kladnem startuje v pondělí od 18:00, další duel je v úterý od 18:30. Poté se série přesune na led Rytířů. Se skóre 1:1, anebo bude mít jeden z týmů náskok?

