Tipsport extraliga 2025/26

Sparta ještě má co dokazovat, Kladno ji překvapivě trápí. Nedvěd frustraci necítí

Robert Rampa
  7:43
Nečekané drama v sérii mezi obřím favoritem a zelenáčem play off. I podruhé se v O2 areně prodlužovalo a zatímco hokejisté Kladna udivují, hokejisté Sparty vzbuzují skepsi. Pokud přesvědčivě nevyhrávají v předkole, jak chtějí letos slavit titul? Přesto trenér Jaroslav Nedvěd pronesl: „Tohle byl zápas přesně podle mého gusta.“

Hráči Sparty bujaře slaví gól Kladnu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Po úterní výhře 3:2 po nájezdech a srovnání série s Kladnem na 1:1 Nedvěd ještě dodal:

„Jsem neskutečně hrdý, jak se mužstvo nevzdalo. Na lavičce nezaznělo jediné negativní slovo, jediná frustrace, jaká v takových momentech bývá. Naopak kluci projevili obrovskou sebedůvěru v sami sebe.“

Kladno ještě ve druhé třetině vedlo po gólech Martina Janduse a Samuela Vigneaulta 2:0, znovu zarazilo publikum v Praze, až jste mohli začít reálně uvažovat nad tím, že Sparta bude muset v sérii na tři vítězná utkání vyhrát třikrát po sobě.

Jestli tým nepochyboval, na ledě to příliš nedokazoval.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Což o to, bojovnost nepostrádal, dohrával souboje, brankáře Adama Brízgalu i s prodloužením nakonec zasypal 57 střelami na bránu, a to dalších 27 šlo vedle.

„Díky Brízgalovi jsme tam, kde jsme,“ uznal i trenér hostů Tomáš Plekanec.

Ale že byste sledovali dominantní, souvislý tlak Sparty, nahrávky a z nich akce, po kterých vstáváte ze židle? To ne.

„Měli jsme hodně střel, ale spoustu jich šlo z daleka, potřebujeme se dostat mezi kruhy,“ trápilo sparťanského útočníka Romana Horáka.

Trenér Kladna Plekanec během druhého zápasu předkola play off.

Sparta potřebovala předkolem projít co nejrychleji, zbytečně neztratit síly, tím spíš, když se potýká s výpadkem většiny centrů. Chybí Špaček, Lajunen, Vesalainen... Do sestavy musela nuceně zařadit 41letého Jakuba Klepiše, který jinak hraje za prvoligové Litoměřice.

Pro druhý zápas už se vrátil alespoň Kanaďan Shore, o němž ale trenér Nedvěd řekl: „Nejdřív jsme nechtěli nic uspěchat, teď už ale bylo potřeba jít za hranu rizika. Netrápí ho životaohrožující zranění, je to play off a hraje se v něm přes bolest.“

Takže nic ideálního, že Sparta dvakrát musela do prodloužení. Z druhé strany... „Kdybyste mi prvního ledna řekli, že budeme v play off v sérii se Spartou 1:1 a pojedeme k nám na dva zápasy, myslel bych si, že jste se zbláznili. Kluci hrajou neskutečně. Skvělé dva zápasy,“ říkal Plekanec.

Jistě, většinu času Kladno bránilo, ale taky se prezentovalo pasážemi, v nichž prokazovalo větší pohodu a kreativitu. Kladno už jede nad plán, sami Rytíři tuhle sezonu berou jako nultou. Stačilo by, že se vyhnulo baráži.

Sparťan Horák střelou mezi betony překonává v nájezdech kladenského gólmana Brízgalu.

Místo toho se Spartou sehrávají vyrovnanou partii. „Vidět kluky, jak bojují a skáčou do střel, je zážitek. Co jsem skončil kariéru, nikdy jsem úplně neměl chuť se vrátit, teď mě to poprvé přepadlo. Říkal jsem si, jaké mají štěstí, že tohle můžou podstoupit a po takové době na Kladně,“ vykládal Plekanec.

„Kladno zaslouží veškerý kredit, gólman jim chytá skvěle, brání opravdu srdnatě. Je to s ním náročné, ale hraje nám do karet, že jsme většinu času na puku. Když člověk útočí, síly mu tolik neodchází,“ řekl obránce Ronald Knot, střelec vyrovnávací branky sedm minut před koncem třetí třetiny.

„Bylo důležité věřit. Od začátku jsme předváděli dobrý výkon. Potřebovali jsme zůstat trpěliví,“ řekl ještě Knot a útočník Horák doplnil: „První zápas nám nešly nohy a pořád nás trápí přesilovky. Nedáváme z nich góly.“

Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

V prvním utkání Sparta nevyužila ani jednu z devíti početních výhod, v úterý ani jednu ze sedmi. „Přesilovky a oslabení rozhodují play off!“ zdůraznil Horák a apeloval na útočníky, ať jsou produktivnější: „Prosadili se dva obránci, potřebujeme, aby začali i útočníci.“

„Ale nebylo reálné, abychom ty góly nedali. Tlačili jsme a je to pro mě zážitek. Jen potřebuju zůstat nad věcí, klidný a neposkakovat tam. Nenervovat se každým výrokem rozhodčího,“ řekl ještě kouč Sparty Nedvěd.

Rozhodující nájezdy nesledoval. Prý to má ozkoušené. A možná má pravdu. Brízgala, v zápase jinak úžasný, pustil v nájezdech všechny tři puky, takže se radovala Sparta.

Třetí duel předkola je v plánu už ve čtvrtek od 18 hodin v Kladně.

Vstoupit do diskuse

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
2:0
Olomouc
Karlovy Vary
2:0
Vítkovice
Sparta
1:1
Kladno
Kometa
1:1
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Hradec

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Ani narozeninový gól Kometě nepomohl. Jsem rád, ale nic nepřinesl, smutní Ďaloga

Obránce Komety Marek Ďaloga během šestého semifinále proti Spartě.

Druhé utkání předkola play off mezi brněnskou Kometou a českobudějovickým Motorem skončilo po základní hrací době 1:1 a přineslo rozuzlení až v nájezdech. V nich se nakonec jako jediný prosadil...

11. března 2026  8:20

Sparta ještě má co dokazovat, Kladno ji překvapivě trápí. Nedvěd frustraci necítí

Hráči Sparty bujaře slaví gól Kladnu.

Nečekané drama v sérii mezi obřím favoritem a zelenáčem play off. I podruhé se v O2 areně prodlužovalo a zatímco hokejisté Kladna udivují, hokejisté Sparty vzbuzují skepsi. Pokud přesvědčivě...

11. března 2026  7:43

Pastrňák byl u vítězné trefy Bostonu, Dobeš s Dostálem vychytali výhry

David Pastrňák před brankářem Darcym Kuemperem.

V úterý měla NHL napilno. V třinácti zápasech se z Čechů prosadili díky asistencím David Pastrňák z Bostonu s Radko Gudasem z Anaheimu a mezi střelce se zapsal colorádský Martin Nečas. V brankovišti...

11. března 2026  5:36,  aktualizováno  6:11

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  22:57

Olomoučtí hokejisté se dvakrát radovali z vítězství. A... nevyhráli!

Hokejisté Olomouce slaví gól proti Třinci.

Dvakrát se hokejisté Olomouce radovali z vítězství, a přesto druhé utkání předkola play off extraligy ztratili. Podlehli Ocelářům 2:3 v prodloužení a v sérii prohrávají 0:2 na zápasy.

10. března 2026  21:22

Matěj Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Matěj Stránský slaví gól do sítě Švýcarů.

Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch. Stránský působí v...

10. března 2026  20:40

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

9. března 2026  21:42,  aktualizováno  10. 3. 20:09

Jihlavský kouč Ujčík: Fanoušci nás už vidí v baráži, každé vítězství si musíme zasloužit

Viktor Ujčík jako jihlavský trenér

Dlouhé čtyři roky čekali fanoušci Dukly, až se vyřazovací boje prvoligového play off vrátí do Jihlavy. A vstup rozhodující fáze sezony do nové Horácké arény zatím probíhá podle ideálního scénáře....

10. března 2026  16:02

Odmítnutý duhový dres má dohru. Ministr se hráče zastal, politička po kritice končí

Fin Veli-Matti Savinainen (vlevo) v souboji s ruským hráčem Nikitou Zajcevem.

Zprvu hokejová kauza začíná mít celospolečenský přesah. Krátce poté, co si Veli-Matti Savinainen odmítl obléknout dres Turku s duhovými vlajkami, se vůči němu ohradili zástupci komunity LGBTQ+. Jen u...

10. března 2026

Proč Jiříček stagnuje? V novém týmu mají jasno: NHL hrál moc brzy, musí si začít věřit

Český obránce David Jiříček v akci v přípravném utkání proti Dallasu.

Koukali po něm už v roce 2022. Zvažovali, jestli si ho nevybrat na pátém místě draftu NHL, nakonec sáhli po Cutteru Gauthierovi. Cesty Davida Jiříčka a Philadelphie se protnuly až nyní. „Vůbec jsme...

10. března 2026  15:38

Hokejoví Rysi doufají, že jejich historický úspěch ocení i fandové a zaplní halu

Hokejisté Frýdku-Místku (červenobílá) se po dvou prohrách v Jihlavě pokusí...

Historicky úspěch prožívají hokejisté Frýdku-Místku. Do play off šli z šestého místa, což je jejich nejlepší umístění za dosavadních jedenáct sezon v první lize. Nic na to nemění ani to, že úvodní...

10. března 2026  13:22

Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy proti Spartě.

Dlouhých 13 let čekali. A návrat do play off si užili vítězný. Euforie kladenských hokejistů vyvrcholila triumfem (2:1P) v prvním zápase extraligového předkola na ledě rivala ze Sparty. „Musíme na...

10. března 2026  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.