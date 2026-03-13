„Konečně jsme dali gól z přesilovky, tím jsme si pomohli a odskočili,“ odfoukl si trenér Jaroslav Nedvěd poté, co Sparta sérii srovnala na 2:2 na zápasy.
V základní části extraligy patřili Pražané v přesilovkách k největším machrům soutěže, měli je druhé nejlepší po Pardubicích: Slavili v nich 45 gólů, pyšnili se úspěšností 25,28 %, tudíž využívali každou čtvrtou. Jenže v předkole narazila kosa na kámen, Kladno bylo nejlepší v oslabení.
A Spartu dlouho nulovalo. Tým z hlavního města marně bušil do kladenských vrat, skóroval až v 15. přesilovce, po 29 minutách a 13 sekundách.
Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí
„Určitě to dalo velký kus sebevědomí pro celý tým,“ cítil obránce Jakub Krejčík, který skóroval za rovnovážného stavu, ale na přesilovkové, vítězné trefě Řepíka na 2:0 se podílel asistencí. A stejně tak nabil Irvingovi, který využil dvojnásobnou početní výhodu.
Přesilovky vylepšil i návrat uzdraveného útočníka Michaela Špačka. V předkole naskočil poprvé. „Jestliže má někdo za sezonu skoro 50 bodů, ví, co na přesilovce dělat. Má velmi dobrá rozhodnutí, vazby na spoluhráče z předchozí doby, vidí hru. Určitě nám pomohl,“ pochvaloval si Nedvěd. „Bylo to přesně to, co jsme potřebovali. Zažité věci, puky najednou lítaly rychleji.“
Sparta vedla 3:0, jenže i Kladno využilo dvě přesilovky a z jasné zprávy bylo drama. Dvakrát za sebou v nich skóroval finský mistr světa a olympijský vítěz Ojamäki. Při jeho druhém zásahu si hosté vzali trenérskou výzvu kvůli nedovolenému bránění gólmana, ale neuspěli a hráli v oslabení zase.
„To už jsme zvládli, závěr jsme si parádně pohlídali, parádní byl i výkon gólmana,“ chválil Nedvěd jistého Kořenáře. Dostane šanci i v utkání o všechno? Kouč to neprozradil. „Ale jasno mám.“
Pod tlakem je dál Sparta, ona musí, Kladno chce. „Je těžké dostat se na kobylku soupeři, který hraje aktivně. Setkaly se možná různé styly. Za předchozí zápasy jsme dostali čtyři góly, v defenzivě hrajeme dobře, ale nedávali jsme góly. Což je také o přesilovce, někdy jsme neměli štěstí, někdy kvalitu provedení. Ale spousta věcí funguje, a když se jich budeme držet, šanci si dáme,“ přemítal Nedvěd.
V pátek poprvé Spartě fungovaly také přesilovky, i proto odvrátila kladenský mečbol.