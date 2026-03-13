Tipsport extraliga 2025/26

Budíček v pravý čas. Sparta odvrátila konec a kouče těšilo: Puky najednou lítaly

Petr Bílek
  22:29
Devětadvacet minut hry v přesilovkách a nic. Žádný gól. Ani ťuk. Až když hokejové Spartě teklo do bot, vstřelila Kladnu své první branky v početních výhodách v předkole extraligového play off. V pátečním zápase číslo čtyři využila hned dvě, na ledě Rytířů vyhrála 5:2 a zatím si díky tomu zachránila sezonu. Vynutila si rozhodující, nedělní bitvu v Praze.
foto: Petr Bílek, MF DNES

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...
Hokejisté Sparty slaví. Sérii předkola play off vrátili do Prahy k...
Hráči Kladna snížili skóre proti Spartě.
Sparťanský gólman Kořenář inkasuje v zápase s Kladnem.
9 fotografií

„Konečně jsme dali gól z přesilovky, tím jsme si pomohli a odskočili,“ odfoukl si trenér Jaroslav Nedvěd poté, co Sparta sérii srovnala na 2:2 na zápasy.

V základní části extraligy patřili Pražané v přesilovkách k největším machrům soutěže, měli je druhé nejlepší po Pardubicích: Slavili v nich 45 gólů, pyšnili se úspěšností 25,28 %, tudíž využívali každou čtvrtou. Jenže v předkole narazila kosa na kámen, Kladno bylo nejlepší v oslabení.

A Spartu dlouho nulovalo. Tým z hlavního města marně bušil do kladenských vrat, skóroval až v 15. přesilovce, po 29 minutách a 13 sekundách.

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

„Určitě to dalo velký kus sebevědomí pro celý tým,“ cítil obránce Jakub Krejčík, který skóroval za rovnovážného stavu, ale na přesilovkové, vítězné trefě Řepíka na 2:0 se podílel asistencí. A stejně tak nabil Irvingovi, který využil dvojnásobnou početní výhodu.

Přesilovky vylepšil i návrat uzdraveného útočníka Michaela Špačka. V předkole naskočil poprvé. „Jestliže má někdo za sezonu skoro 50 bodů, ví, co na přesilovce dělat. Má velmi dobrá rozhodnutí, vazby na spoluhráče z předchozí doby, vidí hru. Určitě nám pomohl,“ pochvaloval si Nedvěd. „Bylo to přesně to, co jsme potřebovali. Zažité věci, puky najednou lítaly rychleji.“

Sparťanský útočník Horák v akci na ledě Kladna.

Sparta vedla 3:0, jenže i Kladno využilo dvě přesilovky a z jasné zprávy bylo drama. Dvakrát za sebou v nich skóroval finský mistr světa a olympijský vítěz Ojamäki. Při jeho druhém zásahu si hosté vzali trenérskou výzvu kvůli nedovolenému bránění gólmana, ale neuspěli a hráli v oslabení zase.

„To už jsme zvládli, závěr jsme si parádně pohlídali, parádní byl i výkon gólmana,“ chválil Nedvěd jistého Kořenáře. Dostane šanci i v utkání o všechno? Kouč to neprozradil. „Ale jasno mám.“

Pod tlakem je dál Sparta, ona musí, Kladno chce. „Je těžké dostat se na kobylku soupeři, který hraje aktivně. Setkaly se možná různé styly. Za předchozí zápasy jsme dostali čtyři góly, v defenzivě hrajeme dobře, ale nedávali jsme góly. Což je také o přesilovce, někdy jsme neměli štěstí, někdy kvalitu provedení. Ale spousta věcí funguje, a když se jich budeme držet, šanci si dáme,“ přemítal Nedvěd.

V pátek poprvé Spartě fungovaly také přesilovky, i proto odvrátila kladenský mečbol.

Vstoupit do diskuse

Předkolo

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
2:2
Kladno
Kometa
3:1
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Karlovy Vary
Hradec Kr.
Třinec

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

13. března 2026  20:45,  aktualizováno  22:45

13. března 2026  20:45,  aktualizováno  22:45

Hokejisté Sparty se radují z důležitého gólu proti Kladnu.

13. března 2026  22:29

13. března 2026  22:29

Těžká cesta pro Kladno i pikantní varianty. Jak můžou vypadat čtvrtfinálové dvojice?

Bitka v zápase Sparty s Kladnem.

Už jen dva týmy bojují o poslední volné místo. A ještě výrazně promluví do složení dvojic čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Jaké jsou varianty, kdo na koho v nejlepší osmičce může narazit?...

13. března 2026  11:27,  aktualizováno  22:19

Slavia se udržela ve hře, sérii proti Zlínu rozhodne pátý zápas. Litoměřice postupují

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Litoměřice jsou třetím semifinalistou první hokejové ligy. Stadion proti Vsetínu vyrovnal 11 sekund před koncem třetí třetiny, zvítězil 2:1 v prodloužení a díky třetí výhře ve čtvrtfinálové sérii...

13. března 2026  21:45

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

13. března 2026  17:15,  aktualizováno  21:24

Jedno na cestu a jedno pro kustody Motoru. Flek po postupu Brna sháněl piva

Kometa Brno slaví gól do sítě Českých Budějovic. Zleva Arttu Illomäki, zády...

Třetím postupujícím z předkola play off extraligy je Kometa Brno. O pokračování obhájce titulu rozhodli brankami Adam Zbořil a Kristián Pospíšil, když Brno zvládlo i druhý duel na ledě soupeře,...

13. března 2026  21:21

Odešlo jádro, bojovnost chyběla, kritizoval kapitán Olomouce. Přemýšlí o budoucnosti

Bitka mezi olomoucký Jiřím Ondruškem (vlevo) a třineckým Milošem Romanem během...

Není větší ikony olomouckého hokeje než kapitán Jiří Ondrušek. Symbol věrnosti. S Olomoucí vybojoval v roce 2014 postup do extraligy, v dresu Mory už odehrál přes 1100 zápasů! Po čtvrtku má za sebou...

13. března 2026  18:53

Pár pozitiv, dál jen útrapy. Varaďovy plány selhaly, co stojí za vítkovickým zklamáním?

Premium
Vítkovický kouč Václav Varaďa musel skousnout potupnou prohru 0:7 na ledě Plzně.

Opakuje se loňský scénář. Konec ve stejném bodě, se stejným soupeřem, po další protrápené sezoně. Jediný rozdíl? Výsledek Vítkovic v hokejové extralize už jde víc za koučem Václavem Varaďou. Úvodní...

13. března 2026

Potrestejte Gudase. V zámoří reagují na zákrok českého beka, co mu může hrozit?

Auston Matthews (vlevo) z Toronto Maple Leafs a Radko Gudas z Anaheim Ducks v...

Už když po zákroku na Austona Matthewse opouštěl ledovou plochu, negativní emoce byly patrné. Fanoušci na něj bučeli, ukazovali různá gesta a posměšně tleskali. A kritiku slyší Radko Gudas po zápase...

13. března 2026  14:30

Kladenský Marcel: Chceme, ať to Spartu bolí a štve. Už bude hrát all in

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Hokejové Kladno zahnalo Spartu do kouta. Outsider trápí favorita i díky Marcelu Marcelovi, urostlému bijci, který kvůli disciplinárnímu trestu v zápase číslo 2 trpěl na tribuně, ale ve třetí bitvě...

13. března 2026  13:40

O Rulíka je zájem v extralize. Skončí u reprezentace? Jasno má být příští týden

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Po květnovém šampionátu ve Švýcarsku mu vyprší smlouva. A co dál? To zatím zůstává nejasné. Ve hře je i varianta, že by trenér Radim Rulík u hokejové reprezentace skončil a už od nadcházející sezony...

13. března 2026  12:47

Pouť hokejového Hradce extraligou: mrzutý start, tvárnění posil, eso Škorvánek

Stephen Moses z Hradce Králové (uprostřed) slaví hattrick a vyhrané utkání.

Od pondělí čekají na soupeře pro čtvrtfinále, aby se na něj mohli dobře připravit. Pro hokejisty hradeckého Mountfieldu jde o přípravu na play off v sezoně, která od příchodu do Hradce znovu...

13. března 2026  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.