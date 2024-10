Ukončil střelecké trápení, navíc oslavil jubileum. Cítím se starý, smál se Kousal

Výsledek možná vyznívá jednoznačně, ale snadné to Sparta v souboji s houževnatým protivníkem rozhodně neměla.

Ve druhém kole Rytířům po nevýrazném vystoupení podlehla 2:4, teď se opět po měsíci přesvědčila, že pravidelný účastník baráže z posledních let už nerozdává body snadno.

Svěřenci Pavla Grosse dlouho drželi vedení 1:0, po dvou inkasovaných gólech v rozmezí čtyřiasedmdesáti vteřin na začátku závěrečné dvacetiminutovky museli otáčet skóre.

„Dnes jsme porazili velice silný tým,“ přiznal na tiskové konferenci trenér Sparty.

A soupeře nezapomněl pochválit ani Kousal: „Je vidět, že Kladno jde do každého zápasu na sto procent. Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží, ale zatím hrajou opravdu dobře.“

První trefu ve Spartě zaznamenal obránce Dominik Mašín:

Dvě rychle inkasované branky vás nerozhodily, že?

Říkali jsme si, že máme ještě dost času. Pak nám tam spadla střela od modré, kdy gólman nic neviděl. Takových pokusů má každý tým za zápas deset, u třetího gólu zase obránce trefil někoho před sebou, následoval šťastný odraz a Sob (Vladimír Sobotka) to jen trefil.

Mrzí vás, že jste dříve nepřidali gól na 2:0? Určitě by se vám dýchalo lépe.

Přesně tak. Nikdo nechce hrát na 1:0, takový stav se strašně těžko brání. Šance jsme měli, ale nepadalo nám to tam. Navíc jsme Kladno často pouštěli do přečíslení, což se nesmí stávat.

Takže po tříbodovém zisku nebudete jen chválit?

Bylo tam spousta věcí ke zlepšení. Vítězství si vážíme, ale z naší strany nešlo o povedený výkon. Na Kladno jsme se připravovali, i tak jsme na jejich hru nedokázali reagovat tak, jak bychom chtěli.

Sparťanští hokejisté se radují z gólu v utkání proti Kladnu.

Vylepšil jste si bilanci na 1+8, povedlo se vám ukončit střelecké trápení. Velká úleva?

Určitě! Trochu jsem se bál, abych puk neprometl do rohu, ale zaplaťpánbůh jsem to trefil.

Nesvazovalo vás čekání na gól?

Snažím se střílet pořád, zpětně si uvědomuji, že jsem některé šance v minulých kolech měl proměnit. Třeba se odteď štěstí přikloní na moji stranu. A když ne, budu makat dál a uvidíme.

Zároveň jste oslavil jubileum, v extralize jste si připsal už 400 startů.

Navíc mám za sebou i stovku zápasů za Spartu. Ani jsem nevěděl, že už jsem jich stihl tolik! Překvapuje mě to, letí to. Připadám si kvůli tomu trochu starý, ale zní to hezky.