Nehraju, řekl Jágr na Spartě. Přehrávání akcí domácí trápilo, Kladno i tak zlomili

„Musíme si to říkat a dostat to do hlav,“ zdůrazňoval Michael Špaček, který si všímá, že rychle nabytý náskok dostává Spartu spíš pod tlak než do pohody.

A to opakovaně.

Proti Středočechům se domácí díky Řepíkově úspěšné teči radovali z prvního gólu hned ve 27. sekundě, v 17. minutě náskok zvýšil Špaček a necelé dvě minuty po startu druhé dvacetiminutovky se ještě prosadil kapitán Miroslav Forman.

„To vám nohy hned odlehčí,“ liboval si Řepík, když čelil otázce na brzký úspěch.

Výhoda mohla být ještě výraznější, to by však Pražané nesměli překombinovávat další nadějné příležitosti.

„Už takových zápasů, co dobře rozehrajeme a nedokážeme na to dál navázat, bylo víc,“ uvědomoval si přehrávání akcí rovněž asistent Antonín Stavjaňa. „Stává se to, je to i složením týmu, který je hodně technický. Hráči k tomu inklinují. My to víme, oni také, snažíme se s tím bojovat.“

Pavel Kousal ze Sparty se snaží překonat Adama Brízgalu v brance Kladna.

Hlavně ale vyzdvihl, že mužstvo si potíže včas vykomunikovalo. Stav byl totiž v jednu chvíli už jen 3:2, chyby a ztráty se kupily, intenzita bruslení klesla, stejně tak počet vyhraných soubojů.

„Trošičku se dostávali na koně, my dolu. Pomohl nám ten čtvrtý gól,“ říkal Řepík ke své druhé trefě z 36. minuty, 71 vteřin po kladenské kontaktní brance. „Jak jsme si něco řekli, už to pak ve třetí třetině zase bylo oukej.“

Veškeré dění už jen ze střídačky sledoval Jaromír Jágr, který nastoupil dost možná k poslednímu soutěžnímu klání v Praze. Na ledě strávil jen 5:11 minuty.

„Nevím, co se stalo, řekl akorát, že už nebude hrát,“ sdělil Václav Skuhravý, trenérský asistent u Rytířů. „Nechci komentovat, jestli to bylo ze zdravotního důvodu nebo šlo o nějaký jiný impuls.“

Legendární útočník ze hry odstoupil krátce po Formanově zásahu v oslabení. Domácí forvard o puk dotíravým napadáním obral právě Jágra, pak přesnou ranou zavěsil a s roztaženým úsměvem slavil. Vskutku podařená sóloakce.

„Žádná poznámka k tomu zisku nepadla,“ usmíval se Špaček. „On ty nohy má rychlé. Když je nastartuje, je to vidět.“

Michael Špaček ze Sparty se raduje z gólu.

Hokejově světoznámá osmašedesátka jen v předklonu zamířila zklamaně na střídačku, následně zřejmě absolvovala ještě jednu směnu a už se jen držela na kraji týmové lavičky. Nebyla tak ani u stahování ztráty.

„Ale to asi nijak nesouviselo,“ líčil dvougólový Řepík. „Vnímal jsem jen, že nehrál ve třetí třetině... Jsem hlavně rád, že jsme získali tři body. Hattrick by byl sice hezký, ale já už se na to neupínám.“

Při dotazu k výkonu hostů se nechtěl moc vyjadřovat, avšak přece ještě poznamenal: „Žádný duel není lehký, ale ten poslední na Kladně byl určitě těžší než dneska.“

Asistent trenéra Václav Skuhravý na tréninku Kladna.

Což vzhledem k vývoji nerozporoval ani Skuhravý: „Se Spartou to byl v této sezoně náš nejhorší zápas, určitě. Sice jsme snížili, ale neměli jsme ani moc střel, jejich brankáře jsme neohrozili. Sparta byla celou dobu lepší, vyhrála zaslouženě.“

„Byl to zápas z kategorie povinných vítězství, proto byl těžký,“ dodal jen šalamounsky Stavjaňa.

Štáb, kterého je součástí, pořád čeká hodně práce na tom, aby si svěřenci na ledě nepouštěli povinnost vítězství až příliš k tělu.