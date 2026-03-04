Sparta před play off doufá ve čtyřku a řádí v přesilovkách: Můžou být gamechanger

Na startu 27. minuty nejprve kladenský bek Martin Jandus zadržel unikajícího Devina Shorea a Středočeši se museli bránit ve čtyřech.
Ještě hůře bylo pro Rytíře o pouhých sedm vteřin později. Antonín Melka dostal na buly dvojité napomenutí, což vedlo k dalšímu dvouminutovému trestu.
A Spartě stačilo 73 sekund, aby za stavu 1:1 změnila ráz do té doby vyrovnaného zápasu.
Proti třem bránícím soupeřům se prosadil Aaron Irving. Kanadský bek obdržel nahrávku od Filipa Chlapíka zpoza brány a přesnou trefou oslavil úterní 30. narozeniny.
Brankáře Oscara Danska poté překonal také Roman Horák, jenž se po nabídce Pavla Kousala dostal do samostatného úniku a švédského gólmana propálil mezi betony.
„Důležitý zlom, protože jsme nehráli nejlépe, ale tímhle jsme získali momentum,“ hodnotil Irving.
Pražané potvrdili, že v přesilovkách patří v dlouhodobé soutěži k absolutní špičce. Po 51 kolech jsou v tomto ohledu druhým nejlepším týmem v extralize (26,01 %) za Pardubicemi (26,47 %).
„Přesilovky jsou skvělé, máme velmi dobrou úspěšnost. Viděli jsme už dříve, že v play off jsou extrémně důležité a můžou být gamechanger, i když nehrajeme nejlépe. Ve vyřazovacích bojích bude každá situace důležitá, a my tak můžeme získat velkou výhodu,“ pochvaloval si silnou zbraň Irving.
V úvodním dějství se však sparťané naopak nevyvarovali dlouhodobé bolesti, kterou je počet obdržených trestů. V tom jsou negativními premianty.
Kladnu v první dvacetiminutovce nabídli dvě výhody, přičemž druhá z nich znamenala srovnání na 1:1, když skóroval Wyatte Wylie.
„Chtěli jsme mít dobrý konec sezony, speciálně doma. Navíc jsme věděli, že na ně můžeme narazit v play off. Ale vstup jsme dobrý neměli,“ přitakal Irving.
Díky přesilovkám Středočeši soupeře v úvodním dějství přitlačili a výrazně přestříleli (12:5). O to víc je musela mrzet rychlá pasáž z druhé části, ve které nadějně rozjetý zápas promarnili.
Od té doby se totiž mnohem více do hry dostávali domácí, z tlaku vytěžili i čtvrtý zásah. Od zisku tří bodů jim nezabránila ani kladenská dvojitá korekce.
Mimo jiné i z důvodu další využité přesilovky z poslední minuty, když se na konečných 6:3 trefil i domácí kapitán Chlapík.
„Přesilové hry nám pomohly dostat se do zápasu, speciální týmy na naší straně ho nakonec rozhodly,“ těšilo rovněž asistenta trenéra Valdemara Jiruše.
Před posledním kolem základní části jsou Pražané ze šestého místa stále ve hře o nejlepší čtyřku. Potřebují ale zvítězit na ledě vítěze dlouhodobé soutěže z Pardubic a doufat, že Hradec Králové a Třinec zaváhají.
„Šance na čtyřku je, pořád věříme, že by to mohlo dopadnout. Ale extraliga je velmi vyrovnaná, tabulku sledujeme s velkým otazníkem,“ přiznal Jiruš.
„Pardubice jsou jedním z našich největších rivalů, je pravděpodobné, že bychom na sebe mohli narazit i ve vyřazovacích bojích. Musíme hrát tvrdě, takový play off hokej. Pokud dodržíme plán, máme šanci je porazit,“ uzavřel Irving.