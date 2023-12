Marný vzdor vystřídalo drama. Spartu jsme místy i přehrávali, ocenil Procházka

„V ní rozhodly naše chyby, po kterých jsme propadali,“ mrzelo hostujícího útočníka Martina Procházku.

Nebýt skvělého Adama Brízgaly v brance, mohla se solidně naplněná O2 arena radovat ve druhé dvacetiminutovce ještě častěji. Pochytal patnáct sparťanských střel, mnoho z nich likvidoval navíc po mimořádných přesunech při domácích přečísleních.

„Chytil dalších pět gólů, hotovo mohlo být daleko dříve,“ věděl Procházka. Právě díky Brízgalovi se mohli Rytíři třemi brankami dotáhnout na rozdíl dvou. Procházka, Kusý a Smoleňák zařídili do 49. minuty nadějný stav 3:5.

„V kabině jsme si řekli, že poslední dvacetiminutovku vyhrajeme a tím se naladíme na další zápas. A třeba i zkusíme s tímto utkáním ještě něco udělat,“ popsal Procházka.

Právě na výkon ze třetí třetiny můžete příště navázat.

Jednoznačně. Odehráli jsme ji slušně, jen škoda, že jsme takhle nehráli celý zápas. Musíme si dát do hlavy, že i s takovýmto týmem se dokážeme vrátit do zápasu a v určitých pasážích ho dokonce přehrávat.

Co vám v poslední části nakonec chybělo k vyrovnání?

Kousíčky. Proměněné šance, taky méně frustrace v zakončení. Těžko říct, možná i trochu klidu, jak jsme byli rozhození z druhé třetiny. Ale vrátili jsme se do zápasu, to je pozitivní.

Čím jste se nabudili ve druhé přestávce?

Že budeme chodit do soubojů naplno a zkusíme Spartu něčím překvapit. To nám naštěstí vyšlo, a nakonec jsme měli šanci utkání domácím zkomplikovat. Řekli jsme si, že není co ztratit a budeme trochu podvádět.

Promiňte, podvádět?

Trošku rychleji startovat na vhazováních, což chceme. Ale zbytek bych nechal v soukromí.

Jaromír Jágr v souboji o kotouč s Filipem Chlapíkem.

Ve 47. minutě jste odstartoval úsek, ve kterém padly během dvou minut čtyři góly, z toho tři do sparťanské sítě.

Přesně takhle jsme chtěli hrát. Rychle otáčet hru, chodit do přečíslení jako předtím Sparta. Před mým gólem se nějak odrazil puk u nás v pásmu, Jirka Ticháček mi ho přiklepl a přede mnou se rozestoupila obrana. Ve středním pásmu jsem zrychlil a zkusil vystřelit přes obránce. Naštěstí jsem to trefil, pak jsme měli i další příležitosti.

Právě proto vás musí prospaná druhá třetina mrzet o to více.

Z ní se musíme poučit. Podíváme se na videa, až mockrát jsme se vraceli zpátky s pukem. Z toho vyplývaly naše chyby a přečíslení Sparty, to si nemůžeme dovolit.

Opět nastoupil Jaromír Jágr. Pořád vám dokáže pomoct?

Předává zkušenosti, je neuvěřitelně silný v útočném pásmu. Myslím si, že soupeřům hru hodně znepříjemňuje. Pro tým má jen pozitivní přínos.