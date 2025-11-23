Tipsport extraliga 2025/26

Sparta v čele, Chlapík v klidu: Nový trenér? Víc se teď plácáme po zádech

Petr Bílek
  20:03
Hokejovou Spartu polil nový trenér Jaroslav Nedvěd živou vodou, zmrtvýchvstání vyvrcholilo nedělní demolicí na ledě Kladna 7:3 a skokem do čela extraligy. Dvěma góly se na tom podílel kapitán Filip Chlapík, jenže vědu z prvního místa nedělal.
Sparťanský útočník Filip Chlapík se raduje z gólu.

Sparťanský útočník Filip Chlapík se raduje z gólu. | foto: ČTK

„Těžko říct, jestli je to vzpruha. Pořád je to základní část a víme, jak to funguje,“ zůstává osmadvacetiletý útočník opatrný, ač Sparta vyhrála osm z posledních devíti utkání.

Čím to?
Po změnách přišly nové tváře a my trošku ožili. Pár týdnů to trvalo, nyní jsme v místě, kde chceme být. Pořád je na čem pracovat, ale teď se cítíme dobře jako tým.

Co přinesl Nedvěd?
Ze začátku bylo jiné mentální nastavení, nový realizační tým přinesl pozitivní energii. Ono to tedy bylo pozitivní i předtím, systém zůstal stejný, ale teď bylo víc plácání po zádech. Až později přišly taktické věci. Máme dost kvalitní tým na to, že musíme zvládnout zápasy odehrát sami. Start sezony se nám moc nepovedl, teď se to i v reprezentační pauze doladilo. Všechno si víc sedá.

Jak náročný je nový trenér? V Litoměřicích, odkud přišel, tvrdili, že hodně.
Každý hlavní kouč je náročný. I pan Gross, i pan Jandač předtím. Patří to k tomu. Nezažil jsem nenáročného trenéra. Že by to byla extrémní změna, to ne.

Jaroslav Nedvěd ke zranění gólmana Kováře:

„Po inkasovaném gólu přijel sám a řekl si o střídání, motala se mu hlava. Hráči na něj spadli, dostal loktem do hlavy.“

Měli jste trip čtyř utkání venku, bylo o to složitější vyhrávat?
Venkovní zápasy jsou strašně těžké, víme, jak k nám soupeři přistupují. Takže je skvělé, že jsme to zvládli třemi výhrami. Nesmíme usnout, musíme pokračovat dál.

Co rozhodlo v Kladně?
Věděli jsme, že oni potřebují body a budou na nás chtít vletět. Takže jsme to chtěli udělat taky, což se nám povedlo. Pak se hrálo snáz. Skvěle nám vyšla první třetina, napadaly nám tři góly. Kromě pár minut jsme odvedli skvělý výkon. Kladno pak už nemělo co ztratit, riskovalo. Opticky se zdálo, že má tlak, ale z naší strany to bylo kontrolované.

Cítili jste se jako doma? Zápas byl vyprodaný a dorazila spousta sparťanů.
Jsme rádi, že fanoušci za námi jezdí. Už abychom hráli doma, chybí nám to, zápasů venku je hodně. Snad to potom fanouškům vynahradíme.

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Nejčastěji váš kotel skandoval jméno exsparťanského kapitána Formana. Vnímal jste to?
Míra si to zasloužil. Já se s ním bavím neustále, voláme si dennodenně. I pro mě je hezké, že ho fanoušci oceňují za to, co ve Spartě dokázal. Já jsem rád, že svoji reputaci pořád má.

Kaňkou bylo zranění gólmana Kováře, když na něj spadli při gólu hráči. Co mu je?
Odešel hned potom, dostal do hlavy. Nevím, jestli šlo o prevenci, nebo něco většího. Doufáme, že bude zdravý.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 27 13 3 1 10 84:68 46
2. HC Oceláři TřinecTřinec 24 12 3 1 8 72:61 43
3. HC Dynamo PardubicePardubice 24 12 2 2 8 75:55 42
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 24 11 4 0 9 67:52 41
5. HC Kometa BrnoKometa 24 12 1 3 8 68:63 41
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 25 11 3 2 9 69:66 41
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 24 11 2 3 8 60:49 40
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 25 12 0 4 9 62:60 40
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 25 10 3 2 10 73:68 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 24 10 1 2 11 59:67 34
11. HC OlomoucOlomouc 25 10 1 2 12 53:68 34
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 9 2 2 12 52:59 33
13. Rytíři KladnoKladno 25 7 2 4 12 61:80 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 25 4 2 1 18 44:83 17
Zobrazit více
Sbalit

