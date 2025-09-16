Karlovarská série na Spartě trvá. Frodl: Nejezdíme sem jak beránek na porážku

Tedy výsledkem, který je pro souboje zmíněných celků v O2 areně rovněž typický.
Takto Západočeši vyloupili hlavní město v obou případech v minulé sezoně. Pravda, jednou až po samostatných nájezdech.
I tak je ale bilance pro Energii pozoruhodná, celkově si totiž připsala už páté venkovní vítězství nad Spartou, navíc jí počtvrté za sebou dovolila pouze jednu přesnou trefu.
„Prostě se nám tu daří, nevím, čím to je. Doufám ale, že to bude pokračovat i nadále,“ hodnotil pozitivní bilanci karlovarský gólman Dominik Frodl.
Právě on byl jedním z hlavních hrdinů. Dohromady na něj šlo 35 střel, z toho hned 20 v úvodní části. „První třetina bylo peklo,“ shrnul náročné okamžiky.
Ty nejtěžší zažil při dlouhé signalizované výhodě Pražanů. Západočeši při ní byli možná až příliš pasivní, ale Frodl podržel.
„Strašně nás zamkli, měli asi osm střel. Mě to vždy nějak omylem trefilo, kluci další pokusy zablokovali. Přežití první třetiny určilo ráz zápasu. Dali jsme si tím šanci vyhrát a pak se herní obraz změnil. Chvílemi jsme možná i byli lepší my,“ přiblížil dost možná klíčový moment duelu.
To už Vary vedly 1:0, když se po 80 sekundách prosadil Nick Jones.
„První gól byl můj, obrovská chyba, kdy jsem nechal hráče za sebou. To by se mi nemělo stávat,“ kál se domácí forvard Michael Špaček.
Ten jediný pak dokázal na skvěle chytajícího Frodla vyzrát. Ve druhé třetině bleskově využil přesilovku střelou z levého kruhu do horního růžku a snížil na konečných 1:2.
Pro Spartu šlo teprve o první využitou početní výhodu v sezoně po 12 neúspěšných pokusech.
„Tápeme v nich. V posledních dvou zápasech už jsme si ale vytvořili solidní šance. Nesmíme panikařit, musíme na tom v tréninku pracovat a věřit, že to bude lepší a lepší,“ líčil Špaček.
Pražané do přesilovky opět vyrukovali s variantou pěti forvardů, kterou už zkoušeli v utkáních s Třincem či Kometou. Tentokrát se blízko modré čáry pohyboval kapitán Filip Chlapík, jenž z této pozice i několikrát vypálil. Ujala se ale pouze Špačkova dobře umístěná střela.
Zbylé pokusy lapil Frodl, případně je zablokovali jeho obětaví spoluhráči.
„Na Spartě tlak logicky přijde, mají skvělé hráče. Ale už si tady věříme, nejedeme sem jak beránek na porážku. Všechny ty zápasy jsme hráli jako jeden muž,“ těšilo devětadvacetiletého gólmana.
Mimochodem, Varům se zatím paradoxně daří na stadionech soupeřů, zatímco doma se trápí.
„Venku jsme předvedli dva fantastické a ubojované zápasy, doma je to takové nevalné. Na tuhle výhru teď musíme navázat, zatím je to jak na houpačce. Ale když takhle budeme hrát pořád, tak budeme dobrý,“ burcoval Frodl.
Západočechy nyní čeká páteční domácí duel s Hradcem Králové, Pražané ve stejný den zahájí v Litvínově sérii čtyř venkovních střetnutí.