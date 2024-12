Syndrom Vary, sparťané na ně zkrátka neumí. Asi to mají v hlavách, tuší Frodl

Na vzájemné souboje v roce 2024 by sparťané nejraději zapomněli. Se Západočechy se utkali pětkrát, ani jednou neslavili vítězství.

Jediný získaný bod, jen sedm vstřelených gólů, hned 18 obdržených.

A ve všech pěti duelech strážil branku Varů právě Frodl.

„V hlavách to určitě je, možná i v těch sparťanských. Jedeme sem, věříme si. Chceme vyhrávat kdekoliv, jestli se máme dostat ze škatulky, že Vary patří někam dolů. V aktuální sezoně se nám to zatím daří,“ hodnotí Frodl.

Co stojí za dominancí nad Spartou?

To nevím, ale doufám, že to nebudeme nevědět i v příštím roce (směje se).

Vám osobně se dařilo, pokryl jste 39 ze 40 střel.

Měl jsem v zápase dobrý pocit, ale zaplať pánbůh při mně stálo i štěstí. Na konci ujel Hrabík, puk prošel šťastně vedle, v prodloužení zase tyčka. Ale makali jsme, měli jsme hodně zblokovaných střel, díky tomu jsme duel zvládli.

Čím vám Sparta tolik sedí? Nebo naopak vy nevyhovujete jí?

Nevím, to je prostě hokej. Taky mám v hlavě, že se nám daří. Může to být shoda náhod, ale také nemusí.

Hráči Karlových Varů slaví gól proti Spartě.

Tentokrát se jednalo o důležitý zápas i co se postavení v tabulce týče.

Mně přijde, že hrajeme pořád s někým, kdo je před námi, o čtyřku. Porazili jsme Boleslav, teď budeme hrát s Hradcem. Důležité zápasy zvládáme, ukazuje se síla týmu. Doufám, že nám to vydrží dál.

Ta se projevila i při sparťanských přesilovkách, obě jste úspěšně zvládli.

Ubráněná oslabení byla určitě důležitá, protože v naší přesilovce, která následovala chvíli po tom, jsme vyrovnali. Díky tomu jsme mohli získat body.

Také díky neproměněné šanci Hrabíka, který na vás jel pár vteřin před koncem úplně sám. Vy jste pak jel k chybujícímu obránci Plutnarovi, co jste mu říkal?

Byl jsem naštvaný, ale ne na něj. Říkal jsem něco v tom smyslu, že jsme fakt magoři, protože takhle před koncem umíme něco podobného udělat často. Ale že bych mu něco vyčítal, to ne.

Inkasoval jste nakonec pouze po vlastní chybě, kdy jste vyjel z branky a Najman zakončoval takřka do prázdné klece.

Byl tam dlouhý puk, jel by sám na branku. Já ho vypíchl, ale pak to nějakou šmudlou stejně dali. Já si ten gól nijak nevyčítal, nikdo mi ho nevyčítal.

Ondřej Najman ze Sparty (třetí zleva) střílí gól proti Karlovým Varům.

Psychicky, zdá se, jste zbytek utkání bez problému zvládl.

I kdybych dostal blbý gól, já si nalhávám, že můj gól to nebyl, abych hlavu přesvědčil a byl furt v pohodě. Hlava je u gólmana nejdůležitější a je potřeba se s ní naučit pracovat.

Vyzrál jste také na všechny nájezdníky. Věděl jste, co na vás zkusí?

To si nechám pro sebe, kdyby to četl někdo, s kým bychom hráli nájezdy příště.

A připravoval jste se na ně?

Jsou gólmani, kteří se na ně připravují, chtějí hráče znát. Pak jsou gólmani, kteří to vědět nechtějí. A teď kterej jsem já!