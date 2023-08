Na stadionu bude pekelné horko, tuší Kovář. Jeho Sparta se chystá v Milevsku

„Datum bylo základní důvod, proč jsem si tu škodovku koupil. Nikdy jsem nebyl žádný velký autař, ale když už ji mám, tak mě to začalo bavit a poznávám to. Jak byly nedávno tropy, tak jsem ji uvařil a týden mi stála v Budějovicích u Kauflandu. Děkuji místním, že ji někam neodtáhli,“ glosuje.

Pětatřicetiletý rodák z Písku je rád, že Pražané zamířili na soustředění zrovna do nedalekého Milevska. „Je to pro mě zajímavé a zároveň trochu úleva. Přes léto dojíždím denně do Prahy, tak jsem rád, že teď tolik jezdit nemusím. Navíc v Milevsku potkávám lidi, které znám,“ přidává.

Spát domů ale nejezdí. Pražané odjeli z hlavního města i kvůli tomu, aby se tým stmelil. „To je smysl soustředění. V kariéře jsem jich zažil dost, jsem na to zvyklý,“ tvrdí.

Letní příprava není oblíbenou částí sezony snad žádného hokejisty. Start ročníku už se však blíží, a tak se na něj těší i bývalý budějovický brankář. „Není kam chvátat. Sezona pak bude sama o sobě hodně dlouhá. Už mám svůj věk a vím, jak to chodí. Je důležité se dobře připravit, pak v sezoně čas utíká daleko rychleji,“ uvědomuje si.

Motor zatím vyhrál jen jednou

Extraliga začne pro Kováře zajímavým zápasem. Los totiž svedl proti sobě jeho Spartu a Budějovice, odkud před deseti lety vyrazil do zahraničí. Že by kvůli prvnímu kolu v přípravě oba celky taktizovaly, to si gólman nemyslí. „Každý se teď soustředí na sebe, aby byl dobře nachystaný,“ zdůrazňuje.

Kovář bude proti Motoru hájit sparťanskou branku. „Vychází to tak z rozpisu, který jsme dostali. Je to pro mě skoro doma, přijede se na mě podívat pár lidí, tak jsem rád, že budu v brance,“ naznačuje.

Michal Kempný, Jakub Kovář a David Tomášek se radují z výhry v Třinci.

Gólman Pražanů se při utkání určitě zapotí, a to nejen kvůli budějovickým střelcům. „Pro lidi to bude fajn. Přijdou v žabkách a v kraťasech, ale pro nás to bude strašné. V hale je takových třicet stupňů. Jestli dorazí tři tisíce lidí, tak to bude pekelné. Trochu se i bojím o kvalitu ledu,“ podotýká.

Sparta v přípravě odehrála utkání v Poděbradech, Budějovice si zase Plzeň pozvaly do Strakonic. A vždy dorazily početné návštěvy. Teď se oba celky střetnou v Milevsku a znovu se čeká hodně diváků. Podobný trend Kovář chválí. „Pro menší města je to super, dostanete lidi na stadion a budou na to vzpomínat. Myslím, že i u nás v Písku by fanoušci byli nadšení,“ odhaduje.

Pro Motor to bude pátý přátelský zápas, zatím vyhrál jen jednou. Sparta naopak ovládla všechny tři své duely.