„Budíček!“ slyšela Sparta. Přesilovky jsou šílené a v křeči, ví klub. Co je s Chlapíkem?

Jeho svěřenci dostali možnost hned šesti početních výhod. Jenže nevyužili žádnou, navíc si v nich příliš nedokázali vytvářet ani nebezpečné příležitosti.
„Už se dostáváme do křeče. Musíme do nich jít trošku s jiným nastavením hráčů. Že když to prostě nejde, tak to musíme zjednodušit. A musíme přepracovat ty bránící hráče,“ burcoval Augusta.
Zatímco oslabení zvládají Pražané v probíhající sezoně nejlépe v soutěži, v přesilovkách se řadí k průměru. A to i přes soupisku našlapanou ofenzivními jmény.
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„Chodili jsme tam s takovým nastavením, že máme o jednoho hráče víc, že to bude jednoduché a že uděláme nějaké geniální přihrávky. A teď už to je v takové křeči, že jsme nebyli schopní ani zavézt puk do útočné třetiny. Stalo se nám to poslední dva zápasy a budeme muset na tom znovu pracovat,“ prohlásil sparťanský kouč.
„Šílené,“ prohodil pro změnu obránce Jan Rutta, jenž si po příchodu ze Švýcarska odbyl domácí premiéru v O2 areně. Ale ta mu i kvůli nevyužitým početním výhodám zhořkla.
„Když se konečně zvedáme jako tým, tak dostaneme přesilovku a pak tam předvedeme tohle. To se prostě musí zlepšit,“ kritizoval zkušený zadák.
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Také proto se Spartě nepodařilo dotáhnout na Hradec, který nejprve poslal do vedení střelou z mezikruží Viliam Čacho, na jehož zásah ještě zvládl reagovat Michal Řepík.
Ostatně domácí v první třetině soupeře přestříleli, nakopnout tým se pak bitkou pokusil Jiří Sekáč, jenž čelil Michaelu Vukojevicovi.
Právě kanadský bek Východočechů se však stal jednou z hlavních postav duelu. Kromě bitky totiž ve druhé části tečoval nahození Patrika Zdráhala a zařídil nakonec rozhodující gól.
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„Už jsem myslel, že mě odvezou. Byl jsem dlouho na ledě, hodně zavařený, zadýchaný. Ale jak jsem viděl puk, tak jsem si řekl, že musím hrát,“ popisoval moment Zdráhal.
„K hattricku Gordieho Howea mu chyběla ještě asistence. Ale i tak nám moc pomohl, šel do toho. A při gólu tam dal hezky hokejku, tohle jsou nejtěžší puky pro gólman,“ ocenil Zdráhal parťáka Vukojevice.
Mountfield tím jen potvrdil vydařenou prostřední pasáž, kdy Spartě dovolil pouhé dvě střely na bránu, sám jich naopak vyslal 13.
„Ani jsme se nedostali do třetiny, tak těžko můžeme vystřelit. Jedině z našeho pásma,“ prohodil forvard týmu z hlavního města Řepík.
„Nedovedu si vůbec vysvětlit, co jsme předvedli. Přestali jsme úplně hrát, nešly nám nohy, nevyhrávali jsme souboje a pak už jsme to tlačili do kopce. Poté, co jsme za posledních pár zápasů udělali nějaké kroky dopředu, jsme je teď zase udělali dozadu,“ láteřil Augusta.
K dispozici ani ve druhém utkání po reprezentační přestávce neměl kapitána Filipa Chlapíka, jeho situaci ale nechtěl vzhledem ke zdravotnímu stavu hráče více komentovat.
Sparta tak po třech triumfech v řadě poprvé padla. A z tribun od více než 15 tisíc diváků si její hráči v závěrečných momentech vyslechli pískot i zmíněný „budíček“.
Naopak Východočeši se mohli těšit z teprve druhé výhry v posledních sedmi duelech.
„I když se soupeř dostával do nějakých náznaků šancí, tak si myslím, že jsme se možná už poučili z těch předešlých zápasů a dotáhli to do zdárného konce,“ pochvaloval si hradecký asistent Petr Koukal.