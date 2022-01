Forman: Chlapík je nejlepší hráč extraligy. Nominace bez něj mě překvapila

Jak se vám s Buchtelem hrálo vedle hokejisty, který je ve velké pohodě? Bylo to na ledě znát?

Ohromně znát. V útoku nám to klapalo, byli jsme silní na puku a dobře napadali. Navíc jsme si vypracovali hodně dobrých akcí a nastříleli góly. Zápas jsme si užili. S Filipem se hraje výborně. Za mě je nejlepším hráčem v extralize. Hodně dlouho bych ho tady ještě chválil.

Překvapilo vás, že nebyl vybraný do národního týmu pro olympiádu?

Nechci to moc rozebírat, podle mě tam patří. Je nejlepší v extralize nejen těmi body, ale i hrou. Je nesmírně platný, silný, nepříjemný pro soupeře... Překvapilo mě to.

Vám osobně jubilejní 500. zápas ve Spartě nevyšel, ovšem ten 501. vám sedl parádně, sebral jste tři body díky dvěma trefám a jedné asistenci. Myslel jste na hattrick?

Musím jen zopakovat, že hladový jsem pořád bez ohledu na to, jestli mám dva góly, nebo žádný. A chci být vidět. Delší dobu se mi nedařilo a doufám, že teď mi to půjde.

Jako tým jste byli trpěliví, zápas jste hráli koncentrovaně.

Přesně tak. Občas mi přijde, že to chceme urvat ofenzivní silou a pak děláme chyby vzadu. Ale proti Hradci se mi naše hra líbila. Byli jsme soustředění po celých 60 minut. Předvedli jsme skvělý týmový výkon a zaslouženě vyhráli.

Akorát v polovině střetnutí jste si vybrali jednu slabší pasáž...

Hradec je momentálně nejlepší tým v extralize, takže jsme nemohli čekat, že je budeme válcovat celý zápas. Nicméně ta pasáž, kdy byli lepší, trvala asi pět minut. Jinak jsme utkání měli pod kontrolou.

Odčinili jste tak porážku 1:5 proti Motoru?

Ty dva zápasy byly jako den a noc. Špatný výkon z neděle jsme napravili, ale pořád máme hodně porážek. Musíme najet na vítěznou šňůru a co nejlépe se připravit na play off.

Mimochodem, proti Hradci jste bodovali poosmé v řadě, z toho sedmkrát jste vyhráli. Čím to je zrovna proti tak silnému týmu?

Těžko říct, asi nám více vyhovuje jejich styl hokeje, nicméně to jen odhaduju. Každopádně to určitě není tím, že bychom se snad na Hradec nějak více připravovali nebo hecovali. Všechny duely bereme stejně.

Jak těžké bylo utkání vzhledem k absencím? Oproti neděli vám najednou chyběli nemocní Salák, Sobotka, Voženílek, Dvořák, Moravčík a Strnad.

Vypadlo dost výborných hráčů. Na druhou stranu máme široký kádr a kluci, co přišli, je nahradili výborně. Nyní jsou virózy opět tady, ovšem s tím se musíme poprat.

Asi s tím i musíte počítat a doufat, že se extraliga nepřeruší, když nemoci řádí, a navíc některé týmy padají i do karantény.

Samozřejmě, s tím nic neuděláme. V hlavě to nemáme. Nemyslíme na to, že by se extraliga mohla přerušovat, soustředíme se na zápasy. Takže doufáme...

Na lavičce už delší dobu kvůli operaci kolene není Miloslav Hořava. Virózou se teď vedle hráčů nakazil i Josef Jandač, tudíž se vůdčí role ujal asistent Tomáš Hamara, který mezi šatnami vaše vítězství hodně nadšeně oslavoval. Nescházelo vám v něčem kompletní trenérské duo?

Pokaždé je znát, když hlavní kouč chybí. Ovšem oba trenéři byli úžasně zastoupeni a šlapalo to.

Co říkáte na výkon speciálních týmů?

No, oslabení jsme zvládli výborně. K tomu přesilovku jsme měli v podstatě jednu a využili ji, takže skvělý výkon (směje se).

Pomohly vám v první třetině hry v početních nevýhodách?

Paradoxně ano. Primárně tam nejdeme dát gól (směje se)... Ale povedlo se. I defenzivně jsme to sehráli perfektně. Měl jsem dojem, že jsme při jejich přesilovkách strávili více času v útočném pásmu my, a ne oni.