Změny Spartě nepomohly. Je to křeč, ale nemůžete být pořád v topu, hlásí kapitán

  22:44
Vzhledem k předchozím výkonům se nějaký zásah do týmu dal očekávat. Něco změnit, osvěžit sestavu a dostat hráče z marasmu. Právě k takovému kroku sáhla Sparta v utkání 11. kola hokejové extraligy proti Hradci Králové, když proházela složení útoků. Jenže ani to ke skórování nevedlo a porážka 0:2 prodloužila sérii Pražanů bez gólu už na 177 minut.

Filip Chlapík ze Sparty slaví gól proti Vítkovicím. | foto: ČTK

„Za čtyři domácí zápasy dvě trefy? To je neakceptovatelné,“ věděl moc dobře kapitán Filip Chlapík, že koncovka Spartu momentálně velmi pálí.

I proto sáhl trenérský štáb ke změnám v ofenzivních řadách. Do lajny centra Michaela Špačka se k němu a Chlapíkovi místo Martinse Dzierkalse přidal Pavel Kousal.

„Nedáváme góly, něco se změnit muselo. Chtěli jsme to zjednodušit, což myslím, že se povedlo. Ale je tam křeč, nedaří se,“ líčil člen elitní formace Chlapík.

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Osvěžení ale při rovnovážném počtu hráčů na ledě znát příliš nebylo, zřejmě i z důvodu sehrávání.

Domácí tak měli největší šance v úvodní třetině trochu paradoxně v početní nevýhodě. Při oslabeních na sebe opakovaně upozornil David Vitouch.

Nejprve v protiútoku nahrával Ondřeji Bláhovi, proti kterému ale hradecký Stanislav Škorvánek skvěle zasáhl. V dalším oslabení zastal Vitouch roli zakončovatele po nahrávce Romana Horáka. Trefil ale pouze dobře postaveného slovenského gólmana.

Zklamaní sparťané po domácí porážce s Libercem.

„Po prohře s Plzní (0:2) jsem říkal, že když se nedaří, tak se hra musí zjednodušit a góly musí padnout z jiných situací, z jiných pozic. Možná je musí dát i jiní hráči,“ zamýšlel se asistent trenéra Otakar Vejvoda.

Jenže stejně jako v úterý proti Západočechům se do střeleckých statistik nikdo nezapsal.

„Jsme dole, ale musíme dát hlavy nahoru a zlomit to tvrdou prací. Je to frustrující, štve to nás i fanoušky. Ale my jsme bojovníci! Nemůžete být pořád v topu, někdy taková křeč přijde. Sklouzli jsme do toho, ale pevně věřím, že se to obrátí,“ snažil se na pozitivní notu najet Chlapík.

Trenér Pavel Gross ze Sparty se rozčiluje v utkání s Třincem.

A v obrat jistě doufá i hlavní kouč Pavel Gross. Ten po konci druhého dějství ještě pár vteřin zůstal na střídačce, hleděl do poznámek a přemýšlel, jak dvoubrankové manko smazat.

Jeho svěřenci v závěrečné dějství přece jenom působili svěžejším dojmem, soupeře poprvé na delší dobu dokázali uzamknout v jeho obranném pásmu. Trápení v koncovce se jim ovšem zlomit nedařilo.

„Musíme tam dostat lehkost, začít si věřit. Nikdo z nás v takové situaci být nechce, všechny nás to se*e,“ přiznal otevřeně Chlapík.

Budíček! znělo na Spartě. Nebyl to výkon hodný klubu, vědí hazardující Pražané

Nejblíže byl k přesné trefě ve třetí třetině Michal Řepík, jenž si najížděl z levé strany, ale jeho pokus zastavila tyčka. Necelé tři minuty před koncem pak ještě Pražané dostali příležitost duel zdramatizovat v přesilovce.

Vzhledem ke dvougólové ztrátě zkusili hru šesti proti čtyřem a Východočechy zasypali střelami. Jenže některé dokázal Hradec zablokovat, další pochytal stoprocentní Škorvánek.

„Rychleji jsme v závěru otáčeli hru a snažili jsme se být přímočaří, chodit do brány. Musíme tomu ale jít naproti celý zápas a zlomit to bojovností,“ vyhlašoval Vejvoda.

Nejbližší příležitost budou mít sparťané už v neděli od 16.30 v Kladně.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 11 8 0 0 3 41:22 24
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
3. HC Oceláři TřinecTřinec 10 5 2 1 2 33:25 20
4. HC Kometa BrnoKometa 11 6 0 2 3 31:30 20
5. HC Dynamo PardubicePardubice 11 5 2 0 4 34:24 19
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 11 6 0 1 4 27:25 19
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 11 3 3 1 4 30:30 16
8. HC OlomoucOlomouc 9 5 0 1 3 22:24 16
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 5 0 0 5 25:27 15
10. HC Sparta PrahaSparta 11 4 1 0 6 27:24 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 1 0 6 22:27 11
13. Rytíři KladnoKladno 11 1 1 2 7 20:34 7
14. HC Verva LitvínovLitvínov 10 2 0 1 7 16:32 7
