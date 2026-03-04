Čtvrtfinále? Sparta by se musela stěhovat z O₂ areny, přednost má krasobruslení

Ve Sportovní hale Pražané pravidelně absolvují přípravu, v sezoně si tu zahráli i zápasy Ligy mistrů proti Grenoblu či Zugu. Teď se jim tradiční místo, kde od šedesátých let až do roku 2015 působili, může znovu hodit.
„Zahrát si play off v obou našich arenách je pro nás velká výzva. Jsem si jistý, že pro fanoušky to bude extrémně zajímavý zážitek,“ věří člen klubové správní rady Jakub Dlouhý.
Varianty jsou dvě. Vzhledem k tomu, že Sparta dvě kola před koncem základní části ztrácí na čtvrtfinálové příčky pět bodů, reálněji se jeví ta, že v případě postupu přes předkolo by 3., 4. i 6. zápas čtvrtfinále hrála v Holešovicích. V případě, že by se dostala do top čtyřky, a tudíž by sérii načínala doma, by pak šlo o případný 5. a 7. zápas.
Moderní libeňská aréna totiž hostí v týdnu od 24. do 29. března krasobruslařské mistrovství světa. Pražané tak s lehkou komplikací v plánech mohli počítat dlouho dopředu.
„Je to velká akce důležitá nejen pro Prahu, ale celou Českou republiku. Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli vyjít organizátorům vstříc a v případě potřeby se na čas vrátit ke kořenům, do Sportovní haly Fortuna,“ doplnil Dlouhý. „Zaplněná holešovická hala vždy měla speciální kouzlo.“
Teď záleží na hokejistech, zdali se v ní vůbec ukážou. Domácí utkání případného předkola, semifinále i finále by každopádně odehráli tak, jak jsou zvyklí. V O2 areně.