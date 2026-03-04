Tipsport extraliga 2025/26

Čtvrtfinále? Sparta by se musela stěhovat z O₂ areny, přednost má krasobruslení

Blíží se další návrat? Hokejová Sparta teď řeší starosti hlavně se závěrem základní části extraligy, do kterého vstupuje už jen s teoretickou šancí na přímý postup do čtvrtfinále. S největší pravděpodobností o něj bude muset bojovat v předkole. Ať už by ale uspěla jakkoli a prošla mezi nejlepší osmičku, klíčová domácí utkání si nezahraje v O₂ areně, nýbrž v legendární holešovické hale.
Ve Sportovní hale Pražané pravidelně absolvují přípravu, v sezoně si tu zahráli i zápasy Ligy mistrů proti Grenoblu či Zugu. Teď se jim tradiční místo, kde od šedesátých let až do roku 2015 působili, může znovu hodit.

„Zahrát si play off v obou našich arenách je pro nás velká výzva. Jsem si jistý, že pro fanoušky to bude extrémně zajímavý zážitek,“ věří člen klubové správní rady Jakub Dlouhý.

Varianty jsou dvě. Vzhledem k tomu, že Sparta dvě kola před koncem základní části ztrácí na čtvrtfinálové příčky pět bodů, reálněji se jeví ta, že v případě postupu přes předkolo by 3., 4. i 6. zápas čtvrtfinále hrála v Holešovicích. V případě, že by se dostala do top čtyřky, a tudíž by sérii načínala doma, by pak šlo o případný 5. a 7. zápas.

Pohled na zaoblenou holešovickou halu zvenku, v pozadí stojí moderní Trojský most a za ním výhled na Troju, Libeň a schované Kobylisy.

Moderní libeňská aréna totiž hostí v týdnu od 24. do 29. března krasobruslařské mistrovství světa. Pražané tak s lehkou komplikací v plánech mohli počítat dlouho dopředu.

„Je to velká akce důležitá nejen pro Prahu, ale celou Českou republiku. Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli vyjít organizátorům vstříc a v případě potřeby se na čas vrátit ke kořenům, do Sportovní haly Fortuna,“ doplnil Dlouhý. „Zaplněná holešovická hala vždy měla speciální kouzlo.“

Teď záleží na hokejistech, zdali se v ní vůbec ukážou. Domácí utkání případného předkola, semifinále i finále by každopádně odehráli tak, jak jsou zvyklí. V O2 areně.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 50 26 6 7 11 161:112 97
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 50 23 5 8 14 135:102 87
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 50 24 3 9 14 141:117 87
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 50 23 8 2 17 138:115 87
5. HC Oceláři TřinecTřinec 50 22 7 3 18 143:128 83
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 50 22 6 5 17 133:127 83
7. HC Sparta PrahaSparta 50 22 6 4 18 154:130 82
8. HC Kometa BrnoKometa 50 19 5 5 21 134:142 72
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 50 18 5 6 21 137:142 70
10. Rytíři KladnoKladno 50 17 5 6 22 123:130 67
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 50 17 5 6 22 129:153 67
12. HC OlomoucOlomouc 50 18 3 3 26 117:151 63
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 50 15 6 5 24 101:135 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 50 11 3 4 32 105:167 43
Čtvrtfinále? Sparta by se musela stěhovat z O₂ areny, přednost má krasobruslení

4. března 2026  13:03

