Bavit a inspirovat. Šéf sparťanského marketingu o dárcovství krve i Lize mistrů

Nikoli hokejisté. Hrdiny ledové plochy v pražské O2 areně budou tentokrát fanoušci. A ne jen tak ledajací. Během slavnostního ceremoniálu, který začne v sobotu v 16 hodin, se potkají příznivci Sparty, kteří darováním krve a kostní dřeně někomu zachránili život, a ti, kteří tuto pomoc potřebovali.

„Věřím, že to bude silný okamžik. Jejich příběhy chceme během ceremoniálu vyzdvihnout. Ale víc radši neprozradím,“ říká Jakub Dlouhý, člen správní rady Sparty odpovědný za marketing a komunikaci.

Projekt Sparťanská krev se koná už poosmnácté, je tedy jakousi součástí vaší DNA?

Jistě. A jsme rádi, kolik nových lidí jsme touto akcí opět oslovili. Víte, Sparta stojí na třech pilířích. Hokej je ten zásadní. Snažíme se hrát atraktivní hokej, ideálně s vítězným koncem. Druhý pilíř je zábava, doprovodný program zejména před zápasem, čemuž říkáme Showtime. A do třetice dobročinnost. Jsme Sparta, chceme být nejlepší a inspirovat. Na ledě, atmosférou na stadionu i ve společenské odpovědnosti. Dlouhodobě připravujeme v této oblasti tři projekty. Sparťanská krev je ten nejdéle trvající.

Jaké jsou ty další dva?

Sparta vzdává hold. Projekt, který podporuje integrovaný záchranný systém. Loni jsme se zaměřili na záchranáře, v rámci jednoho zápasu jsme vzdávali úctu anonymním operátorkám, kterým voláte o pomoc. Přímo na ledě proběhla hromadná masáž srdce, kterou v jednu chvíli viděly na stadionu i u televizí stovky tisíc lidí. Dalším projektem je spolupráce s dětskou onkologií v Motole. Pořádáme běh Sparťanská pětka, jehož výtěžek jde právě na onkologii. Od letošního roku vybíráme peníze na dětské rekondiční pobyty.

Ale zpět ke Sparťanské krvi. Co je hlavní motivací projektu?

Upozornit na nedostatek krve v nemocnicích a přivést nové dárce. Krev je unikátní tekutina, kterou nelze uměle vyrobit ani nahradit. Může se zdát, že nás zdravých se to netýká, ale čísla jsou neúprosná. Ze statistik vyplývá, že každý český občan potřebuje krev nebo její derivát minimálně pětkrát za život.

Uplynulého ročníku se zúčastnilo víc než 1 000 dárců, z toho 271 prvodárců.

Letos tato čísla překonáme, dokonce dvojnásobně. Už nyní máme přes 2 500 dárců, z toho 300 prvodárců, a přes 1 100 litrů krve. Těší nás, kolik se zúčastnilo bývalých hráčů Sparty, manželek hokejistů či známých tváří. Darovat krev přišli herec Jakub Štáfek, zpěvačka Karolína Neuvirthová nebo bývalý fotbalový brankář Jaromír Blažek.

Odběry krve probíhají i u vás ve sparťanské kabině, že?

Lidé mohli přijít darovat krev do naší kabiny v O2 areně nebo ve Sportovní hale v Holešovicích. A samozřejmě také ve Všeobecné fakultní nemocnici, Ústřední vojenské nemocnici a Thomayerově nemocnici.

ONLINE: Sparta – Pardubice podrobná reportáž od 18:30

Jsou fanoušci Sparty za dárcovství krve nějak speciálně odměněni?

Takhle, základní motivací by měla být pomoc druhým jako projev lidskosti a sounáležitosti. Ale ano, po odběru dostanou voucher na vstupenku na zápas Sparty. Před dvěma lety jsme vytvořili kartu Sparťanského dárce, kde fanoušci sbírají razítka za každý odběr a mohou získat od klubu dárek a časem unikátní dres.

Mimochodem, průměrná návštěvnost na domácích zápasech Sparty je aktuálně 12 tisíc. Jak se vám daří lákat fanoušky?

Jsme velký a tradiční klub, v Praze nemáme v hokeji konkurenci. Hrajeme v nejlepší hale v Česku, která nám i fanouškům nabízí komfort a pohodlí. A lákáme lidi i prostřednictvím zábavy. Takové, kteří by do haly jen kvůli hokeji nejspíš nepřišli.

Jak říkají markeťáci, chcete proniknout i do jiných sociálních bublin.

Přesně. Třeba v nedělních zápasech cílíme na rodiny s dětmi. Takové dítě okolo šesti let většinou nevydrží koukat přes hodinu na hokej. Ale když to kolem něj žije, běhají tam dva maskoti, hraje hudba, tak se zabaví a odchází domů nadšené.

Adam Smith z Třince dohrává Filipa Chlapíka ze Sparty.

S jakým klubem marketingově zápasíte?

Pardubice, Třinec... Vnímání marketingu a prolnutí hokeje se zábavou se posunulo k lepšímu. Hlavní předpoklad vysoké návštěvnosti je mít hezkou moderní halu.

Ale co zatím extra netáhne, jsou zápasy hokejové Ligy mistrů.

Věřím, že i na ně lidi přilákáme. Ve středu na osmifinále proti Třinci dorazilo přes sedm a půl tisíce diváků.

Případné další zápasy Ligy mistrů by se hrály opět v O2 areně?

Uvidíme, ale nejspíš také ve Sportovní hale v Holešovicích. Z pragmatického důvodu. Program je nabitý a v O2 areně nebude čas na přemalování ledu. Liga mistrů musí mít na ploše jiné partnery než extraliga. Už nyní jsme jen tak tak stihli led předělat.

Nebude to po tolika letech pro fanoušky nezvyk?

Nemyslím si. Sportovní halu máme rádi my i naši fanoušci. Loni tam probíhala oslava 120 let Sparty. S hlavním městem Praha, majitelem haly, diskutujeme o možné rekonstrukci. Díky tomu by i tento stadion mohl nabídnout fanouškům pohodlí, které odpovídá současným potřebám. Třeba jednou budeme řešit dilema, kde hrát. Když budeme postupovat do dalších fází Ligy mistrů, nejspíš se do Holešovic ještě v této sezoně vrátíme. Skalní fanoušci, kteří na tento stadion vzpomínají, si tak snad přijdou na své.