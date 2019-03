ANALÝZA: Když bolí být sparťanem. Přijde v play off druhá šance?

Když se do sektoru vrátili, viděli jen další porážku. Už třetí v řadě. A to navzdory tomu, že výkon nebyl nikterak hanebný. Doma však sparťané dosud získali 26 bodů, zatímco třeba první Liberec 59! A nebýt stejně tápajícího Litvínova v závěsu, byla by už Sparta mimo desítku zaručující postup do předkola. Takhle Pražané drží pozici, byť jen s tříbodovým náskokem před Vervou.

Vedení mužstva pokorně uznalo, že víc než předkolo cílem být nemůže. „Případné čtvrtfinále by bylo velkým úspěchem navíc,“ řekl trenér Uwe Krupp. S takovou vidinou by se šéf klubu Petr Bříza před sezonou jen těžko spokojil, teď však musí on i jeho podřízení uznat hořkou realitu.

Je otázkou, zda by si kterýkoliv český trenér udržel místo i po tom, čím si prošel Krupp. Jen si vzpomeňte, jak zaváhání na začátku minulé sezony rychle stálo místo Jiřího Kalouse. Je patrné, že Kruppovi dává Sparta větší důvěru, už jen proto, jakým úkazem je cizinec na extraligové střídačce.

„Nezná hráče, nemá je zaškatulkované. Kdo hraje nejlíp, je u něj v první lajně,“ pochvaloval si před sezonou sportovní manažer Michal Broš. V tom sice pravdu mít může, jenže sparťanský kádr je i tak problematický.

Z předsezonních posil naplnil očekávání snad jen gólman Matěj Machovský. Naopak zámořští beci Blain s Delislem zaostali, v defenzivě vyčníval pouze mladík Košťálek (než se zranil). Kanadský forvard Sill dal první gól až ve 46. kole, tedy v půlce února.

Sparťanský útok, to je kapitola sama pro sebe. Ač se to původně nezdálo, mužstvu ukrutně schází ryzí snajpr. Veteráni Pech s Vránou sklízeli kritiku i od vedení, druhý jmenovaný raději odešel do Třince. Opačným směrem putoval Lotyš Bukarts, který sice ofenzivu Sparty okysličil, jenže se k němu zatím nepodařilo najít ideálního centra. Naposledy to vedle něj zkoušel navrátilec Jaroslav Hlinka.

Právě nejproduktivnější sparťan všech dob má nově dodat jistotu útočným řadám, které jsou obzvlášť bezzubé v přesilovkách. Ač jsou Pražané dle statistik v jejich využívání průměrní, tristní obraz hry tomu často neodpovídá. Příkladem budiž měsíc staré střetnutí s Plzní, v němž Sparta využila hned tři početní výhody, Krupp však po utkání uznal: „Odehráli jsme je příšerně.“

V kombinaci s katastrofálními vstupy Sparty do zápasů a domácí mizérií je nasnadě, že dlouhodobá krize dolehla také na psychiku hráčů. Nelze se divit, Sparta má nejmladší kádr v lize. Pozitivem je, že zelenáčům nedává jen přičichnout. Takový teenager Rousek si svými výkony po Novém roce řekl i o pozvánku do reprezentace.

Ještě jednu věc se sluší Spartě pochválit – otevřenost. Krupp pravidelně pořádá setkání s novináři, kterým přibližuje herní taktiku i své plány na dovolenou. Je z něj sice cítit určitá formálnost, dovede se však rozvášnit. Zejména v posledních měsících, kdy dumá nad východiskem z krize. Na dlouhodobé plány už však čas není. Rozkaz zní: Začít vyhrávat!