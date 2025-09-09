Brzy prohrávali, zvládli skóre otočit. Zdálo se, že úsporným a taktickým výkonem dovedou utkání k vítězství. Srovnání budějovického Štěpána Hocha ve 49. minutě na 2:2 však jakoby Spartu rozdráždilo.
Jeden z favoritů extraligy očividně přidal. Zamkl domácí na jejich polovině a z tlaku v 54. minutě rozhodl, když Pavel Kousal tečoval střelu Michaela Špačka. Závěr už hosté zvládli, byť se Motor při hře bez brankáře hnal za dalším vyrovnáním a pokračování v prodloužení.
„Když začnete výhrou, tak se vám uleví. Pro hlavu je to zásadní. Máme hned lepší pocit,“ potvrdil centr prvního sparťanského útoku Michael Špaček, který v zápase zapsal kromě asistence také jeden gól.
Výsledku si Pražané váží víc než předvedené hry. V té se jí Budějovičtí zvládli po většinu utkání vyrovnat. „Tlak si nepřipouštím, ani mi to nevadí. Kdo je ve Spartě, tak musí vědět, že kamkoliv přijedete, tak se na vás týmy chtějí vytáhnout,“ zmínil Špaček.
|
Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích
Motor měl navrch v první třetině. Byť skončila nerozhodně, tak domácí byli v touze odčinit nepovedenou přípravu agresivnější a odvážnější. „Sami nevíme, čím to bylo. Ale něco jsme si k tomu řekli a zlepšili se. Dělali jsme méně ztrát, neodevzdávali jsme jim tolik laciných puků,“ popsal střelec vítězné branky Pavel Kousal.
Spokojený s první třetinou nebyl ani asistent trenéra Otakar Vejvoda. „Nezblokovali jsme prakticky žádnou střelu domácích od modré čáry. Sami jsme ztráceli puky. Nabízeli jsme jim protiútoky. Povedlo se nám otočit skóre, ale domácí hráli agresivně a dokázali vyrovnat. Jedna tečovaná střela rozhodla o našem vítězství, za které jsme rádi,“ shrnul.
|
Nikdo mě tu nezná. Trenér Gross o vizi pro Spartu i české a německé mentalitě
V dalším kole se Sparta představí poprvé doma a bude to hned šlágr s Třincem. Pražané tuší, že svůj výkon budou muset oproti utkání na jihu Čech vylepšit, aby byli znovu úspěšní.
„Vstup z naší strany nebyl ideální, ale tři body máme. To je důležité a hodně cenné. Výhra nás uklidní. Musíme se podívat na chyby, které jsme udělali, a do dalšího zápasu je odstranit,“ dodal Špaček.