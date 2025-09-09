Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček

Pavel Kortus
  22:05
Rozjížděli se pomalu. Dominantní sekvence střídali s těmi úspornými. To hlavní mají - tři body. Hokejisté Sparty zahájili sezonu vítězstvím 3:2 na ledě Českých Budějovic. „Musíme do příště odstranit chyby, které jsme udělali,“ uvědomuje si útočník Michael Špaček.
Brzy prohrávali, zvládli skóre otočit. Zdálo se, že úsporným a taktickým výkonem dovedou utkání k vítězství. Srovnání budějovického Štěpána Hocha ve 49. minutě na 2:2 však jakoby Spartu rozdráždilo.

Jeden z favoritů extraligy očividně přidal. Zamkl domácí na jejich polovině a z tlaku v 54. minutě rozhodl, když Pavel Kousal tečoval střelu Michaela Špačka. Závěr už hosté zvládli, byť se Motor při hře bez brankáře hnal za dalším vyrovnáním a pokračování v prodloužení.

„Když začnete výhrou, tak se vám uleví. Pro hlavu je to zásadní. Máme hned lepší pocit,“ potvrdil centr prvního sparťanského útoku Michael Špaček, který v zápase zapsal kromě asistence také jeden gól.

Výsledku si Pražané váží víc než předvedené hry. V té se jí Budějovičtí zvládli po většinu utkání vyrovnat. „Tlak si nepřipouštím, ani mi to nevadí. Kdo je ve Spartě, tak musí vědět, že kamkoliv přijedete, tak se na vás týmy chtějí vytáhnout,“ zmínil Špaček.

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Motor měl navrch v první třetině. Byť skončila nerozhodně, tak domácí byli v touze odčinit nepovedenou přípravu agresivnější a odvážnější. „Sami nevíme, čím to bylo. Ale něco jsme si k tomu řekli a zlepšili se. Dělali jsme méně ztrát, neodevzdávali jsme jim tolik laciných puků,“ popsal střelec vítězné branky Pavel Kousal.

Spokojený s první třetinou nebyl ani asistent trenéra Otakar Vejvoda. „Nezblokovali jsme prakticky žádnou střelu domácích od modré čáry. Sami jsme ztráceli puky. Nabízeli jsme jim protiútoky. Povedlo se nám otočit skóre, ale domácí hráli agresivně a dokázali vyrovnat. Jedna tečovaná střela rozhodla o našem vítězství, za které jsme rádi,“ shrnul.

Nikdo mě tu nezná. Trenér Gross o vizi pro Spartu i české a německé mentalitě

V dalším kole se Sparta představí poprvé doma a bude to hned šlágr s Třincem. Pražané tuší, že svůj výkon budou muset oproti utkání na jihu Čech vylepšit, aby byli znovu úspěšní.

„Vstup z naší strany nebyl ideální, ale tři body máme. To je důležité a hodně cenné. Výhra nás uklidní. Musíme se podívat na chyby, které jsme udělali, a do dalšího zápasu je odstranit,“ dodal Špaček.

1. kolo

2. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 3:2 3
Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček

9. září 2025  22:05

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

9. září 2025  7:27

Posila hned kapitánem, Bulíř si dobíral Gulaše. Tým musíme být i na obědě, hlásí

Přišel a okamžitě dostal od trenérů kapitánské céčko. Není to úplně běžné, ale značí to, jakou důvěru vkládá sportovní vedení a trenéři do letní posily Michala Bulíře. Čtyřiatřicetiletý útočník,...

9. září 2025  7:11

