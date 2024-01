13 vagonů a tisíce fanoušků Dynama v Praze. Dva body jsou pro ně, říká Kaut

Když hraje pardubické Dynamo domácí zápas, už několik hodin před ním potkáváte ve městě fanoušky oděné do klubových motivů, ve vzduchu je cítit, že místní hrdinové jdou znovu do akce. Ve středu sice Východočeši nastupovali proti Spartě v Praze, ale nebylo tomu jinak.

Dynamo totiž po dlouhých šestnácti letech vyslalo do hlavního města vlak určený výhradně pro své příznivce. Dynamo Express jich pojal téměř 1 300, na nádraží se začali z celých Pardubic stahovat už hodinu před odjezdem. V jednotlivých hloučcích nechyběly vlajky, pokřiky ani tradiční pivo na posilněnou.

Celá řada fanoušků dosud něco takového znala jen z internetu. Na YouTube kanálu pardubického klubu lze dohledat reportáž z října 2006, kdy ještě do tehdejší Sazka areny vyrážel první takový vlak na utkání se Slavií. Tisíce Pardubáků tenkrát propadly euforii po otočce z 0:3 na 5:4. O rok později to Slavia posádce dalšího Dynamo Expressu vrátila i s úroky, když zvítězila 7:3. Do třetice si podobný zážitek mohla vyzkoušet i jiná generace. Už proti Spartě v O2 areně.

„Pro mě osobně to byla velká věc. V minulosti jsem Dynamo Expressem nejel, znám právě jenom to video. Těšil jsem se opravdu hodně, hlavně na atmosféru, která mě rozhodně nezklamala. Ve vlaku i přímo na stadionu byla skvělá,“ pochvaloval si dlouholetý pardubický fanoušek Petr, který seděl pod střechou jednoho z vagonů s partou kamarádů.

Oba tábory nakonec na tribunách, stejně jako soupeři na ledě, svedly velmi vyrovnanou bitvu. Každý měl připravené choreo, domácí malůvkou klauna popíchli pardubické označení #Hockeytown (Hockeyclown), hosté zase na své plachtě navázali na heslo výjezdu #OvladnemePrahu se siluetami města, koněm a klečícím maskotem Sparty. V hledišti došlo i na házení piv a drobnou strkanici, po které byl mimo ochozy vykázán jeden z domácích příznivců.

Hlavní pro všechny byl však úspěch na ledě. A radovali se hosté. Sparta šla ve šlágru do vedení po zásahu Filipa Chlapíka ve druhé třetině, jen chvíli nato ovšem srovnal kapitán Dynama Lukáš Sedlák a po jedenácti vteřinách prodloužení rozhodl jeho spoluhráč Martin Kaut.

„Dvě třetiny jsme byli lepším týmem, mohli jsme rozhodnout už v základní hrací době, ale za dva body jsme rádi. Jsou hlavně pro naše fanoušky, protože bylo neuvěřitelné, co tady předvedli. Všichni hráči jsme si to moc užili a cítili jsme se jako doma,“ chválil Kaut, jenž bodoval již počtvrté v řadě.