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Tipsport extraliga 2026/27

Tři sady, moderní připomínka historie. Sparta ukázala dresy na novou sezonu

Autor:
  21:19
Michal Řepík, Filip Chlapík a Jakub Krejčík v nových dresech Sparty pro sezonu...

Michal Řepík, Filip Chlapík a Jakub Krejčík v nových dresech Sparty pro sezonu 2026/27. | foto: Honza Zirovnicky

Matěj Blümel v novém dresu Sparty pro sezonu 2026/27.
Kapitán Filip Chlapík pózuje v novém dresu Sparty.
Marek Daníček v novém dresu Sparty pro sezonu 2026/27.
Kapitán Filip Chlapík pózuje v novém dresu Sparty.
51 fotografií
Do extraligové sezony vstupuje s odhodláním a chutí navázat na charakter z jarního play off. S novým trenérským štábem, jen lehce pozměněným kádrem a také unikátními dresy. Sparta na úterní tiskové konferenci představila hned tři sady, které odkazují na různé etapy její hokejové historie.

Poprvé je ukázala na úterní tiskové konferenci v divadle JATKA78, kam pozvala hráče, realizační tým, partnery a zástupce médií. Večerní program ozvláštnila i sportovně-uměleckou inscenací ST.ART.

„Propojili jsme dva světy, které k sobě mají možná blíž, než se na první pohled zdá. Oba stojí na emocích. Na talentu, ale především na každodenní dřině. Na vítězstvích i porážkách. Na chvílích euforie, stejně jako frustrace a bolesti. A také na lidech, kteří tomu všemu přihlížejí, prožívají to společně s námi a dávají tomu smysl,“ vysvětlil Jakub Dlouhý, člen klubového představenstva zodpovědný za marketing a obchod.

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Extraliga si v blížícím se ročníku připomíná 90 let své existence, Sparta už 123. Nové dresy mají moderním způsobem symbolizovat propojení minulosti a současnosti.

Jejich autorem je Maxmilián Guth, mladý grafik, který se k této příležitosti dostal prostřednictvím iniciativy Show Your Art.

Ta dává prostor talentovaným, začínajícím umělcům v jejich tvorbě. A právě Guthův návrh zaujal vedení semifinalisty posledního ročníku nejvíce.

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„Stejně jako ve sportu chceme dávat příležitost lidem, kteří mají talent, odvahu a chuť něco dokázat. Max svou šanci dostal a využil ji. Výsledkem jsou dresy, které respektují naši historii, ale nesnaží se ji pouze kopírovat. Přidávají k ní něco současného a vlastního,“ řekl Dlouhý.

Kromě tradiční rudé barvy bude Sparta hrát i v bílé variantě s rudým písmenem „S“ na prsou, nechybí ani speciální černá sada, která odkazuje na dobu staré Štvanice.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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