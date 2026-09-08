Tři sady, moderní připomínka historie. Sparta ukázala dresy na novou sezonu

Poprvé je ukázala na úterní tiskové konferenci v divadle JATKA78, kam pozvala hráče, realizační tým, partnery a zástupce médií. Večerní program ozvláštnila i sportovně-uměleckou inscenací ST.ART.
„Propojili jsme dva světy, které k sobě mají možná blíž, než se na první pohled zdá. Oba stojí na emocích. Na talentu, ale především na každodenní dřině. Na vítězstvích i porážkách. Na chvílích euforie, stejně jako frustrace a bolesti. A také na lidech, kteří tomu všemu přihlížejí, prožívají to společně s námi a dávají tomu smysl,“ vysvětlil Jakub Dlouhý, člen klubového představenstva zodpovědný za marketing a obchod.
Extraliga si v blížícím se ročníku připomíná 90 let své existence, Sparta už 123. Nové dresy mají moderním způsobem symbolizovat propojení minulosti a současnosti.
Jejich autorem je Maxmilián Guth, mladý grafik, který se k této příležitosti dostal prostřednictvím iniciativy Show Your Art.
Ta dává prostor talentovaným, začínajícím umělcům v jejich tvorbě. A právě Guthův návrh zaujal vedení semifinalisty posledního ročníku nejvíce.
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„Stejně jako ve sportu chceme dávat příležitost lidem, kteří mají talent, odvahu a chuť něco dokázat. Max svou šanci dostal a využil ji. Výsledkem jsou dresy, které respektují naši historii, ale nesnaží se ji pouze kopírovat. Přidávají k ní něco současného a vlastního,“ řekl Dlouhý.
Kromě tradiční rudé barvy bude Sparta hrát i v bílé variantě s rudým písmenem „S“ na prsou, nechybí ani speciální černá sada, která odkazuje na dobu staré Štvanice.