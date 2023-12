Forman o oslavách: Trochu blázinec. Přibyla přemlouval, ať ještě nekončí

Sparta plynule navázala na sobotní slávu, během níž se u příležitosti 120. výročí od založení klubu rozloučila se stařičkou Sportovní halou v Holešovicích.

Řada ikon se objevila i v O2 areně. Pražané si při slavnostním ceremoniálu postupně připomněli všech osm mistrovských titulů, fanoušci nadšeně tleskali Výbornému, Ptáčkovi, Kratěnovi či synům Vladimíra Zábrodského.

Před zápasem navíc dal hokeji definitivní sbohem Daniel Přibyl, s nímž se domácí kotel rozloučil transparentem se slovy: „Příběh je někdy více než tituly a body. Ten tvůj je legenda.“

Nadějně rozvíjející se kariéru zanedlouho jedenatřicetiletého útočníka výrazně přibrzdily vážné zdravotní problémy.

Sparťanský srdcař neskrýval emoce. Naposledy se oblékl do výstroje, dostal i speciální černý dres s číslem 120 na hrudi. K čestnému buly se společně s ním postavili někdejší parťáci Jan Buchtele a Miroslav Forman, který po vydřené výhře dorazil mezi novináře s oběma malými dcerami.

Hokejisté Sparty oslavují gól Aarona Irvinga (24).

Jak jste loučení dobrého kamaráda prožíval?

Všechno jsme spolu řešili. Nechtěl jsem, aby končil. Snažil jsem se ho přemluvit, přeci jen se nedávno vrátil po pěti letech. Byl to skvělý hokejista, nejšikovnější, se kterým jsem hrál. Určitě by nám ještě pomohl. Ale cítil to jinak, takže jsem ho v rozhodnutí podpořil a poblahopřál mu ke skvělé kariéře.

Malého ceremoniálu jste se ve třetí třetině dočkal i vy. Ve Spartě jste dosáhl na metu 300 bodů a 600 zápasů.

Bylo to hezké. Na kostce jsem viděl rodinu, jen takové věci trošku odvádí pozornost od hry. Ale moc jsem si to užil, bylo to emotivní. Jen jsem si řikal, že se toho najednou sešlo nějak moc. Trochu blázinec.

Nepřibrzdila vás trochu sláva před zápasem? Začínalo se později, navíc se pár minut řešily problémy s ledem.

Trochu ano, ale pro oba týmy je to stejné. Pro ně možná ještě o něco málo těžší, přeci jen strávili dvě hodiny v autobuse. Příště se s tím musíme vypořádat lépe.

Zápas se nevyvíjel dobře, ale nakonec berete dva body. Co říct k výkonu Sparty?

Trenéři to v kabině pojmenovali správně. Když se daří, umí vyhrát každý. Když to nejde, tak je vítězství o to cennější. Hlavně první třetina nebyla vůbec dobrá, ale podařilo se nám to zlomit. Budějovice jsou vždycky nepříjemné, tentokrát pro nám byly více než vyrovnaným soupeřem.

Velmi důležitý byl váš gól na 1:2, souhlasíte?

Myslím si, že nás nakopl. Soupeř možná trochu znervózněl, najednou jsme měli o trochu víc ze hry. Už předtím jsem měl pár šancí, ale brankář mě dobře přečetl.

Sparta se v sobotu loučila s holešovickou halou. Sledoval jste utkání legend?

Kousek jsem viděl. Jsem rád, že se taková akce uspořádala. Všichni kluci odvedli pro Spartu i český hokej spoustu práce. Je fajn, že přišlo tolik lidí. Doufám, že si to všichni užili!

Máte mezi sparťanskými ikonami nějakého oblíbence?

Nebudu jmenovat své nadřízené. Vypadalo by to divně, navíc mi končí smlouva. (směje se) Napadá mě třeba Gusta Havel, který mě vedl v juniorce. Na něj mám spoustu krásných vzpomínek.