Domácí měsíc sucha je u konce. Snad už jsme si to vyžrali, doufá Sparta po výhře

I on si tak se spoluhráči konečně mohl v šatně vychutnat bouřlivé vítězné oslavy.
Šlo o cenný skalp, vždyť Jihočeši před nedělním utkáním vévodili tabulce. Jenže v O2 areně se jim dlouhodobě nedaří, do hlavního města přijížděli s bilancí deseti neúspěchů v řadě.
Na domácích jako kdyby bylo znát, že jde o historicky oblíbeného soupeře. Do úvodních okamžiků naskočili v lepším rozpoložení a brzy se dočkali odměny.
Po pěkné kombinaci od Kousala a Krejčíka se na levém kruhu ocitl Michael Špaček, jenž po třech a půl minutách hry zakončoval do odkryté brány.
„Vstoupili jsem do toho sebevědomě, neměli jsme co ztratit. Měli jsme teď hodně porážek, tak jsme do toho šli s čistým štítem,“ líčil úspěšný střelec.
„Nechtěli jsme hrát couvací hokej, chtěli jsem být aktivní, vynutili jsme si nějaké fauly. V závěru už jsme se soustředili na pečlivou defenzivu a chtěli jsme duel urvat za každou cenu,“ přidal trenér Jaroslav Nedvěd, jenž tak oslavil první výhru na střídačce pražského celku.
Základ pro úspěch si jeho tým vytvořil v první třetině. Rozhodčí sice odvolali Sirotovu trefu, ale regulérní druhou branku domácí přece jenom vsítili o pouhých třináct vteřin později zásluhou Dzierkalse.
„Nezačali jsme vůbec dobře, dostali jsme dva rychlé góly a zase jsme ten úvod nechytli,“ shrnul nevydařený vstup českobudějovický Jan Ordoš.
Tomu se sice v závěru úvodní dvacetiminutovky podařilo snížit střelou mezi Kořenářovy betony, jenže ve 39. minutě vrátil dvoubrankový náskok domácím Špaček.
I trochu se štěstím. Irvingovi totiž v přesilovce nejprve střela nevyšla, ale puk se posléze odrazil k rodákovi z Mariánských Lázní, který zblízka Strmeně překonal.
Do konce sparťanské početní výhody přitom zbývala jediná vteřina. „Kdyby ten gól nepadl, mohli znervóznět,“ mrzelo Ordoše.
Jeho tým oslabení opakovaně srážela, jen v prostřední části pykali Jihočeši čtyřikrát. Že ale umí přitvrdit i sparťané, ukázal Krejčík, jenž se kromě dvou asistencí předvedl i bitkou s Martinem Beránkem.
„Naposledy jsem rukavice shodil asi tak před deseti lety a dostal jsem. Takže jsem rád, že tentokrát to dopadlo trošku líp,“ usmíval se zkušený bek.
„Řval jsem na něj, ale neslyšel mě. Každopádně mě ten moment nakopl, bylo hezké vidět, jak se postavil za tým,“ ocenil Krejčíkovo nasazení Špaček.
Radost mu kromě dvou gólů udělaly především tři body: „Už těch porážek bylo docela dost, nebylo to příjemné. Doufám, že jsme si to vyžrali a budeme hrát hokej, jaký jsme předvedli nyní.“
Pražanům tak výsledkově vyšel dvanáctý den v měsíci i podruhé v sezoně, v září si poradili s Třincem 5:2. A nyní doufají, že se další radosti před vlastními fanoušky dočkají co nejdříve.
Po úterním klání Ligy mistrů s francouzským Grenoblem je čeká série tří domácích extraligových bitev s Kometou, Třincem a Vítkovicemi.
„Obrovsky těžké zápasy. Ale pro nás jenom dobře, abychom měli trochu stažený zadek a hráli zodpovědně a týmově,“ hlásil odhodlaně Krejčík.