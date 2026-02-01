Tipsport extraliga 2025/26

Sparta hazardovala, kouč připomínal West Ham: Asi si neřekli, že dostanou tři banány

Zápas si jistě přáli dokončit s větším klidem. Ostatně vše k tomu směřovalo, když po čtyřiceti minutách sparťanští hokejisté vedli nad Českými Budějovicemi o tři branky. V extraligové dohrávce 40. kola však nakonec zvítězili těsně 4:3, soupeř dokonce v závěrečných vteřinách mohl srovnat. „Nebylo to ideální, ale dopadlo to dobře,“ oddychl si trenér Jaroslav Nedvěd.
Sparťanský brankář Josef Kořenář inkasuje gól.

Sparťanský brankář Josef Kořenář inkasuje gól. | foto: ČTK

Hokejisté Sparty se radují z branky proti Motoru.
Sparťan Devin Shore krátce po své trefě Českým Budějovicím.
Mark Pysyk ze Sparty překonává českobudějovického brankáře Milana Kloučka.
Devin Shore po druhém gólu Českým Budějovicím.
Jeho svěřenci museli v závěrečné dvacetiminutovce čelit velmi aktivním Jihočechům.

Pražané se zpočátku dokázali bránit, podávali obětavý výkon. Jenže necelé dvě minuty před koncem inkasovali v oslabení a Motoru posléze také vyšel risk při hře bez gólmana. Na kostce v tu chvíli svítilo pouhých 8,6 vteřiny do třetí sirény.

A kdyby času bylo jen o trochu více, možná by většina z přítomných 16 066 diváků odcházela rozlícená. Na pravém kruhu totiž číhal osamocený Nick Olesen, puk však k němu dorazil až po vypršení hrací doby.

Shore opět řídil výhru Sparty, Budějovice i přes závěrečný tlak padly pošesté v řadě

Budějovice tak nakonec padly už pošesté v řadě, sérii nepomohla zlomit ani povedená třetí část. Hosté v ní zasypali Josefa Kořenáře 14 střelami z celkových 24.

„Po druhé třetině jsme si řekli, že chceme ukázat charakter, tvář, že to nemůžeme zabalit. Takhle více jsme se měli tlačit do brány celý zápas,“ mrzelo českobudějovického kouče Ladislava Čiháka.

Zlom pro jeho tým nastal v prostřední periodě, když čelil oslabení tři na pět. Domácí kapitán Filip Chlapík našel na hranici brankoviště Devina Shorea, jemuž už pouze stačilo nastavit hokejku.

Sparťan Devin Shore krátce po své trefě Českým Budějovicím.

A velmi podobně padl gól o pouhých 73 vteřin později i v následující klasické výhodě pět na čtyři. Shoreovi tentokrát připravil gól Michal Řepík a ze stavu 2:1 se bylo rázem vedení 4:1. V tu chvíli teprve začínala 25. minuta utkání a O2 arenou už znělo: „Dejte jim bůra!“

Ještě více pak dostal halu do varu Adam Raška, který se za bránou pustil do rvačky s Ondřejem Kachyňou. S hráčem o 15 centimetrů vyšším a o 15 kilo těžším.

„Je to bitka, moc o tom nepřemýšlíte. Jenom se snažíte vyhrát. Jdete do války, buď zvítězíte vy, nebo soupeř,“ líčil sparťanský útočník.

Raška ze Sparty (vlevo) se snaží přeprat českobudějovického Kachyňu.

„Snažil jsem se nakopnout kluky, protože zrovna v ten moment jsme úplně neměli navrch. Od toho jsem tady,“ dodal Raška. A jako kdyby se jeho slova přenesla do závěrečné části, kde byla aktivita Jihočechů patrná nejvíce.

„Nechci říct, že jsme úplně drasticky polevili, ale soupeř přidal, šel do toho vabank a my už jsme to asi jen chtěli dohrát. To vedení se do hlavy zřejmě vkrade, může se to stát,“ hledal příčiny trenér Nedvěd.

„Včera v anglické lize taky vedli 2:0 a prohráli. A taky si asi neřekli, že půjdou do druhého poločasu a dostanou tři banány,“ připomněl šestapadesátiletý trenér fotbalisty West Hamu s českým záložníkem Tomášem Součkem, kteří neustáli výhodnou pozici v duelu s Chelsea (2:3).

Sparťanští hokejisté se radují z gólu v utkání proti Českým Budějovicím.

To Sparta mohla prožívat radostnější chvíle, vyhrála třetí zápas v řadě a stále bojuje o čtyřku zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. O další cenné body zabojuje už v pondělí na ledě právě čtvrté Plzně. V případě výhry by se jí přiblížila na jediný bod, navíc má o zápas méně.

Budějovicím začíná olympijská přestávka už nyní. „Teď se nám to hodí, kluci si vyčistí hlavy, trochu si odpočinou. V první řadě musejí doléčit šrámy a zranění,“ nastínil Čihák, jehož svěřenci dostanou pár dní volna.

Poté se začnou chystat na závěrečných pět duelů základní části, ve kterých budou hájit postupové pozice do předkola.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 46 20 5 8 13 126:96 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 45 20 5 4 16 142:117 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

