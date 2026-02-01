Sparta hazardovala, kouč připomínal West Ham: Asi si neřekli, že dostanou tři banány

Jeho svěřenci museli v závěrečné dvacetiminutovce čelit velmi aktivním Jihočechům.
Pražané se zpočátku dokázali bránit, podávali obětavý výkon. Jenže necelé dvě minuty před koncem inkasovali v oslabení a Motoru posléze také vyšel risk při hře bez gólmana. Na kostce v tu chvíli svítilo pouhých 8,6 vteřiny do třetí sirény.
A kdyby času bylo jen o trochu více, možná by většina z přítomných 16 066 diváků odcházela rozlícená. Na pravém kruhu totiž číhal osamocený Nick Olesen, puk však k němu dorazil až po vypršení hrací doby.
Shore opět řídil výhru Sparty, Budějovice i přes závěrečný tlak padly pošesté v řadě
Budějovice tak nakonec padly už pošesté v řadě, sérii nepomohla zlomit ani povedená třetí část. Hosté v ní zasypali Josefa Kořenáře 14 střelami z celkových 24.
„Po druhé třetině jsme si řekli, že chceme ukázat charakter, tvář, že to nemůžeme zabalit. Takhle více jsme se měli tlačit do brány celý zápas,“ mrzelo českobudějovického kouče Ladislava Čiháka.
Zlom pro jeho tým nastal v prostřední periodě, když čelil oslabení tři na pět. Domácí kapitán Filip Chlapík našel na hranici brankoviště Devina Shorea, jemuž už pouze stačilo nastavit hokejku.
A velmi podobně padl gól o pouhých 73 vteřin později i v následující klasické výhodě pět na čtyři. Shoreovi tentokrát připravil gól Michal Řepík a ze stavu 2:1 se bylo rázem vedení 4:1. V tu chvíli teprve začínala 25. minuta utkání a O2 arenou už znělo: „Dejte jim bůra!“
Ještě více pak dostal halu do varu Adam Raška, který se za bránou pustil do rvačky s Ondřejem Kachyňou. S hráčem o 15 centimetrů vyšším a o 15 kilo těžším.
„Je to bitka, moc o tom nepřemýšlíte. Jenom se snažíte vyhrát. Jdete do války, buď zvítězíte vy, nebo soupeř,“ líčil sparťanský útočník.
„Snažil jsem se nakopnout kluky, protože zrovna v ten moment jsme úplně neměli navrch. Od toho jsem tady,“ dodal Raška. A jako kdyby se jeho slova přenesla do závěrečné části, kde byla aktivita Jihočechů patrná nejvíce.
„Nechci říct, že jsme úplně drasticky polevili, ale soupeř přidal, šel do toho vabank a my už jsme to asi jen chtěli dohrát. To vedení se do hlavy zřejmě vkrade, může se to stát,“ hledal příčiny trenér Nedvěd.
„Včera v anglické lize taky vedli 2:0 a prohráli. A taky si asi neřekli, že půjdou do druhého poločasu a dostanou tři banány,“ připomněl šestapadesátiletý trenér fotbalisty West Hamu s českým záložníkem Tomášem Součkem, kteří neustáli výhodnou pozici v duelu s Chelsea (2:3).
To Sparta mohla prožívat radostnější chvíle, vyhrála třetí zápas v řadě a stále bojuje o čtyřku zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. O další cenné body zabojuje už v pondělí na ledě právě čtvrté Plzně. V případě výhry by se jí přiblížila na jediný bod, navíc má o zápas méně.
Budějovicím začíná olympijská přestávka už nyní. „Teď se nám to hodí, kluci si vyčistí hlavy, trochu si odpočinou. V první řadě musejí doléčit šrámy a zranění,“ nastínil Čihák, jehož svěřenci dostanou pár dní volna.
Poté se začnou chystat na závěrečných pět duelů základní části, ve kterých budou hájit postupové pozice do předkola.